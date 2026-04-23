Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng đặc biệt chú ý thông tin sau

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, thời gian gần đây, cơ quan chức năng ghi nhận tình trạng một số đối tượng lợi dụng giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Mặc dù phương thức này đã được cảnh báo nhiều lần, song vẫn có không ít người dân mất cảnh giác và trở thành nạn nhân.

Cụ thể, các đối tượng thường cố ý chuyển một khoản tiền nhỏ vào tài khoản của người khác. Sau khi giao dịch hoàn tất, chúng nhanh chóng liên hệ với chủ tài khoản, tự xưng là người chuyển nhầm hoặc giả danh nhân viên của các đơn vị thu hồi nợ, yêu cầu hoàn trả lại số tiền đã chuyển.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn đưa ra nhiều lý do để ép nạn nhân phải chuyển thêm tiền, chẳng hạn như yêu cầu thanh toán các khoản “lãi”, “phí giao dịch” hoặc các chi phí phát sinh vô lý khác.

Bên cạnh thủ đoạn trên, một số trường hợp khác còn tinh vi hơn khi đối tượng gửi kèm đường link giả mạo với lý do “xác nhận để hoàn trả tiền” hoặc “thực hiện thủ tục nhận lại tiền chuyển nhầm”. Khi nạn nhân truy cập vào các đường link này và làm theo hướng dẫn, đối tượng sẽ chiếm đoạt thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng, mã xác thực OTP hoặc dữ liệu cá nhân quan trọng. Từ đó, chúng có thể nhanh chóng kiểm soát tài khoản và rút toàn bộ số tiền của nạn nhân.

Cơ quan chức năng cho biết, đây là hình thức lừa đảo nguy hiểm bởi các đối tượng thường lợi dụng tâm lý lo lắng khi bất ngờ nhận được tiền chuyển vào tài khoản, đồng thời đánh vào sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân trong việc xử lý các giao dịch chuyển nhầm. Ngoài ra, các đối tượng thường sử dụng thông tin giả mạo hoặc tài khoản ẩn danh, gây nhiều khó khăn cho công tác xác minh và xử lý.

Để phòng tránh rủi ro, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng khi phát hiện tài khoản của mình nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc. Trước hết, tuyệt đối không sử dụng số tiền này khi chưa xác minh rõ thông tin giao dịch.

Trong trường hợp có người liên hệ yêu cầu hoàn trả, người dân chỉ nên làm việc trực tiếp với ngân hàng để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy trình, đồng thời không tự ý chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân lạ nào.

Bên cạnh đó, người dân cũng cần cảnh giác với các đường link lạ hoặc yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu và mã OTP.

Khi nhận được cuộc gọi tự xưng là nhân viên ngân hàng, cần bình tĩnh kiểm tra, xác minh thông tin hoặc đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng để làm việc, tránh làm theo hướng dẫn qua điện thoại.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Việc chủ động nâng cao cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng không chỉ giúp mỗi cá nhân phòng tránh rủi ro mà còn góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trong môi trường giao dịch số hiện nay.

(Nguồn: Công an tỉnh Phú Thọ)