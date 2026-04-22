Ngay trước dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, người dân cả nước được miễn phí dịch vụ này

Chỉ ít ngày trước kỳ nghỉ lễ 30/4−1/530/4−1/5, người dân trên cả nước đón thêm một thông tin đáng chú ý khi có cơ hội tham quan Đại Nội Huế miễn phí trong khung chương trình đặc biệt “Hoàng cung Huyền ảo”.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, chương trình “Hoàng cung Huyền ảo” sẽ diễn ra vào 20h20h các ngày 25−28/4/2026 tại Đại Nội Huế. Đây là hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện phục vụ người dân và du khách dịp cao điểm lễ, mang đến không gian tham quan về đêm giàu màu sắc văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm cung đình đặc trưng của Huế.

Không chỉ có “Hoàng cung Huyền ảo”, trong thời gian từ ngày 24/4 đến 02/5/2026, Đại Nội Huế còn tổ chức chương trình “Trải nghiệm ẩm thực Huế” bắt đầu từ 18h30 hằng ngày. Riêng chương trình “Dạ yến Hoàng cung” diễn ra vào 18h30 các ngày 29/4 và 01/5/2026, hứa hẹn mang đến cho du khách cơ hội thưởng thức ẩm thực trong không gian đậm chất cung đình.

Như vậy, từ ngày 25/4 đến 28/4/2026, người dân Việt Nam có thể tới Đại Nội Huế để tham gia chương trình “Hoàng cung Huyền ảo” (không thu vé), đồng thời kết hợp trải nghiệm các hoạt động ẩm thực đêm đặc sắc tùy chương trình. Đây được xem là điểm nhấn hấp dẫn ngay trước kỳ nghỉ lễ lớn, đặc biệt phù hợp với du khách đang có kế hoạch đến Huế trong dịp cuối tháng 4.

Để phục vụ lượng khách tăng cao, Ban tổ chức cũng thông báo phương án phân luồng giao thông, lối vào và khu vực đỗ xe tại Đại Nội Huế.

Với các đêm 24/4 và từ 29/4−02/5/2026, khách tham quan vào bằng cổng Hiển Nhơn và cổng Hòa Bình. Người đi xe máy có thể vào cổng Hiển Nhơn để gửi xe tại khu thảm cỏ hai bên ngoài cổng và lối gạch bên phải phía trong, hoặc vào cổng Hòa Bình gửi tại nhà xe Hòa Bình. Đối với ô tô, khách dự tiệc đi vào cổng Hòa Bình và đỗ tại cổng vườn Thiệu Phương; khách không dự tiệc đỗ tại bãi xe Nam Xương rồi đi bộ vào cổng Hiển Nhơn.

Lễ đổi gác là nghi thức cung đình được phục dựng, tái hiện hoạt động thay phiên canh gác của lính triều Nguyễn, trở thành điểm nhấn hấp dẫn khi tham quan Đại Nội Huế. Hình ảnh trong khuôn khổ Festival Huế 2026, chương trình “Hoàng cung Huyền ảo”.

Trong các đêm 25−28/4/2026, lối vào gồm cổng Ngọ Môn, cổng Hiển Nhơn và cổng Hòa Bình. Xe máy tiếp tục gửi tại khu vực cổng Hiển Nhơn hoặc nhà xe Hòa Bình. Với ô tô, khách dự tiệc đỗ tại cổng vườn Thiệu Phương qua cổng Hòa Bình, còn khách không dự tiệc gửi xe ở bãi Nam Xương và đi bộ vào cổng Ngọ Môn hoặc cổng Hiển Nhơn.

Ban tổ chức cũng lưu ý, chương trình “Hoàng cung Huyền ảo” chỉ diễn ra từ 25−28/4/2026, trong khi các hoạt động “Trải nghiệm ẩm thực Huế” kéo dài xuyên suốt từ 24/4 đến 02/5/2026.

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch dịp lễ 30/4−1/5 tăng mạnh, thông tin miễn phí tham quan Đại Nội Huế trong những ngày diễn ra “Hoàng cung Huyền ảo” được xem là tín hiệu tích cực, góp phần thu hút du khách đến với cố đô và kích cầu du lịch nội địa.