“Ông lớn” nghỉ dưỡng của Pháp tiếp tục mở rộng hiện diện với dự án 303 phòng cao cấp tại Thái Lan

Mối quan hệ hợp tác chiến lược này đánh dấu sự ra mắt của khu nghỉ dưỡng Club Med Exclusive Collection thứ ba tại khu vực Đông Á, Nam Á và Thái Bình Dương (ESAP).

Được định vị là một trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, khu nghỉ dưỡng mang trọn tinh thần đặc trưng của Club Med, và được thiết kế riêng dành cho nhóm khách hàng cao cấp với nhiều kỳ vọng về sự tinh tế và khác biệt. Club Med Exclusive Collection Koh Samui sẽ là khu nghỉ dưỡng Exclusive Collection đầu tiên của thương hiệu tại Thái Lan, đồng thời là dự án thứ hai của Club Med tại quốc gia này, tiếp nối dấu ấn của Club Med Phuket từ năm 1985.

Club Med Finolhu Villas, Maldives – khu nghỉ dưỡng thuộc danh mục Exclusive Collection đầu tiên của Club Med tại khu vực Đông Á, Nam Á và Thái Bình Dương (ESAP)

Chỉ cách sân bay Koh Samui khoảng 25 phút di chuyển, Club Med Exclusive Collection Koh Samui sẽ mang đến một không gian nghỉ dưỡng ven biển sôi động, tôn vinh phong cách sống đặc trưng của vùng biển đảo Thái Lan.

Dự án này là một phần của mạng lưới Club Med toàn cầu với hơn 60 khu nghỉ dưỡng thuộc Premium và Exclusive Collection tại 25 quốc gia. Đây cũng là một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của thương hiệu tại Thái Lan kể từ khi Club Med Phuket đi vào hoạt động năm 1985.

Hiện nay, danh mục Exclusive Collection chiếm khoảng 13% tổng công suất toàn cầu của tập đoàn, bao gồm 21 khu nghỉ dưỡng đặc biệt, trong đó có 06 khu nghỉ dưỡng Exclusive Collection, 09 không gian nghỉ dưỡng Exclusive Collection, 05 biệt thự và chalet, cùng du thuyền biểu tượng Club Med 2.

Lễ công bố chính thức của dự án đã được tổ chức tại Club Med Kiroro Peak, Nhật Bản, với sự tham dự của ông Stéphane Maquaire, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành của Club Med; bà Rachael Harding, Tổng Giám đốc khu vực ESAP của Club Med; và ông Soravit Chairoj, Đồng Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Đối Tác Quản Lý của Central Group Capital.

Ông Stéphane Maquaire chia sẻ: “Tọa lạc trên một dải bờ biển riêng biệt của Koh Samui, khu nghỉ dưỡng đánh dấu bước mở rộng đáng chú ý trong danh mục đầu tư của chúng tôi. Với đà tăng trưởng mạnh mẽ, từ việc chuẩn bị khai trương Club Med Borneo tại Malaysia và Club Med South Africa Beach & Safari, đến việc ký kết các dự án Club Med Manado tại Indonesia và Club Med Tremblant tại Canada, dự án mới này sẽ tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của Club Med trong lĩnh vực nghỉ dưỡng cao cấp trọn gói tại những điểm đến độc đáo như Koh Samui.

Bên cạnh trải nghiệm dành cho du khách, chúng tôi luôn kiên định với cam kết tạo ra những tác động tích cực và bền vững, thông qua việc phát triển nguồn nhân lực địa phương, xây dựng lộ trình nghề nghiệp và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Cách tiếp cận toàn diện này đảm bảo sự hiện diện của chúng tôi đóng góp vào sự phát triển kinh tế và môi trường lâu dài cho các đối tác cộng đồng và điểm đến.”

