Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phan Hiển chịu đựng Khánh Thi

13-03-2026 - 09:56 AM | Lifestyle

Phan Hiển “than trời” vì Khánh Thi: Nhiều lúc cũng nể sức chịu đựng của chính mình.

Chuyện tình của cặp đôi kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển từ lâu vẫn khiến người hâm mộ thích thú bởi sự hài hước và cách cả hai thường xuyên “trêu chọc” nhau trên mạng xã hội. Mới đây, Phan Hiển tiếp tục khiến dân mạng bật cười khi đăng dòng trạng thái đầy tự trào về cuộc sống hôn nhân với bà xã.

Trên trang cá nhân, nam kiện tướng viết: “Nhiều khi cũng thấy nể sức chịu đựng của mình dành cho Nguyễn Khanh Thi thật" kèm biểu tượng trái tim. Đáp lại, Khánh Thi cũng bày tỏ sự ngạc nhiên: " Ôi... Vụ gì vậy? Sập nhà à ".

Dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng lập tức thu hút sự chú ý, bởi trước đó Khánh Thi vừa có những tiết lộ rất “thật lòng” về ông xã trong một bài phỏng vấn.

Phan Hiển tự nể sức chịu đựng của mình dành cho Khánh Thi

Cụ thể, nữ kiện tướng dancesport cho biết bản thân không phải kiểu người mang lại sự êm đềm về mặt cảm xúc cho chồng. Ngược lại, cô còn tự nhận mình thường khiến Phan Hiển… “tăng xông”.

"Thi không giúp gì được về cảm xúc cho Hiển cả. Mình toàn làm Hiển tăng xông thôi", Khánh Thi kể lại với giọng điệu hài hước.

Trước lời “tự thú” của vợ, Phan Hiển cũng không ngại đáp lại theo cách dí dỏm quen thuộc: “Từ khi bên em anh bị đau đầu…” rồi bật cười.

Những màn đối đáp đầy duyên dáng của cặp đôi nhanh chóng khiến cộng đồng mạng thích thú. Nhiều người cho rằng đây chính là “gia vị” đặc biệt giúp cuộc hôn nhân của Khánh Thi và Phan Hiển luôn rộn ràng tiếng cười.

Sau nhiều năm gắn bó từ sàn nhảy đến cuộc sống gia đình, Khánh Thi - Phan Hiển hiện có tổ ấm hạnh phúc với các con và vẫn cùng nhau phát triển sự nghiệp dancesport. Dù thường xuyên “bóc phốt” nhau công khai, nhưng chính sự thẳng thắn và hài hước ấy lại khiến câu chuyện tình của họ càng trở nên gần gũi, đáng yêu trong mắt khán giả.

Đừng nhìn Lisa nhà Khánh Thi-Phan Hiển xinh yêu như búp bê mà nhầm, cô nhóc bị phạt vì bắt nạt anh trai đây này!

Theo Tú Tú

Báo văn hóa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bãi biển đẹp, ít người biết ở miền Trung: Chuẩn bị đi vào quy hoạch, được chủ tịch tỉnh đăng lên Facebook

Bãi biển đẹp, ít người biết ở miền Trung: Chuẩn bị đi vào quy hoạch, được chủ tịch tỉnh đăng lên Facebook Nổi bật

Mỹ nhân Việt kỷ niệm 10 năm kết hôn với đạo diễn trăm tỷ

Mỹ nhân Việt kỷ niệm 10 năm kết hôn với đạo diễn trăm tỷ Nổi bật

Ông hoàng nhạc Việt đình đám một thời ngồi ghế nhựa biểu diễn ở quán ăn, bán cafe ở Thảo Điền

Ông hoàng nhạc Việt đình đám một thời ngồi ghế nhựa biểu diễn ở quán ăn, bán cafe ở Thảo Điền

09:39 , 13/03/2026
Triệu Vy vừa bị phong tỏa hàng chục tỷ đồng, nguy cơ tán gia bại sản vì cùng chồng cũ tỷ phú lừa đảo

Triệu Vy vừa bị phong tỏa hàng chục tỷ đồng, nguy cơ tán gia bại sản vì cùng chồng cũ tỷ phú lừa đảo

09:35 , 13/03/2026
Mỹ nhân đình đám hết thời ở tuổi 31: Từng khiến đại gia si mê, giờ cơ bắp cuồn cuộn, bán hàng kiếm tiền

Mỹ nhân đình đám hết thời ở tuổi 31: Từng khiến đại gia si mê, giờ cơ bắp cuồn cuộn, bán hàng kiếm tiền

08:58 , 13/03/2026
Toàn cảnh căn nhà mỏng nhất Cần Thơ: Hàng xóm tiết lộ thông tin bất ngờ

Toàn cảnh căn nhà mỏng nhất Cần Thơ: Hàng xóm tiết lộ thông tin bất ngờ

08:40 , 13/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên