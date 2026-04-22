Cận cảnh hình ảnh Phan Hiển mỏi mệt sau khi giành 3 HCV Đông Nam Á

Theo Tú Tú | 22-04-2026 - 23:32 PM | Lifestyle

Phía sau hào quang của nhà vô địch dancesport giành 3 HCV Đông Nam Á là những mệt mỏi ít ai biết.

Để mang về vinh quang cho Tổ quốc với 3 tấm Huy chương Vàng (HCV) quý giá, Phan Hiển đã phải đánh đổi bằng cả mồ hôi, nước mắt và một cơ thể đầy những vết thương.

Vừa qua, thông tin bộ đôi kiện tướng dancesport Phan Hiển - Đặng Thu Hương liên tiếp "càn quét" sàn đấu giải vô địch dancesport Đông Nam Á 2026 với 3 tấm HCV danh giá đã khiến người hâm mộ không khỏi tự hào.

Tuy nhiên, khi ánh đèn sân khấu tắt đi và những tiếng hò reo khép lại, người ta mới thấy cái giá của vinh quang chưa bao giờ là rẻ.

Mới đây, ông xã Khánh Thi đã đăng tải khoảnh khắc nằm mát xa phục hồi khiến nhiều người không khỏi xót xa trước trạng thái mệt mỏi của nam vận động viên.

Phan Hiển "te tua", mệt mỏi sau khi trở về với 3 HCV Đông Nam Á

Trong hình ảnh được chia sẻ, không còn là một "nam thần" lịch lãm, tràn đầy năng lượng trên sàn đấu, Phan Hiển nằm sấp trên giường điều trị với vẻ ngoài lộ rõ sự mệt mỏi.

Đáng chú ý, toàn bộ vùng lưng và chân của anh phủ kín bởi các thiết bị vật lý trị liệu, máy điện xung và các cốc giác hơi dày đặc.

Dòng trạng thái ngắn gọn: "Lần nào đấu giải xong cũng te tua" cùng biểu tượng gương mặt mếu máo đã nói thay tất cả những áp lực và sự tàn phá khủng khiếp mà cơ thể anh đã trải qua sau những ngày thi đấu với cường độ cao.

Phan Hiển và Đặng Thu Hương xuất sắc đem về 4 tấm huy chương cho Việt Nam ở giải vô địch Đông Nam Á, trong đó có 3 tấm HCV

Phan Hiển - Đặng Thu Hương bước lên bục vinh danh cho nhà vô địch

Thực tế, với một vận động viên thi đấu đỉnh cao, việc phải đối mặt với các chấn thương cơ bắp, khớp và cột sống là điều không thể tránh khỏi. Để có được những bước nhảy điêu luyện, sắc sảo giúp chinh phục ban giám khảo quốc tế, Phan Hiển đã phải ép bản thân vào chế độ tập luyện khắc nghiệt, đôi khi là quá tải.

Hình ảnh "te tua" này chính là góc khuất trần trụi nhất phía sau hào quang của một nhà vô địch: Khi huy chương đã đeo trên cổ, thì đôi chân và tấm lưng của người chiến binh cũng đã đến lúc "lên tiếng".

Phan Hiển ăn mừng HCV cùng bà xã kiêm HLV Khánh Thi

Ngay dưới bài đăng, rất nhiều fan hâm mộ và đồng nghiệp đã để lại những lời động viên, mong nam vận động viên sớm hồi phục. Có thể thấy, sự hy sinh của Phan Hiển không chỉ là thời gian, công sức mà còn là sức khỏe của chính bản thân mình.

Dẫu biết con đường chuyên nghiệp luôn đầy rẫy chông gai, nhưng nhìn những vết tích trị liệu chằng chịt trên lưng anh, khán giả càng thêm trân trọng nỗ lực bền bỉ và tinh thần thép của nam kiện tướng đang từng ngày góp phần đưa dancesport Việt Nam vươn tầm châu lục.

Thói quen 1 ngày của 2 tỷ phú Việt Nam

Thói quen 1 ngày của 2 tỷ phú Việt Nam Nổi bật

Loạt mẫu đồng hồ mới ấn tượng vừa được thương hiệu xa xỉ của Thuỵ Sĩ “trình làng”

Loạt mẫu đồng hồ mới ấn tượng vừa được thương hiệu xa xỉ của Thuỵ Sĩ “trình làng” Nổi bật

Lời khuyên cho những ai có chuyến bay đêm

Lời khuyên cho những ai có chuyến bay đêm

23:01 , 22/04/2026
Huỷ show diễn có ca sĩ Trung Quân

Huỷ show diễn có ca sĩ Trung Quân

22:47 , 22/04/2026
Ngay trước dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, người dân cả nước được miễn phí dịch vụ này

Ngay trước dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, người dân cả nước được miễn phí dịch vụ này

22:09 , 22/04/2026
Sự thật phía sau lớp ga giường trắng muốt tại khách sạn, có sạch như chúng ta tưởng?

Sự thật phía sau lớp ga giường trắng muốt tại khách sạn, có sạch như chúng ta tưởng?

22:00 , 22/04/2026