Trong bối cảnh Koh Samui ngày càng thu hút sự chú ý trên bản đồ du lịch quốc tế, chúng tôi xem đây là cơ hội để tái định nghĩa chuẩn mực của sự cao cấp, theo một cách rất riêng của Club Med,” ông Bruno Courbet, Giám đốc Quốc gia phụ trách Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ và các thị trường mới, chia sẻ.

“Với góc nhìn mới về trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp, chúng tôi mang đến sự cân bằng giữa tính riêng tư của một khu nghỉ dưỡng boutique và triết lý lấy con người làm trung tâm, đồng thời đề cao sự tự do và tinh thần đa văn hóa. Mục tiêu của chúng tôi là tạo nên một điểm đến tinh tế tại Koh Samui, nơi mọi chi tiết được vận hành một cách liền mạch, để du khách có thể gác lại những lo toan và tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của hòn đảo, cũng như những khoảnh khắc ý nghĩa bên nhau.”

Club Med Phuket, khu nghỉ dưỡng đầu tiên của Club Med tại Thái Lan

Central Group Capital, đơn vị quản lý quỹ trực thuộc Central Group, một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu Thái Lan, đã hoàn tất quỹ khai trương vào tháng 4 năm 2023 với tổng vốn huy động đạt 10 tỷ Baht (tương đương khoảng 300 triệu USD), với quy mô lớn nhất tại Thái Lan trong lĩnh vực này.

Quỹ được vận hành bởi đội ngũ đầu tư giàu kinh nghiệm, với sự giám sát chặt chẽ từ ban lãnh đạo cấp cao của Central Group, và hướng tới việc tận dụng đà phục hồi của ngành du lịch qua các khoản đầu tư chọn lọc trong lĩnh vực khách sạn. Thông qua các dự án đầy tiềm năng, quỹ kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch Thái Lan, đồng thời mang lại cơ hội sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

“Chúng tôi luôn tin tưởng mạnh mẽ vào sức hút đặc biệt của Thái Lan đối với khách du lịch trên toàn thế giới, và Koh Samui là một trong những điểm đến quốc tế hàng đầu,” ông Soravit Chairoj chia sẻ.

“Chúng tôi rất vinh dự khi có cơ hội sở hữu và tái phát triển khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp này. Đội ngũ của chúng tôi đã thiết kế dự án một cách kỹ lưỡng nhằm tận dụng tối đa lợi thế bãi biển riêng biệt và cảnh quan thiên nhiên xanh mát. Chúng tôi mong muốn hợp tác cùng Club Med để chào đón du khách từ khắp nơi trên thế giới và mang đến cho họ những trải nghiệm đậm chất đảo Koh Samui.”

Khu nghỉ dưỡng Club Med Exclusive Collection Koh Samui với quy mô 303 phòng sẽ mang đến một không gian nghỉ dưỡng đảo hiện đại, thanh lịch nhưng vẫn giàu tính trải nghiệm. Tọa lạc bên bờ biển phía Bắc Koh Samui, khu nghỉ dưỡng sở hữu bãi biển riêng dài hơn 200 mét, mang đến cho du khách những hoạt động thể thao sôi động và trải nghiệm ven biển đầy năng động.

Kế hoạch tái phát triển bao gồm việc mở rộng quy mô phòng và nâng cấp toàn diện các không gian lưu trú, khu vực chung. Dự án cũng hướng tới việc phát triển những trải nghiệm ẩm thực mới, đồng thời giới thiệu các chương trình đặc trưng của Club Med như Kids Club - với trải nghiệm được thiết kế riêng theo từng độ tuổi - và Amazing Family, nơi các gia đình có thể gắn kết thông qua những hoạt động khám phá giàu ý nghĩa.

Thiết kế của khu nghỉ dưỡng được lấy cảm hứng từ di sản văn hóa Thái Lan và vẻ đẹp tự nhiên của hòn đảo. Club Med Exclusive Collection Koh Samui dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động trong nửa cuối năm 2028.