2 sân bay hơn 13.000 tỷ đồng quy mô gần 850ha được đề xuất vào quy hoạch quốc gia

Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đề cương lập điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Bộ Xây dựng, quy hoạch được lập dựa trên quan điểm ngành hàng không nói chung và kết cấu hạ tầng hàng không nói riêng có tính đặc thù cao và hội nhập quốc tế sâu rộng, là bộ phận quan trọng của hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội. Đây cũng là một trong ba đột phá chiến lược, được quy hoạch theo hướng đồng bộ, bền vững, phù hợp với xu thế phát triển của hàng không thế giới.

Ngoài ra, quy hoạch có tính động và mở, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội, sự phát triển hài hòa giữa các vùng miền; đồng thời gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền vùng trời; hỗ trợ hiệu quả công tác khẩn nguy cứu trợ; kết nối đồng bộ với các phương thức vận tải khác.

Việc huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hàng không cũng được đặt ra nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Nghiên cứu bổ sung 2 cảng hàng không mới

Mục tiêu lập điều chỉnh quy hoạch là nghiên cứu bổ sung cảng hàng không mới (Măng Đen, Vân Phong) vào hệ thống cảng hàng không toàn quốc và điều chỉnh cấp sân bay của Cảng hàng không Quảng Trị (từ cấp 4C lên cấp 4E).

Nội dung lập điều chỉnh quy hoạch bao gồm đánh giá sự cần thiết; xác định quan điểm, mục tiêu điều chỉnh quy hoạch; phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội tại khu vực dự kiến điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cảng hàng không và các khu vực lân cận ảnh hưởng đến sự hình thành cảng hàng không mới; nghiên cứu, đánh giá các yếu tố kỹ thuật để lựa chọn vị trí cảng hàng không.

Bên cạnh đó, đánh giá sơ bộ về khả năng tổ chức vùng trời, thiết kế phương thức bay của cảng hàng không mới; dự báo nhu cầu vận tải của cảng hàng không mới; đánh giá tác động có liên quan khi hình thành cảng hàng không mới; xác định tính chất, vai trò, chức năng và quy mô, công suất sơ bộ của cảng hàng không, loại tàu bay dự kiến khai thác; định hướng bố trí sử dụng đất cho việc quy hoạch, phát triển các cảng hàng không...

Thời gian thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch dự kiến khoảng 3 tháng kể từ khi đề cương lập điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt đến khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng được đề xuất là cơ quan tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch, có trách nhiệm bảo đảm việc triển khai thực hiện các bước theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan.

Trong quá trình lập điều chỉnh quy hoạch, tùy theo yêu cầu nghiên cứu, Bộ Xây dựng được chủ động điều chỉnh cục bộ các nội dung, nhiệm vụ để phục vụ cho công tác lập điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Các bộ, ngành và địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng cho biết, việc tổ chức xây dựng, hoàn thiện đề cương lập điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không cơ bản phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch năm 2025.

Sau khi đề cương lập điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt, Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch đồng thời chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch đang xây dựng trên cơ sở ý kiến các cơ quan để trình thẩm định theo quy định.