Không phải Phú Quốc, Việt Nam có một nơi vừa vào top 7 điểm trải nghiệm rùa biển nổi bật nhất thế giới

Một điểm đến của Việt Nam vào top trải nghiệm rùa biển hàng đầu thế giới

Theo danh sách do tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler công bố nhân Ngày Trái Đất 22/4, Việt Nam góp mặt trong nhóm 7 điểm đến toàn cầu mang lại trải nghiệm gắn với rùa biển nổi bật. Điểm được nhắc tới là Côn Đảo, nơi du khách không chỉ ngắm biển hay nghỉ dưỡng, mà còn có cơ hội quan sát rùa mẹ lên bờ đẻ trứng, chứng kiến rùa con nở ra và tham gia hoạt động thả rùa về đại dương theo quy trình kiểm soát chặt chẽ.

Danh sách này được lựa chọn dựa trên tiêu chí khá rõ ràng: điểm đến phải có chương trình bảo tồn rùa biển bài bản, cho phép du khách tham gia ở mức độ phù hợp, có tính giáo dục cao, đồng thời vẫn đảm bảo yếu tố thư giãn và trải nghiệm thiên nhiên. Điều đó cũng lý giải vì sao Côn Đảo được chú ý, bởi đây không chỉ là một điểm du lịch biển đảo, mà còn là nơi gắn với câu chuyện bảo tồn có quy mô lớn của Việt Nam.

Côn Đảo và vị thế đặc biệt trên bản đồ bảo tồn rùa biển

Trong nhiều năm qua, Côn Đảo vẫn được xem là một trong những "thủ phủ" rùa biển của Việt Nam và cả khu vực. Vườn quốc gia Côn Đảo là nơi ghi nhận số lượng rùa biển lên bờ làm tổ rất lớn mỗi năm, chủ yếu là loài vích, tức rùa xanh. Tại đây, trứng rùa được kiểm lâm và lực lượng bảo tồn theo dõi sát sao, di dời về khu ấp an toàn khi cần thiết để tăng khả năng nở và nâng tỷ lệ sống sót của rùa con trước khi thả lại về biển.

Điểm khiến Côn Đảo khác biệt là hoạt động này không diễn ra theo kiểu tự phát hay phục vụ đơn thuần cho khách tham quan. Mỗi mùa sinh sản, toàn bộ quy trình từ lúc rùa mẹ lên bãi, đẻ trứng, quá trình ấp nở cho tới lúc rùa con trở về đại dương đều được giám sát nghiêm ngặt. Đây là yếu tố quan trọng giúp trải nghiệm của du khách vừa chân thực, vừa không gây tổn hại tới hệ sinh thái tự nhiên vốn rất nhạy cảm.

Theo các chuyên gia bảo tồn, tỷ lệ rùa con sống sót ngoài tự nhiên để trưởng thành là rất thấp, có thể chỉ khoảng 1/1.000 cá thể. Vì vậy, mỗi đợt ấp nở thành công và mỗi lần thả rùa con về biển an toàn đều có ý nghĩa lớn trong việc duy trì quần thể loài. Nhìn ở góc độ đó, trải nghiệm tại Côn Đảo không đơn thuần là một hoạt động du lịch "độc lạ", mà còn giúp du khách hiểu rõ hơn giá trị thật sự của công tác bảo tồn.

Du khách đến Côn Đảo được trải nghiệm gì?

Tại Vườn quốc gia Côn Đảo, du khách có thể tham gia các tour sinh thái diễn ra vào mùa sinh sản của rùa, thường từ khoảng tháng 4 đến tháng 10 hằng năm. Trong các hành trình này, khách được hướng dẫn quan sát rùa mẹ lên bãi đẻ trứng vào ban đêm, theo dõi quá trình chăm sóc ổ trứng và tham gia thả rùa con về biển vào sáng sớm.

Tuy nhiên, đây không phải trải nghiệm muốn làm gì cũng được. Để tránh ảnh hưởng tới rùa mẹ và rùa con, du khách phải tuân thủ nghiêm các quy định như hạn chế ánh sáng, không gây tiếng động lớn, không chen lấn, không tự ý chạm vào rùa nếu không có hướng dẫn. Sự kiểm soát chặt chẽ này cũng chính là điểm khiến mô hình du lịch gắn với rùa biển ở Côn Đảo được đánh giá cao: vừa mở ra cơ hội cho con người tiếp cận thiên nhiên, vừa giữ được ranh giới cần thiết để không làm tổn hại đến tự nhiên.

Không chỉ tại khu bảo tồn, một số đơn vị lưu trú cao cấp tại Côn Đảo cũng tham gia vào hành trình này. Trong đó, Six Senses Côn Đảo là một ví dụ tiêu biểu khi triển khai chương trình ấp trứng và thả rùa ngay tại bãi biển riêng, kết hợp trải nghiệm nghỉ dưỡng với giáo dục môi trường. Mô hình này giúp câu chuyện bảo tồn được kể theo cách gần gũi hơn, để du khách không chỉ nhìn thấy một khoảnh khắc đẹp mà còn hiểu vì sao việc bảo vệ rùa biển lại quan trọng đến vậy.

Vì sao bảng xếp hạng này đáng chú ý?

Danh sách của Condé Nast Traveler năm nay gồm 7 điểm đến toàn cầu cho trải nghiệm thả rùa biển, trải rộng ở nhiều vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới – nơi rùa biển thường lên bãi làm tổ. Ngoài Côn Đảo của Việt Nam, các địa điểm còn lại nằm ở Maldives, Costa Rica, Mexico, Sri Lanka, Seychelles và bang Florida của Mỹ.

Điểm chung của những nơi này là đều không xem việc ngắm rùa hay thả rùa chỉ như một hoạt động giải trí. Ở Maldives, nhiều khu nghỉ dưỡng gắn trải nghiệm với các chương trình bảo tồn rùa xanh và rùa hawksbill. Costa Rica nổi tiếng với hiện tượng hàng nghìn rùa mẹ cùng lúc lên bãi đẻ trứng. Mexico, Sri Lanka hay Seychelles cũng phát triển các mô hình kết hợp giữa du lịch biển và bảo tồn sinh vật quý hiếm. Florida trong khi đó là một trong những khu vực có mật độ rùa biển làm tổ cao tại Mỹ, với nhiều chương trình tình nguyện và tour sinh thái cho du khách.

Việc Côn Đảo xuất hiện trong nhóm này cho thấy du lịch Việt Nam đang được nhìn nhận không chỉ ở khía cạnh cảnh đẹp hay nghỉ dưỡng, mà còn ở mức độ cam kết với bảo tồn và tính bền vững của trải nghiệm. Giữa rất nhiều bãi biển nổi tiếng, điều làm nên khác biệt đôi khi không nằm ở màu nước hay dải cát dài, mà ở việc một điểm đến có thể khiến du khách rời đi với cảm giác mình vừa chứng kiến một phần rất thật, rất sống động của thiên nhiên.

Với Côn Đảo, đó chính là khoảnh khắc rùa mẹ âm thầm bò lên bãi cát trong đêm, là ổ trứng được nâng niu suốt nhiều tuần, và là lúc những chú rùa con nhỏ xíu bắt đầu hành trình đầu tiên ra biển lớn. Đó cũng là lý do địa danh này được thế giới nhắc tên theo một cách rất riêng.

Nguyệt Phạm (Theo Condé Nast Traveler, Cntraveler, Thanh Niên)