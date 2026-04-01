Sự kết hợp bùng nổ toàn cầu: Khi “niềm hy vọng” Công thức 1 của Pháp gặp âm thanh hi-end tối tân

Khi hiệu năng trở thành ngôn ngữ chung

Ngày 21/4 tại Paris, Devialet – thương hiệu âm thanh cao cấp đến từ Pháp – chính thức công bố hợp tác với tay đua Công thức 1 Isack Hadjar. Trong hai năm tới, tay đua trẻ này sẽ đảm nhiệm vai trò Đại sứ thương hiệu toàn cầu đầu tiên của hãng, mở ra một hướng đi mới trong chiến lược kết nối công nghệ âm thanh với tinh thần hiệu năng đỉnh cao.

Đây được xem là cái bắt tay giữa hai lĩnh vực tưởng như không liên quan: thể thao tốc độ và âm học hi-end. Tuy nhiên, theo Devialet, cả hai đều có chung một điểm cốt lõi: theo đuổi sự chính xác tuyệt đối và không ngừng vượt qua giới hạn.

Trong môi trường Công thức 1, nơi từng phần nghìn giây quyết định kết quả, các tay đua phải kiểm soát hoàn hảo mọi yếu tố từ kỹ thuật, thể lực đến phản xạ. Tương tự, trong lĩnh vực âm thanh cao cấp, mỗi chi tiết kỹ thuật cũng được tối ưu nhằm mang lại trải nghiệm chân thực và mạnh mẽ nhất.

Devialet cho rằng cảm giác khi ngồi trong buồng lái F1 – với lực G lớn, tốc độ cao và áp lực liên tục – có thể so sánh với trải nghiệm âm thanh mà các thiết bị của hãng mang lại. Đó không chỉ là việc “nghe”, mà là cảm nhận bằng toàn bộ cơ thể, nơi âm thanh trở thành một dạng năng lượng tác động trực tiếp đến người dùng.

Isack Hadjar cũng chia sẻ quan điểm tương tự khi nói về sự tương đồng giữa hai thế giới. Theo anh, điều gây ấn tượng mạnh nhất ở Devialet là triết lý không thỏa hiệp với hiệu năng. Âm thanh của hãng, theo lời tay đua trẻ, mang lại cảm giác “nguyên bản, mạnh mẽ và chạm sâu”, tương tự những gì anh trải nghiệm khi điều khiển chiếc xe đua trên đường track.

Gương mặt đại diện cho thế hệ mới

Ở tuổi 20, Isack Hadjar được xem là một trong những tài năng triển vọng của làng đua xe thế giới. Anh bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm với karting, sau đó nhanh chóng khẳng định tên tuổi và gia nhập chương trình đào tạo trẻ của Red Bull.

Từ năm 2025, Hadjar chính thức thi đấu tại Công thức 1 trong đội hình Oracle Red Bull Racing – một trong những đội đua hàng đầu. Với phong cách thi đấu quyết liệt, kỷ luật và giàu tham vọng, anh được đánh giá là đại diện tiêu biểu cho thế hệ tay đua mới.

Việc trở thành đại sứ toàn cầu của Devialet giúp Hadjar mở rộng hình ảnh ngoài đường đua, đồng thời mang lại cho thương hiệu một gương mặt trẻ trung, phù hợp với nhóm khách hàng yêu công nghệ và hiệu năng cao.

Theo ông Jack Demont, Giám đốc điều hành Devialet, Hadjar không chỉ là một vận động viên tài năng mà còn là biểu tượng của tinh thần dám thách thức giới hạn. “Chúng tôi nhìn thấy ở Isack sự táo bạo và quyết tâm – những giá trị mà Devialet luôn theo đuổi. Cậu ấy là đại diện lý tưởng cho cách công nghệ có thể truyền tải cảm xúc và sức mạnh,” ông cho biết.

Trong vai trò mới, Isack Hadjar sẽ tham gia vào các chiến dịch quảng bá, sự kiện ra mắt sản phẩm và các dự án hợp tác của Devialet trong thời gian tới. Anh được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giúp thương hiệu tiếp cận gần hơn với thế hệ người dùng trẻ, những người không chỉ quan tâm đến chất lượng mà còn tìm kiếm trải nghiệm và cảm xúc.

Động thái này cũng phản ánh xu hướng chung của các thương hiệu công nghệ: mở rộng ảnh hưởng thông qua các lĩnh vực giàu tính biểu tượng như thể thao, nghệ thuật và văn hóa. Thay vì chỉ tập trung vào sản phẩm, các hãng ngày càng chú trọng xây dựng câu chuyện và hệ giá trị xoay quanh thương hiệu.

Devialet và tham vọng toàn cầu

Ra đời tại Pháp, Devialet định vị mình là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực âm thanh cao cấp, với mục tiêu mang trải nghiệm audio chất lượng cao đến nhiều đối tượng hơn. Công ty hiện sở hữu hơn 250 bằng sáng chế, cùng danh mục sản phẩm đa dạng từ loa, ampli đến tai nghe và soundbar.

Một số dòng sản phẩm nổi bật có thể kể đến như Phantom, Gemini II, Dione hay Mania. Các thiết bị này không chỉ tập trung vào chất lượng âm thanh mà còn chú trọng thiết kế và tính ứng dụng trong đời sống hiện đại.

Bên cạnh phát triển sản phẩm, Devialet cũng активно mở rộng hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài ngành, từ công nghiệp, công nghệ đến văn hóa. Các dự án hợp tác với Safran, Ariane, Alpine, BYD hay Nhà hát Opera Paris cho thấy tham vọng xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn với sự đổi mới và sáng tạo.

Sự hợp tác giữa Devialet và Isack Hadjar gửi đi một thông điệp rõ ràng: đỉnh cao không phải là điểm đến, mà là hành trình liên tục vượt qua giới hạn. Dù ở đường đua tốc độ hay trong phòng nghe nhạc, trải nghiệm tốt nhất luôn đến từ sự kết hợp giữa kỹ thuật, cảm xúc và tinh thần không ngừng tiến lên.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc kết nối giữa công nghệ và thể thao không chỉ giúp thương hiệu tạo dấu ấn khác biệt, mà còn mở ra những cách tiếp cận mới với người dùng. Với Devialet, cái bắt tay cùng Isack Hadjar là một bước đi như vậy – vừa mang tính biểu tượng, vừa thể hiện rõ định hướng phát triển trong tương lai.