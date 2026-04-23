Người dùng Claude Pro tá hỏa vì mất tính năng Claude Code, "sếp" của Claude trấn an: tin ai không tin, lại đi tin ảnh chụp màn hình trên mạng

Theo Kim | 23-04-2026 - 16:29 PM | Kinh tế số

Trên các nền tảng mạng xã hội và forum, người dùng Claude đang tá hỏa vì một bản cập nhật mới.

Trước đây, những vibecoder (lớp coder mới với kỹ năng lập trình theo cảm tính, sử dụng ngôn ngữ tự nhiên) sử dụng gói Claude Pro vẫn có thể truy cập vào tính năng Claude Code. Nhưng theo một bài đăng trên internet chỉ ra, thì tính năng Claude Code đã không còn trong gói Claude Pro, vốn là gói đăng ký cơ bản của Claude.

Tấm ảnh trên cho thấy vibecoder sẽ phải đăng ký gói Max 5x (giá 100 USD, đắt gấp 5 lần gói Pro) hoặc gói Max 20x (giá 200 USD, đắt gấp 10 lần gói Pro), để truy cập vào tính năng Claude Code.

Động thái này chắc chắn sẽ làm sụt giảm năng suất của đội vibecoder trong ngắn hạn, và khiến chi phí lập trình của các doanh nghiệp, startup quy mô nhỏ “đội” thêm vài lần.

Không lâu sau khi thông tin trên lan truyền khắp nơi, Amol Avasare - trưởng bộ phận tăng trưởng của Anthropic - đăng bài trên X để trấn an người dùng.

Để làm rõ, thì chúng tôi đang tiến hành thử nghiệm quy mô nhỏ trên 2% số người dùng mới đăng ký gói Pro. Những người dùng bản Pro và Max hiện tại đều không bị ảnh hưởng.

Ở thời điểm hiện tại, bài đăng của anh Avasare đã đạt 1,5 triệu lượt xem. Trả lời bài đăng này, anh Avasare tiếp tục khẳng định:

Khi chúng tôi ra quyết định gì đó, nếu nó ảnh hưởng tới người đăng ký hiện tại thì bạn sẽ nhận được vô vàn thông báo, trước khi có thay đổi diễn ra. Bạn sẽ nghe tin trực tiếp từ chúng tôi, chứ không phải một cái ảnh chụp màn hình trên X hay Reddit.

Dường như sức ảnh hưởng từ tấm ảnh “loan tin” kia quá khủng khiếp, khiến một lượng lớn người dùng Claude Pro bất an, Avasare đã phải tiếp tục đăng đàn trấn an người đăng ký gói Pro.

Chúng tôi đang nhận được rất nhiều câu hỏi về việc thông tin trên trang đích/tài liệu đã được cập nhật, trong khi chỉ 2% người đăng ký mới bị ảnh hưởng. Có thể hiểu được rằng điều này đã gây bối rối cho 98% người dùng không nằm trong nhóm thử nghiệm, và chúng tôi đã hoàn tác các thay đổi trên cả trang đích lẫn tài liệu.

Anh “chốt” lại một lần nữa:

Như tôi đã nói, nếu có gì thay đổi, chúng tôi sẽ báo trước cho các bạn. Xin lỗi vì lần này đã làm các bạn bối rối …

Chung quy lại, là không có chuyện Claude Code bị rút khỏi gói Claude Pro. Những thông tin lan truyền trên mạng chỉ là một bài thử ở quy mô nhỏ. Chí ít là ở thời điểm hiện tại ...

Trong tương lai, khi mà số lượng người dùng Claude Pro nói chung và Claude Code nói riêng ngày càng tăng, chi phí hỗ trợ vận hành mảng vibecode này chắc chắn sẽ còn tăng cao, và nếu như Anthropic không cung cấp đủ sức mạnh tính toán để vô số người dùng vibecode theo nhu cầu, sẽ có khả năng Anthropic sẽ phải có những điều chỉnh nhất định để đảm bảo hiệu năng cho Claude.

Theo Kim

Từ Khóa: AI
