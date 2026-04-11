Việt Nam chính thức có thêm một xã đảo mới, quy mô dân số hơn 27.000 người

Ngày 08/4, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng ký ban hành Quyết định số 1285/QĐ-UBND công nhận xã Mỹ Hòa Hưng là xã đảo thuộc tỉnh An Giang.

Xã Mỹ Hòa Hưng có diện tích tự nhiên 19,64 km², quy mô dân số 27.115 người; toàn bộ diện tích tự nhiên là cù lao, có dân số thường trú trên cù lao biệt lập với đất liền, có điều kiện tương tự như đảo.

Được mệnh danh là "Hòn ngọc xanh giữa dòng sông Hậu", xã Mỹ Hoà Hưng được biết đến là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nổi tiếng với Cù Lao Ông Hổ. Xã có lợi thế về tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nhiều địa điểm văn hóa, lịch sử nổi tiếng. Đặc biệt là Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Khu di tích quốc gia đặc biệt, nơi lưu giữ những kỷ vật về cuộc đời và sự nghiệp của Người.

Nhân dân trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng đa số sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp và một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống, kinh doanh mua bán nhỏ lẻ,...đời sống một số bộ phận người dân trên địa bàn xã vẫn còn gặp không ít khó khăn.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Hưng Lý Huỳnh Nhật Nam cho biết việc công nhận xã Mỹ Hòa Hưng là xã đảo sẽ giúp xã có thêm chính sách hỗ trợ người dân, cán bộ, công chức, viên chức sinh sống và làm việc tại nơi đây.

Đặc biệt, khi xã Mỹ Hòa Hưng được công nhận là xã đảo, người dân xã Mỹ Hòa Hưng sẽ được thụ hưởng nhiều cơ chế chính sách, hỗ trợ đầu tư và các điều kiện thuận lợi để phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa, quốc phòng và an ninh, giúp xã nhanh chóng bắt kịp các xã khác trong tỉnh, góp phần nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn xã, xây dựng xã Mỹ Hòa Hưng phát triển vững mạnh, toàn diện trong thời gian tới.

Đến nay, tỉnh An Giang có 2 xã đảo "nước ngọt" nằm giữa dòng sông Tiền và dòng sông Hậu được công nhận xã đảo là Cù Lao Giêng và Mỹ Hòa Hưng.