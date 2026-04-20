Cảnh tượng trên sông Hương lúc chiều tối khiến nhiều người thốt lên: Không tin vào mắt mình!

Có những điểm đến quá quen thuộc đến mức người ta mặc nhiên nghĩ rằng mình đã hình dung được dáng vẻ của nó. Nhưng đôi khi, chỉ một khoảnh khắc xuất hiện trên mạng xã hội cũng đủ khiến nhiều người phải nhìn lại theo cách hoàn toàn khác. Sau đây là một ví dụ như thế - sông Hương, Huế.

Giữa hình dung quen thuộc về một dòng sông hiền hòa, thơ mộng và có phần tĩnh lặng của xứ Huế, nhiều người gần đây tỏ ra bất ngờ khi thấy sông Hương lúc chiều tối xuất hiện dày đặc thuyền SUP, đông vui và nhộn nhịp hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Cảnh tượng ấy khiến không ít người xem ảnh, xem clip phải thốt lên rằng khó tin đó lại là một lát cắt rất thật của sông Hương.

Một sông Hương rất khác khi hè về

Thực tế, sự nhộn nhịp ấy không phải điều ngẫu nhiên. Trong những đợt nắng nóng ở Huế, sông Hương đã trở thành điểm giải nhiệt quen thuộc của cả người dân địa phương lẫn du khách. Tuổi Trẻ từng ghi nhận vào kỳ nghỉ lễ 30/4 năm 2024, dưới nền nhiệt vượt 42 độ C, hàng ngàn người đã tìm đến sông Hương để chèo SUP và thư giãn. Thanh Niên cũng phản ánh từ khoảng 16h chiều, khu vực ven sông bắt đầu đông dần khi nhiều người đổ ra đây để tránh nóng.

Chính yếu tố thời tiết, cộng với không gian mặt nước rộng, thoáng và cảnh quan đặc trưng của Huế, đã khiến trải nghiệm này trở nên đặc biệt. Nếu ban ngày sông Hương gắn với vẻ yên ả, thì về chiều tối, nơi đây lại mang một nhịp điệu khác: gió dịu hơn, mặt nước bớt chói nắng, thành phố lên đèn dần, còn trên sông là từng nhóm người chèo SUP lướt qua trong ánh hoàng hôn. Dân trí cho biết chèo SUP hiện là một trong những hoạt động được giới trẻ yêu thích nhất khi ra sông Hương giải nhiệt, dọc sông có nhiều điểm cho thuê SUP và áo phao phục vụ nhu cầu trải nghiệm.

Điều khiến hoạt động này hút người không chỉ là chuyện tránh nóng. Với nhiều du khách, đây còn là cách cảm nhận một Huế rất khác. Tuổi Trẻ dẫn lời một bạn trẻ ở Huế cho biết chèo SUP, tắm trên sông Hương đem lại cảm giác thích thú, như một kiểu du lịch “chữa lành”. Cũng theo ghi nhận của báo này, một du khách Nga nói anh chọn ban ngày đi thăm di tích, còn chiều tà thì ra sông Hương cảm thấy rất thoải mái. Những chia sẻ ấy cho thấy sông Hương không còn chỉ là nơi để ngắm từ xa, mà đã trở thành một không gian để du khách thực sự bước vào và sống cùng nhịp điệu mùa hè của Huế.

Ở góc nhìn quảng bá điểm đến, cổng thông tin du lịch Huế cũng giới thiệu chèo SUP trên sông Hương như một trải nghiệm mang đến “một Huế rất khác”, nơi du khách có thể vừa vận động nhẹ, vừa ngắm cảnh, vừa cảm nhận vẻ thơ mộng của dòng sông theo cách gần gũi hơn. Từ cầu Dã Viên, du khách có thể xuôi theo dòng nước về hướng chùa Thiên Mụ hoặc ngược lên phía lăng Minh Mạng, để thấy rằng sông Hương không chỉ hợp để ngắm mà còn hợp để chạm vào.

Không chỉ có SUP, sông Hương còn nhiều điều để thử

Điều thú vị là sức hút của sông Hương không dừng ở một hoạt động. Nếu SUP tạo nên một lát cắt trẻ trung và sống động, thì khi đêm xuống, sông Hương lại trở về với một vẻ quyến rũ rất riêng qua trải nghiệm du thuyền nghe ca Huế. Theo VisitHue, đây vẫn là một trong những hoạt động đậm bản sắc nhất của cố đô, với các chuyến thuyền xuất phát từ Bến Tòa Khâm vào buổi tối, đưa du khách trôi chậm giữa dòng nước và thưởng thức những làn điệu truyền thống của xứ Huế.

Ngoài ra, sông Hương còn là trục không gian đẹp để đi bộ, đạp xe, ngắm cảnh và cảm nhịp sống địa phương. Huế Ngày Nay cho biết tuyến đi bộ, đạp xe hai bờ sông Hương dài khoảng 6 km, đi qua nhiều điểm quen thuộc như cầu Trường Tiền, Phu Văn Lâu, Bến Thương Bạc hay Nhà hát Sông Hương. Cũng theo VisitHue, cung đường ven sông này là nơi nhiều người chọn để dạo mát, thư giãn, đọc sách hay đơn giản là khép lại một ngày hè bằng nhịp chậm rất Huế.

Từ những chiếc SUP chen nhau trên mặt sông lúc chiều tối, có thể thấy sông Hương đang mở ra thêm một lớp giá trị mới cho du lịch Huế. Nó vẫn giữ được vẻ thơ mộng vốn có, nhưng đồng thời cũng cho thấy khả năng trở thành không gian trải nghiệm giàu sức sống hơn nhiều người từng nghĩ.

Trong bối cảnh Huế đón gần 3,9 triệu lượt khách trong năm 2024, trong đó có gần 1,45 triệu lượt khách quốc tế, bức tranh ấy càng cho thấy dư địa phát triển của các sản phẩm ven sông và trên sông vẫn còn rất lớn. Nếu được tổ chức bài bản hơn, bổ sung thêm dịch vụ và bảo đảm an toàn tốt hơn, sông Hương hoàn toàn có thể trở thành một điểm nhấn mạnh mẽ hơn nữa của du lịch Huế: vừa giàu bản sắc, vừa mới mẻ, vừa đủ yên cho người thích ngắm, lại cũng đủ sống động cho người thích trải nghiệm.