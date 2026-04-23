Bác sĩ Nguyễn Linh Thuỳ - được tìm kiếm trên MXH: Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM, ngoại hình xinh đẹp

Theo Hải My | 23-04-2026 - 07:42 AM | Lifestyle

“Bác sĩ Nguyễn Linh Thuỳ” trở thành từ khoá được nhiều người tìm kiếm trên MXH trong vụ việc lùm xùm với ca sĩ Trung Quân Idol.

Vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao trước ồn ào liên quan đến việc một nữ bác sĩ bị hành hung, có nhắc đến ca sĩ Trung Quân Idol. Mới đây, nam ca sĩ đã trực tiếp đến thẩm mỹ viện do bác sĩ này phụ trách để gửi lời xin lỗi. Tuy vậy, sự việc hiện vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận.

Các thông tin liên quan đến nữ bác sĩ trong vụ việc vẫn đang được cộng đồng mạng tìm kiếm, loạt từ khóa như “Bác sĩ Nguyễn Linh Thuỳ”, “Nguyễn Linh Thuỳ bác sĩ”, “Bác sĩ Thuỳ là ai”,... lên xu hướng trên các nền tảng MXH.

Các từ khoá liên quan đến nữ bác sĩ liên tục xuất hiện trên các thanh tìm kiếm

Được biết, bác sĩ Thuỳ tên đầy đủ là Nguyễn Linh Thuỳ (SN 1995), hiện là người đồng sáng lập phòng khám da liễu thẩm mỹ nổi tiếng tại TP.HCM. Cô và chồng - bác sĩ Phạm Minh Trường, cũng cùng nhau phát triển hệ thống phòng khám chuyên khoa da liễu và thẩm mỹ nội khoa trong nhiều năm qua.

Cô tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM và ngay sau đó bắt đầu hành trình với ngành Thẩm mỹ Nội khoa. Về chuyên môn, bác sĩ Thuỳ tập trung nghiên cứu các vấn đề da phổ biến nhưng dễ bị bỏ qua như mụn, nám, lão hóa và da tổn thương lâu năm do chăm sóc sai cách.

Bác sĩ Nguyễn Linh Thuỳ (Ảnh: FBNV)

Linh Thuỳ còn tham gia làm diễn giả chuyên môn, cố vấn về sản phẩm, hội thảo thẩm mỹ và là KOL tham dự một số sự kiện (Ảnh: TikTok nhân vật)

Bên cạnh công việc bác sĩ, Linh Thùy còn là chuyên gia cố vấn chuyên môn về sản phẩm, diễn giả về chuyên môn cho các hội thảo thẩm mỹ, KOL lan tỏa hình ảnh thương hiệu và sản phẩm, KOL tham dự sự kiện của các nhãn hàng.

Trên trang cá nhân, bác sĩ Thuỳ nhận được nhiều thiện cảm khi chia sẻ các tips về chăm sóc da chuyên sâu, tư vấn làm đẹp,... Ngoài ra, MXH cũng là nơi cô cập nhật một số hình ảnh cuộc sống đời thường như các chuyến đi du lịch, tham dự sự kiện, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Nữ bác sĩ nhận nhiều lời khen nhờ visual xinh đẹp, cuốn hút. Cô sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt rạng rỡ, trẻ hơn tuổi. Không những vậy nữ bác sĩ còn được nhiều người gọi vui với biệt danh là “nữ thần mặt mộc” vì cô thường không trang điểm quá nhiều, giữ làn da sáng mịn và vẫn tươi tắn, thu hút.

