Giữa bão thanh lọc của thị trường xa xỉ, doanh thu Hermès vẫn tăng: Thị trường Nhật Bản nổi lên là đầu tàu

Thị trường xa xỉ toàn cầu đang bước vào một giai đoạn thanh lọc, nơi khả năng chống chịu của các thương hiệu được đặt lên bàn cân. Trong bối cảnh đó, báo cáo tài chính quý đầu tiên năm 2026 của Hermès cung cấp những số liệu minh chứng cho một năng lực vận hành vượt trội. Tổng doanh thu toàn tập đoàn chạm mốc 4,1 tỷ euro (tương đương khoảng 4,84 tỷ USD), tăng trưởng 6%.

Ổn định giữa thời cuộc rối ren

Khả năng phân bổ rủi ro nhạy bén và khai thác hiệu quả các khu vực địa lý đã mang lại cấu trúc doanh thu cực kỳ ổn định cho thương hiệu Pháp. Châu Mỹ và Nhật Bản tiếp tục đóng vai trò là những đầu tàu tăng trưởng. Cụ thể, thị trường châu Mỹ ghi nhận mức bứt phá ấn tượng 17%, cho thấy độ phủ sâu rộng và khả năng duy trì sức hút bền bỉ với giới thượng lưu tại khu vực này. Song song đó, Nhật Bản giữ vững phong độ với mức tăng 10%.

Tại thị trường châu Âu (không bao gồm Pháp), tập đoàn vẫn duy trì được đà tăng trưởng hai con số đáng mơ ước, thể hiện năng lực khai thác tối đa sức mua nội địa để bù đắp những biến động của dòng khách du lịch quốc tế. Mặc dù khu vực Trung Đông ghi nhận mức giảm nhẹ 6% do các yếu tố địa chính trị đặc thù, sự phát triển mạnh mẽ ở các vùng lãnh thổ khác đã cân bằng hoàn toàn bức tranh tổng thể.

Xét trên phương diện phân phối, hệ thống bán lẻ trực tiếp đóng góp mức tăng 7%. Hermès tiếp tục kiểm soát khắt khe trải nghiệm mua sắm và duy trì mức độ độc quyền khi đầu tư vào các không gian biểu tượng tại các thị trường trọng điểm.

Tại Việt Nam, cửa hàng Hermès 24 Tràng Tiền với những mảng không gian tôn vinh di sản thủ công cùng nghệ thuật sắp đặt thị giác đẳng cấp, neo giữ lòng trung thành của tệp khách quen cao cấp bằng cách bày tỏ tri ân tới truyền thống địa phương.

Sức mạnh nội tại của thủ công

Sự tăng trưởng đồng đều giữa các nhóm ngành hàng là minh chứng rõ nét cho thấy chiến lược phát triển bền vững xoay quanh thủ công xa xỉ của Hermès đang phát huy hiệu quả tối đa.

Ngành hàng Đồ da và Yên ngựa tiếp tục khẳng định vị thế là trụ cột tăng trưởng vững chắc nhất của tập đoàn. Nhu cầu đối với các dòng túi kinh điển như Birkin hay Kelly chưa bao giờ hạ nhiệt, với danh sách chờ ngày càng kéo dài tại các thị trường trọng điểm.

Bên cạnh đó, ngành hàng Thời trang và Phụ kiện cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực với mức tăng trưởng hai con số. Các bộ sưu tập may sẵn (Ready-to-wear) dưới sự dẫn dắt của đội ngũ thiết kế tài năng đã thành công trong việc dung hòa giữa tính ứng dụng hiện đại và phong cách sang trọng thầm lặng.

Mảng Đồng hồ và Trang sức cũng là một điểm sáng không thể bỏ qua trong bức tranh kinh doanh quý này. Với định hướng tập trung vào các dòng đồng hồ cơ khí cao cấp và trang sức chế tác từ kim loại quý kết hợp đá màu, Hermès đã thành công trong việc thâm nhập sâu hơn vào phân khúc khách hàng chuyên sưu tầm.

Cuối cùng, mảng Nước hoa và Mỹ phẩm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, đóng vai trò là "cửa ngõ" quan trọng giúp thương hiệu tiếp cận với phân khúc khách hàng trẻ tuổi và tiềm năng.

Dù thị trường tài chính ngắn hạn đôi lúc có những phản ứng nhạy cảm, định hướng phát triển của thương hiệu vẫn không hề lay chuyển. Ban lãnh đạo tập đoàn kiên định với kế hoạch rót vốn mở rộng các xưởng sản xuất thủ công quy mô lớn và khai trương thêm nhiều không gian bán lẻ trọng điểm. Bằng việc kiên định với kỹ nghệ thủ công và tập trung vào nhóm khách hàng có khả năng miễn nhiễm với lạm phát, Hermès đang chứng minh họ hoàn toàn làm chủ quỹ đạo phát triển vững chắc trong năm 2026.