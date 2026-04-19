Phát hiện giao dịch 1,1 tỷ đồng từ tài khoản của thanh niên SN 1998: Công an yêu cầu xác minh nguồn tiền, sao kê lịch sử giao dịch

Ngày 13/4 vừa qua, Công an xã Thư Trì, tỉnh Hưng Yên đã phối hợp xác minh và hỗ trợ trao trả số tiền 1.164.800.000 đồng cho công dân chuyển nhầm trong quá trình giao dịch ngân hàng.

Trước đó, ngày 10/4, anh P.N.T (SN 1998, trú tại xã Thư Trì) bất ngờ nhận được thông báo từ ứng dụng ngân hàng về việc tài khoản cá nhân được chuyển vào số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Nhận thấy đây là khoản tiền lớn, có dấu hiệu chuyển nhầm, anh T. đã chủ động đến Công an xã Thư Trì trình báo và đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại cho người chuyển nhầm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thư Trì đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh nguồn tiền, làm rõ chủ tài khoản chuyển khoản.

Qua đó, lực lượng Công an xác định số tiền trên do anh P.N.H (SN 1991, trú tại xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên) chuyển nhầm trong quá trình thực hiện giao dịch cá nhân.

Để bảo đảm tính khách quan, đúng quy trình và quyền lợi của các bên, ngày 13/4/2026, Công an xã Thư Trì đã tổ chức cho anh T và anh H gặp gỡ trực tiếp tại trụ sở; đồng thời hướng dẫn hai công dân đến ngân hàng để đối chiếu thông tin, sao kê lịch sử giao dịch. Sau khi xác minh rõ ràng, anh T đã tự nguyện trao trả lại toàn bộ số tiền 1.164.800.000 đồng cho anh H.

Anh T và anh H. gặp gỡ, làm việc cùng Cơ quan Công an xã. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Nhận lại tài sản, anh H bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn tới anh T vì hành động trung thực, nghĩa tình; đồng thời cảm ơn Công an xã Thư Trì đã kịp thời hỗ trợ, xác minh nhanh chóng, tạo điều kiện để anh sớm nhận lại số tiền tích góp trong thời gian lao động. Chỉ huy Công an xã Thư Trì đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, trung thực của anh P.N.T; đồng thời khẳng định đây là hành động đẹp cần được lan tỏa trong xã hội.

Qua vụ việc, Công an xã Thư Trì cũng khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận; trường hợp phát hiện chuyển nhầm hoặc nhận nhầm tiền cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên﻿