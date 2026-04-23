Đều đặn gắn link suốt 3 tháng, đây là số tiền vợ NS Công Lý kiếm được

Thời gian gần đây, Ngọc Hà - vợ Công Lý nhận được nhiều sự quan tâm khi bắt đầu thử sức với công việc tiếp thị liên kết (affiliata) trên mạng xã hội. Việc thường xuyên chia sẻ sản phẩm, gắn link mua hàng giúp cô trở thành một trong những gương mặt được chú ý trong "đường đua" bán hàng online của người nổi tiếng.

Mới đây, Ngọc Hà tiếp tục khiến dân mạng bàn tán khi công khai kết quả sau khoảng 3 tháng làm việc. Theo đó, nhờ vào đều đặn gắn link, quay clip review sản phẩm mà Ngọc Hà đã đã mang về 62 triệu đồng tiền hoa hồng. Đây là một con số không quá “khủng” nhưng đủ gây chú ý. Bên dưới bình luận, Ngọc Hà cho biết hiện tại đang mong muốn kiếm tiền để lo cho cuộc sống cá nhân và ông xã.

Không chỉ dừng lại ở việc công khai con số, vợ NSND Công Lý còn đăng tải một tâm thư dài, chia sẻ rõ quan điểm về công việc này. Cô cho biết bản thân khá ngại khi liên tục nhận được câu hỏi về thu nhập, đồng thời khẳng định ngoài kia có nhiều người kiếm được nhiều hơn rất nhiều, nhưng đó đều là thành quả của quá trình nỗ lực và kiên trì. Theo Ngọc Hà, điều quan trọng nhất không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu tiền, mà là có bao nhiêu khách hàng tin tưởng và lựa chọn sản phẩm thông qua những chia sẻ của mình. Nữ MC nhấn mạnh yếu tố uy tín là điều cô đặt lên hàng đầu mỗi khi đăng tải bất kỳ đường link hay sản phẩm nào.

Cô cũng thẳng thắn nhìn nhận, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thông thái, việc bán hàng online không còn đơn giản. Người mua thường tìm hiểu rất kỹ trước khi quyết định chi tiền, vì vậy người làm tiếp thị liên kết cũng phải có trách nhiệm hơn với nội dung mình chia sẻ. Vợ nghệ sĩ Công Lý nói: "Em tin rằng, bây giờ ai cũng là người tiêu dùng thông thái, luôn tìm hiểu rất kỹ trước khi quyết định mua bất kỳ sản phẩm nào. Vì vậy, mỗi khi em đăng một sản phẩm hay một đường link, điều quan trọng nhất vẫn là sự uy tín. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, khi bỏ tiền ra mua sắm, ai cũng mong muốn lựa chọn thật hợp lý".

Hiện tại, hành trình làm tiếp thị liên kết của Ngọc Hà vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Ngày càng có nhiều người nổi tiếng tham gia vào hình thức kiếm tiền này.

Ngọc Hà kết hôn với NSND Công Lý đầu năm 2021, tuy nhiên chỉ khoảng 6 tháng sau ngày cưới, nam nghệ sĩ bị đột quỵ. Kể từ đó, Ngọc Hà luôn bên cạnh và chăm sóc chồng từng chút một. Không chỉ giúp chồng khôi phục sức khỏe, Ngọc Hà còn giúp chồng tự tin để trở lại với đam mê phim ảnh dù chỉ là những vai diễn nhỏ.

Thời gian qua, sức khoẻ của NSND Công Lý đã hồi phục khá nhiều. Tuy nhiên, anh chưa thể nhận những vai diễn dài hơi, chủ yếu đảm nhận vai phụ, thời lượng xuất hiện ít. Ngọc Hà từng chia sẻ, đây chỉ là một vai bé nhưng nam nghệ sĩ rất háo hức, ngóng đợi, ngoài ra trong lòng cũng cũng có chút ngậm ngùi: "Biết anh vui vì được đi làm vào thời điểm này nhưng tận sâu trong lòng, anh Lý cũng vô cùng đau đớn vì không thể bung xoã được như trước kia. Nhưng còn được làm việc, còn được cống hiến, còn được gặp những người trong nghề cũng giúp anh bớt cô đơn".

Tầm vài tháng gần đây, vợ nghệ sĩ Công Lý chuyển sang làm tiếp thị liên kết. Bên cạnh nhiều người ủng hộ thì cô cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người bày tỏ quan điểm tiêu cực hoặc để lại những lời nhắn không mấy thiện cảm dưới các bài đăng của cô. Giữa lúc xuất hiện nhiều bàn tán, cô khẳng định bản thân kiếm tiền bằng chính công sức lao động và không cảm thấy có gì phải xấu hổ với công việc đang làm.

"Tôi kiếm tiền bằng chính mồ hôi và công sức của mình, có những giai đoạn làm việc đến mức lao lực. Tôi không lấy của ai, cũng không xin của ai bất cứ điều gì. Vì vậy, tôi luôn có thể ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mọi người, bởi tôi biết mình không làm điều gì phải hổ thẹn hay khuất tất. Tôi kiếm tiền từ sự chăm chỉ, từ chất xám và thời gian của mình, tìm hiểu sản phẩm tốt, săn những deal có lợi để giới thiệu đến mọi người. Tôi luôn mong rằng chúng ta sẽ là những người tiêu dùng thông minh”, Ngọc Hà bức xúc đáp trả.

Ngọc Hà cũng thẳng thắn bày tỏ mong muốn mọi người cư xử tử tế hơn trên mạng xã hội, tránh những bình luận tiêu cực dành cho những người đang nghiêm túc làm việc. Với cô, việc lao động và kiếm tiền bằng chính sức mình là điều đáng trân trọng.

Ngọc Hà cho biết cô phải kiếm tiền để lo ổn định cuộc sống gia đình




