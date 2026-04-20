Tiếp bước Phan Hiển, bé Kubi giành “cú đúp” HCV Đông Nam Á, nhưng sao người thắng cuộc là Khánh Thi?

Theo Tiên Tiên | 20-04-2026 - 06:50 AM | Lifestyle

Bé Kubi nhà Khánh Thi - Phan Hiển giành 2 HCV Đông Nam Á.

Bước sang ngày thi đấu thứ 2 (19/4) tại Philippines, thể thao Việt Nam tiếp tục đón nhận tin vui khi bé Kubi Minh Cường cùng bạn nhảy May Linh San đã gặt hái tới 2 HCV tại giải DanceSports Đông Nam Á 2026.

Kubi và Linh San giành 2 HCV (Ảnh: FBNV)

Thông tin được Khánh Thi chia sẻ trên trang cá nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nữ kiện tướng đăng tải hình ảnh con trai đeo nhiều huy chương, kèm dòng trạng thái hài hước: “Ba 3 HCV, con 2 HCV… nhưng người thắng cuối cùng là… mẹ”. Cách chia sẻ dí dỏm nhưng cũng phần nào cho thấy niềm tự hào của gia đình khi cả hai thế hệ đều gặt hái thành tích ở đấu trường khu vực.

Sở dĩ Khánh Thi trêu đùa mình là người chiến thắng bởi cả Phan Hiển, Kubi đều là “học trò” được HLV Khánh Thi huấn luyện thi đấu.

Ở giải đấu lần này, Kubi và bạn nhảy thể hiện phong độ ổn định, kỹ thuật vững vàng cùng sự tự tin trong từng phần thi. Việc giành cú đúp HCV không chỉ là thành quả xứng đáng cho quá trình tập luyện nghiêm túc mà còn khẳng định vị thế của một tài năng trẻ nổi bật trong làng dancesport Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam liên tiếp gặt hái tin vui (Ảnh: FBNV)

Sinh năm 2015, Kubi được tiếp xúc với khiêu vũ thể thao từ rất sớm, gần như lớn lên trong môi trường tập luyện chuyên nghiệp. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp từ bố mẹ, những người có nhiều năm thi đấu đỉnh cao cậu bé nhanh chóng bộc lộ năng khiếu và tiến bộ vượt bậc. Trước khi giành 2 HCV tại Đông Nam Á 2026, Kubi đã sở hữu bảng thành tích đáng nể với hàng chục huy chương lớn nhỏ trong và ngoài nước, từng 2 lần vô địch thế giới ở lứa tuổi thiếu nhi.

Theo Tiên Tiên

Phan Hiển

