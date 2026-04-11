Chính phủ chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ sở giáo dục, y tế, doanh nghiệp nhà nước

Tiếp tục sắp xếp bộ máy cơ quan nhà nước

Nghị quyết 105/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 210-KL/TW ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới, có nội dung tại Phụ lục I liên quan đến việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Bộ Nội vụ; các bộ quản lý ngành, lĩnh vực; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Quốc phòng nhiều nhiệm vụ quan trọng liên quan đến việc tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước.

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo hướng một tổ chức làm nhiều việc; một việc chỉ do một tổ chức chủ trì

Nhiệm vụ các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Cụ thể, Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong; hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả; bảo đảm một tổ chức có thể làm nhiều việc, một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính, nâng cao hiệu quả quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; không chồng chéo, chồng lấn, không bỏ sót nhiệm vụ.

Sắp xếp đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế, doanh nghiệp nhà nước đúng định hướng

Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý theo định hướng của Trung ương, yêu cầu tại Công văn số 59-CV/BCĐ ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW; Kết luận số 221-KL/TW ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp; Kế hoạch số 130/KH-BCĐTKNQ18 ngày 21 tháng 9 năm 2025 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Ban hành các quy định và đầu tư nguồn lực xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu chuyên ngành và liên thông với dữ liệu quốc gia, cập nhật thời gian thực; xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã; đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm vận hành đồng bộ các hệ thống thông tin, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia, quản trị địa phương, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp.

Sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn tổ chức một cửa liên thông số kết nối dân cư - đất đai - an sinh - doanh nghiệp

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn về tổ chức một cửa liên thông số, kết nối dân cư - đất đai - an sinh - doanh nghiệp... cập nhật thời gian thực từ cơ sở tới Trung ương.

Tham mưu, ban hành Nghị định tổ chức hoạt động thôn, tổ dân phố, chế độ người hoạt động không chuyên trách

Nhiệm vụ của Bộ Nội vụ:

Theo dõi, tổng hợp việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập của các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Tham mưu ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2020/NĐ-СР ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị địnhsố 283/2025/NĐ-CP) phù hợp với quy định của Luật Viên chức năm 2025.

Tham mưu ban hành Nghị định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Nghiên cứu, tham mưu xây dựng Đề án xây dựng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, phù hợp với tình hình mới; trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hướng dẫn thực hiện.

Nhiệm vụ của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực:

Theo dõi, tổng hợp kết quả sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo hướng dẫn của các bộ. Báo cáo Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Thành lập trường trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông

Nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ sở giáo dục tại Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 281/NQ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị và một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Khẩn trương hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát tổng thể, sắp xếp lại mạng lưới trường mầm non, phổ thông phù hợp với quy mô dân số, quy hoạch đô thị, nông thôn trong tổng thể rà soát điều chỉnh quy hoạch tỉnh khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

(2) Xây dựng, hoàn thiện dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

(3) Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi), xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để quy định việc thành lập trường trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông trên cơ sở hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên tại các địa phương.

Triển khai thực hiện hiệu quả sắp xếp cơ sở y tế, trạm y tế cấp xã

Nhiệm vụ của Bộ Y tế:

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ sở y tế tại Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Nghị quyết số 282/NQ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị.

Trong đó hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả việc sắp xếp các cơ sở y tế, các trạm y tế cấp xã theo các định hướng của Trung ương, yêu cầu tại Kết luận số 221-KL/TW ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Công văn số 59-CV/BCĐ ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW;

Tiếp tục sắp xếp, chuyển một số bệnh viện thuộc Bộ Y tế về cấp tỉnh quản lý

Tiếp tục thực hiện sắp xếp, chuyển một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về cấp tỉnh quản lý, Bộ Y tế quản lý một số bệnh viện cấp chuyên sâu kỹ thuật cao, đầu ngành để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo chuyên môn, đào tạo nhân lực chất lượng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật, điều phối phòng, chống dịch bệnh, các sự kiện khẩn cấp về y tế công cộng, thiên tai, thảm hoạ, an ninh y tế.

Nhiệm vụ các bộ, cơ quan ngang bộ

Thúc đẩy tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập

Rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, hướng dẫn có liên quan để tạo thuận lợi cho quá trình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước thuộc các cơ quan, đơn vị ở trung ương, các địa phương theo đúng định hướng của Trung ương, phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa bàn; trong đó, đặc biệt quan tâm các lĩnh vực giáo dục, y tế ở địa bàn khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, chính sách thúc đẩy tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng

Tham mưu xây dựng “Đề án Điều chỉnh tổ chức biên chế Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu câu nhiệm vụ trong tình hình mới” và triển khai thực hiện./.

Phụ lục I Triển khai chương trình hành động thực hiện kết luận số 210-KL/TW ngày 12/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới./.