Mua gần 22 cây vàng sau 10 năm ở thuê: Vợ chồng chốt bán, lấy gần 4 tỷ mua nhà Hà Nội

Mới đây, trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, tâm sự của một cặp vợ chồng sinh năm 1992 về hành trình tích góp mua nhà, đã khiến tất cả trầm trồ. Bí quyết của họ thực ra không có gì xa lạ hay cao siêu, nhưng không phải ai cũng làm được: Mua vàng hàng tháng và giữ vàng.

Cứ như vậy suốt 10 năm, gia đình này có 219 chỉ vàng - tương đương 21,9 cây vàng. Cầm số vàng đó mang đi bán lúc 18,2 triệu/chỉ là có 3,9 tỷ để mua nhà. “Đơn giản” vậy thôi đó!

“16 năm thuê trọ ở Hà Nội, đến giờ mình cũng có nhà riêng rồi mọi người ơi! Có bác nào sinh năm 1992 giống mình không? Lên Hà Nội học đại học rồi đi làm lấy vợ, mình vẫn ở trọ, có những lúc vợ sắp sinh, chủ trọ thì đòi nhà, vợ chồng lại rong ruổi khắp nơi tìm nhà, vợ dọn nhà cùng mình vất vả nên bị sinh non, lúc đó mình quyết tâm đặt mục tiêu: PHẢI CÓ NHÀ HÀ NỘI.

Nói là đặt mục tiêu chứ mình làm kế toán, lương cũng chỉ 17 triệu/tháng, vợ cũng làm kế toán thu nhập khoảng 12 triệu/tháng. Hai vợ chồng vừa làm việc ở công ty, tối về bán thêm hoa quả rau củ, có những hôm vợ chồng đi ship hàng đến gần 12h đêm. Cứ làm được bao nhiêu mình đưa vợ hết, hầu như chỉ giữ lại xăng xe, cũng chẳng mua sắm gì nhiều. Dần dần hai vợ chồng như bị nghiện mua vàng, cứ có tiền là mua 1-2-3-4 chỉ, thiếu thì vay thêm bố mẹ hoặc em gái để mua rồi lại làm bù vào trả. Nói thật lúc đó chỉ nghĩ là mua vàng thì may ra còn chứ cứ để tiền mặt lại tiêu hết.

Năm 2016 - 24 chỉ. Năm 2017 - 26 chỉ. Năm 2018 - 27 chỉ. Năm 2019 - 31 chỉ. Năm 2020 - 26 chỉ. Năm 2021 - 21 chỉ. Năm 2022 - 24 chỉ. Năm 2023 - 12 chỉ. Năm 2024 - 8 chỉ. Năm 2025 - 15 chỉ. Năm 2026 - 5 chỉ.

Tổng 219 chỉ vàng sau 10 năm. Mình bán vàng lúc 18,2 triệu/chỉ được gần 3,9 tỷ đồng. Hai vợ chồng lại tiếp tục hành trình tìm nhà đất rồi chung cư, cuối cùng cũng mua được 1 căn chung cư xinh xắn 2 ngủ. Mua xong nhà hai vợ chồng lại hết sạch tiền bắt đầu từ con số 0, cũng chưa sắm nội thất gì cả nhưng vui lắm mọi người ạ. Mong sao chúng ta ai rồi cũng sẽ có nhà riêng của mình” - Người chồng chia sẻ.

Trong phần bình luận của bài đăng, tất cả mọi người đều dành lời chúc mừng cũng như bày tỏ sự nể phục với nỗ lực kiếm tiền, mua vàng của gia đình này. Tính ra trung bình mỗi tháng, họ mua được 1,8 chỉ vàng. Với mức thu nhập 29 triệu từ lương, vừa thuê nhà, vừa nuôi con nhỏ, chắc chắn phải rất vun vén chi tiêu mới có thể duy trì được thói quen mua vàng.

“Đọc bài của bạn mà như nhìn thấy gia đình mình ngày xưa vậy. Vợ chồng mình cũng chăm chỉ cày cuốc vất vả để dành tiền mua vàng, xong cũng bán vàng để mua nhà. Giờ bọn mình có 2 nhà, 1 mảnh đất và 2 xe ô tô rồi. Đúng là cứ chăm chỉ chịu khó, đồng vợ đồng chồng thì kiểu gì cũng qua giai đoạn khó khăn” - Một người chia sẻ.

“Quá trời giỏi, như này mới gọi là vun vén, tích sản. Tầm này mua được nhà trước 35 tuổi là đỉnh lắm luôn, nhất là khi không có hỗ trợ từ bố mẹ 2 bên” - Một người khen.

“Cũng giống như nhà mình, nhà mình cũng đã mua được đất và làm nhà để ở, tổng là 4,5 tỷ. Dù vẫn còn nợ chút nhưng cũng rất vui, kiểu có nhà có đất là tinh thần nó khác hẳn ấy, thêm tí nợ vào nhưng không lo mà lại có thêm động lực kiếm tiền vun vén” - Một người bày tỏ.

“Ôi về lại số 0 như này thì nhất nhà bác rồi, ai cũng ước” - Một người bình luận.

“Không còn gì để nói vì thành quả quá tuyệt vời rồi, tưởng tượng mà cũng thấy vui lây” - Một người cảm thán.

3 điều quan trọng cần nhớ khi mua vàng tích sản

1. Chọn loại vàng phù hợp với mục tiêu

Không phải cứ mua vàng là giống nhau. Với mục tiêu tích sản lâu dài, vàng miếng (như SJC hoặc vàng có thương hiệu uy tín) thường được ưu tiên vì tính thanh khoản cao, dễ mua bán và ít bị mất giá do hao mòn.

Trong khi đó, vàng trang sức dù đẹp nhưng lại bị trừ tiền công chế tác khi bán ra, khiến giá trị thực tế giảm đi đáng kể. Nếu xác định mua vàng và giữ vàng lâu dài, người mua nên tập trung vào loại vàng “giữ giá” thay vì “để đeo”, và hiểu rõ mình mua để bảo toàn tài sản.

2. Có tiền là mua, đừng chờ “thời điểm hoàn hảo”

Nhiều người có tâm lý chờ giá vàng xuống thấp nhất mới mua, nhưng thực tế rất khó để xác định chính xác “đáy” của thị trường. Vàng là tài sản mang tính dài hạn, nên việc chia nhỏ số tiền và mua theo từng giai đoạn sẽ an toàn hơn so với việc dồn toàn bộ vốn vào một thời điểm. Cách này giúp giảm rủi ro khi giá biến động và tạo được thói quen tích lũy đều đặn.

Quan trọng hơn, người mua cần tránh tâm lý chạy theo đám đông khi giá tăng nóng, vì lúc đó rủi ro mua phải giá cao là rất lớn.

3. Lưu trữ và quản lý vàng một cách an toàn

Giữ vàng cũng quan trọng như thói quen mua vàng đều đặn hàng tháng. Đây là tài sản vật chất nên rủi ro mất mát, thất lạc hoặc bị đánh cắp luôn tồn tại. Người mua vàng nên cân nhắc các phương án lưu trữ an toàn như két sắt cá nhân hoặc gửi giữ tại ngân hàng nếu số lượng lớn. Ngoài ra, việc giữ hóa đơn, giấy tờ mua bán cũng rất quan trọng để đảm bảo quyền lợi khi cần giao dịch lại.

Một kế hoạch tích sản hiệu quả không chỉ nằm ở việc mua đúng mà còn ở việc bảo vệ được giá trị tài sản theo thời gian.