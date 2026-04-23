Tin rất vui: Đúng ngày 26/4, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí một dịch vụ

Sắp đến kỳ nghỉ lễ dài ngày của người Việt, nhiều hoạt động đậm màu văn hóa đang được các địa phương đồng loạt triển khai. Trong số đó, có những chương trình không chỉ gây chú ý vì bối cảnh đặc biệt mà còn mở cửa miễn phí cho người tham gia.

Một ví dụ đang được nhiều người quan tâm là Lễ hội Đàn Kính Thiên 2026 tại Ninh Bình. Theo thông tin giới thiệu sự kiện, du khách sẽ được miễn phí vào cửa trong tối 26/4. Trong khi đó, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Ninh Bình xác nhận lễ hội mang chủ đề "Huyền Thiên Cổ Đàn", diễn ra lúc 19h ngày 26/4/2026 tại Đàn Kính Thiên, Khu Văn hóa Thung Ui, phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình.

Một tối đặc biệt giữa không gian non nước Ninh Bình

Sức hút của sự kiện năm nay đến từ nhiều lớp. Trước hết là chuyện không phải lúc nào du khách cũng gặp: một chương trình văn hóa lớn, tổ chức tại điểm đến đang lên của Ninh Bình, lại mở cửa tự do trong một tối duy nhất. Theo ấn phẩm giới thiệu, khách có thể vào từ 17h30. Còn theo thông tin trên cổng du lịch Ninh Bình và một số kênh địa phương, chương trình chính bắt đầu lúc 19h ngày 26/4.

Không dừng ở đó, lễ hội năm nay còn được giới thiệu với quy mô rất lớn. Trung tâm Xúc tiến Du lịch Ninh Bình cho biết chương trình dự kiến có khoảng 30.000 người tham dự, với sự góp mặt của 2.500 diễn viên, nghệ sĩ. Điểm nhấn là sân khấu thực cảnh ngoài trời, nơi các nghi lễ tế trời cổ truyền được tái hiện trong không gian thiên nhiên của Quần thể danh thắng Tràng An.

Với nhiều du khách, đây không đơn thuần là một đêm đi xem hội. Cảm giác bước vào một không gian lễ hội giữa núi non, trong thời điểm Ninh Bình bước vào mùa du lịch cao điểm, đủ để biến tối 26/4 thành một "tọa độ" đáng chú ý của dịp nghỉ lễ năm nay.

Lễ hội Đàn Kính Thiên là gì mà được nhiều người chờ đợi?

Đàn Kính Thiên thuộc khu vực Thung Ui, một không gian nằm trong vùng di sản Tràng An và ngày càng được nhắc đến nhiều hơn trên bản đồ du lịch Ninh Bình. Theo Báo Ninh Bình, lễ Đàn Kính Thiên Tràng An gắn với việc tưởng nhớ công lao vua Đinh Tiên Hoàng và các bậc công thần khai quốc trong tiến trình lịch sử dân tộc.

Lễ hội năm nay được quảng bá, là tái hiện dấu mốc vua Đinh Tiên Hoàng lập đàn tế trời, xưng đế, khai sinh Nhà nước Đại Cồ Việt năm 968. Chính câu chuyện ấy khiến Đàn Kính Thiên không chỉ là một điểm tham quan, mà còn mang dáng dấp của một không gian ký ức, nơi lịch sử được kể lại bằng nghi lễ, sân khấu và cảnh quan.

Bởi vậy, trong bối cảnh nhiều du khách hiện nay không chỉ tìm nơi để ngắm cảnh mà còn muốn có thêm trải nghiệm văn hóa, Lễ hội Đàn Kính Thiên dễ tạo ra sức hút riêng. Người ta đến để xem một đêm thực cảnh, nhưng cũng là để cảm nhận vì sao vùng đất Cố đô vẫn luôn có cách khiến lịch sử trở nên gần gũi hơn với công chúng hôm nay.

Thực tế, Đàn Kính Thiên không phải cái tên xuất hiện đột ngột trong năm nay. Báo Ninh Bình cho biết lễ năm 2023 là sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2023), gắn với Lễ hội Hoa Lư, với các nghi thức tưởng niệm và tái hiện không khí lễ cổ.

Trước đó, VietnamPlus đưa tin lễ năm 2022 được tổ chức tại đàn Kính Thiên Tràng An, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn. Theo Ban tổ chức, chương trình khi ấy gồm 3 nghi lễ chính, gồm tế trời, đất, vua; cung rước chư tôn đức và khách mời; cùng nghi lễ đàn Kính Thiên Tràng An.

Có thể thấy, lễ hội năm nay có thể xem là bước tiếp theo của một dòng sự kiện văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều năm. Và trong rất nhiều lựa chọn vui chơi dịp nghỉ lễ, một đêm hội mở cửa tự do giữa không gian Tràng An có lẽ là trải nghiệm không dễ lặp lại, rất đáng để tham khảo cho hành trình của du khách.

Sự kiện thu hút đông đảo sự tham dự của người dân và du khách (Ảnh Du lịch Ninh Bình)