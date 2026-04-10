Cảnh tượng giữa đêm ở biển Quảng Ninh khiến nhiều người thốt lên: "Không ngờ có chuyện như vậy"

Thùy Linh | 10-04-2026 - 14:18 PM | Sống

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Cảnh tượng hiếm gặp diễn ra trong đêm

Một ngư dân tại Quảng Ninh đã có dịp tận mắt chứng kiến cảnh tượng hiếm gặp khi hàng vạn con cá nhỏ bất ngờ lao lên khỏi mặt nước trong đêm. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý và tương tác mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều bình luận trên mạng xã hội thể hiện sự ngạc nhiên, không ngờ có chuyện như vậy xảy ra.

Theo đoạn video, ban đầu chỉ vài con cá bật lên trước, nhưng ngay sau đó, cả đàn đồng loạt nhảy lên tạo nên âm thanh rì rào đầy ấn tượng ngay sát mạn thuyền. Người đàn ông quay clip cũng không giấu được sự bất ngờ khi lần đầu tiên được chứng kiến hiện tượng này ở khoảng cách gần đến vậy.

Vào ban đêm, ngư dân thường thắp đèn để thu hút mực, và ánh sáng này cũng vô tình hấp dẫn các đàn cá nhỏ bơi lại gần. Tuy nhiên, khi tập trung đông quanh nguồn sáng, chúng dễ trở thành mục tiêu săn mồi của những loài cá lớn hơn. Trước nguy cơ bị tấn công, đàn cá nhỏ hoảng loạn và liên tục nhảy vọt lên khỏi mặt nước như một cách tự vệ.

Một hiện tượng tương tự cũng từng được ghi nhận tại khu vực Đài Bắc (Trung Quốc). Ngư dân Lu Jingwai, 31 tuổi, đã quay lại khoảnh khắc đặc biệt này khi đánh bắt gần điểm cá Bisha Harbor. Anh cho biết bản thân vô cùng bất ngờ trước cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt.

“Thật sự rất đáng sợ, tôi có cảm giác như bị cả đàn cá tấn công”, Lu Jingwai chia sẻ. Theo lời anh, mặt biển lúc đó sôi động như đang “sục lên”, khi hàng chục nghìn con cá mòi (sardine) liên tục nhảy vọt lên, thậm chí rơi cả vào thuyền.

Hình ảnh dày đặc cá lao lên khiến không ít người xem vừa kinh ngạc, vừa có phần e ngại, thậm chí có ý kiến cho rằng đây có thể là một “điềm báo” bất thường. Dù vậy, thay vì tận dụng cơ hội hiếm có này, Lu Jingwai lại tìm cách đưa những con cá trở lại biển.

Lý giải về hiện tượng trên, anh cho rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ việc đàn cá nhỏ đang tìm cách trốn tránh kẻ săn mồi. “Tôi nhìn thấy khoảng 3–5 con cá nhồng lớn, mỗi con dài hơn 1 mét, bơi ngay dưới thuyền. Có lẽ đây là mùa săn mồi của chúng, và đàn cá mòi chỉ đang cố thoát thân, chứ không phải dấu hiệu của điều gì nguy hiểm”, anh nói.

Thực tế có một số loài cá thường săn cá nhỏ và tép ở tầng giữa và tầng nước trên. Thậm chí một số loài cá ăn tạp còn nhảy lên khỏi mặt nước để bắt côn trùng.

Hoặc khi cá đột nhiên nhảy lên mặt nước có thể là do chúng đang bị "thiên địch" truy đuổi. Nhảy lên khỏi mặt nước chính là một cách giúp chúng trốn tránh sự truy đuổi của kẻ săn mồi. Do đó, phần lớn các loài cá khi gặp nguy hiểm đến tính mạng thường sẽ nhanh chóng nhảy lên khỏi mặt nước và sau đó chúng lợi dụng quán tính của trọng lực để lặn xuống nhằm trốn thoát.

Một số nguyên nhân khác cho hiện tượng kỳ lạ

Ngoài yếu tố bị săn đuổi, hiện tượng cá bất ngờ lao lên khỏi mặt nước còn có thể chịu tác động từ điều kiện thời tiết và môi trường sống.

Theo lý giải khoa học, khi thời tiết thay đổi cực đoan như mưa lớn kéo dài hoặc nắng nóng gay gắt, cấu trúc dòng nước có thể bị xáo trộn, làm giảm lượng oxy hòa tan. Trong điều kiện thiếu oxy, cá buộc phải trồi lên gần mặt nước, thậm chí nhảy lên để tìm nguồn oxy cần thiết cho hô hấp.

Một số ý kiến khác cho rằng, trong những ngày gió mạnh, lượng oxy hòa tan trong nước có thể tăng đột ngột. Sự thay đổi này khiến đàn cá, đặc biệt là ở tầng nước sâu, trở nên kích thích và hoạt động mạnh hơn. Khi quá “hưng phấn”, chúng có thể đồng loạt nhảy lên khỏi mặt nước. Hiện tượng này thường được ghi nhận ở các hồ chứa hoặc khu vực có diện tích mặt nước lớn.

Ngược lại, vào những ngày oi bức, áp suất không khí giảm cũng khiến lượng oxy hòa tan trong nước suy giảm đáng kể. Khi đó, cá nước ngọt có xu hướng nổi lên hoặc nhảy lên khỏi mặt nước để tiếp cận lớp nước giàu oxy hơn ở phía trên.

Trên thực tế, hiện tượng này từng được ghi nhận tại hồ Điền Trì vào tháng 8/2023, khi hàng trăm con cá bất ngờ nhảy lên mặt nước. Các chuyên gia từ Viện Khoa học Trung Quốc cho rằng thời tiết nắng nóng kéo dài có thể khiến cá rơi vào trạng thái căng thẳng, từ đó dẫn đến hành vi nhảy lên như một phản ứng tìm kiếm môi trường an toàn hơn.

(Tổng hợp)

