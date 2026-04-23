Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng vừa phát thông báo mới quan trọng

Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Khu du lịch Đại Nam triển khai nhiều hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và giai đoạn đầu mùa hè 2026.

Theo thông tin từ khu du lịch Đại Nam, trong suốt dịp lễ, du khách được miễn phí vé vào cổng. Một số hạng mục tham quan như Kim Điện và tòa Bảo Tháp 9 tầng sẽ mở cửa từ ngày 25/4 đến 4/5.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động giải trí được tổ chức tập trung vào các ngày cao điểm từ 30/4 đến 3/5, gồm biểu diễn ca nhạc, xiếc, ảo thuật và các chương trình hoạt náo tại khu trò chơi, đua chó Greyhound, trình diễn flyboard ở biển nhân tạo...

Ngoài các hoạt động ngắn ngày, khu du lịch cũng triển khai một số chương trình ưu đãi lưu trú, trong đó khách nghỉ tại khách sạn được tặng kèm vé tham quan.

Từ ngày 1/6, đơn vị này dự kiến áp dụng thêm các chương trình khuyến mãi mùa hè. Theo đó, học sinh có giấy khen sẽ được nhận vé trải nghiệm trượt tuyết và lựa chọn thêm một dịch vụ miễn phí giữa khu biển hoặc vườn thú. Một số gói dịch vụ kết hợp cũng được giới thiệu, như combo biển và vườn thú kèm quà tặng trải nghiệm, hoặc các gói trò chơi với mức giá điều chỉnh theo số lượng trò và đối tượng sử dụng.

Các hoạt động và chương trình ưu đãi được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, giải trí tăng cao trong dịp nghỉ lễ kéo dài và mùa du lịch hè sắp tới.

﻿Khu du lịch Đại Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Nguyễn Phương Hằng sáng lập. Dự án được xây dựng từ năm 1999 với tổng kinh phí đầu tư lên đến 6.000 tỷ đồng. Chính thức mở cửa vào ngày 11/9/2008, Đại Nam nhanh chóng trở thành một trong những điểm tham quan nổi bật nhất cả nước, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.



﻿Ngày 24/9/2024, bà Nguyễn Phương Hằng được phân công trở lại đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng Giám đốc Điều hành KDL Đại Nam.



Khu du lịch Đại Nam có tổng diện tích lên đến 450ha, hội tụ đầy đủ các yếu tố tự nhiên như biển, hồ, sông, núi và các tường thành. Điểm nhấn quan trọng nhất là đền thờ Đại Nam, còn được biết đến với tên gọi Kim Điện, cùng với dãy núi Bảo Sơn.



Ngoài ra, khu du lịch còn sở hữu nhiều công trình nổi bật khác như vườn thú mở, biển nhân tạo và khu vui chơi giải trí. Với diện tích lên đến 50ha, khu vui chơi giải trí Đại Nam tổng hợp được hầu hết tất cả các trò chơi từ mọi cấp độ.



