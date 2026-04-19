Mâm cơm 75k gây tranh cãi nhất mạng xã hội được nấu lại y hệt: Sự thật chi phí để 5 món này ở thành phố là bao nhiêu?

Vừa qua, MXH bàn tán rôm rả trước mâm cơm 5 món với tổng chi phí 75.000 đồng, được cho là đủ ăn cho cả gia đình, thậm chí còn dư cho bữa sau. Tuy nhiên, mâm cơm này khiến cộng đồng mạng tranh cãi không ít về mức giá “quá ảo”, đặc biệt là chi tiết “500g thịt nọng giá 30k”. Đây là mức giá được cho là rẻ một cách vô lý so với thị trường.

Trước sự tò mò, TikToker sở hữu 630k người theo dõi - Nguyên Hí Mắt To đã thực hiện đoạn clip nấu lại toàn bộ các món ăn trong mâm cơm 75k. “Mâm đồ ăn đó được cho là có giá 75k dưới quê, mình cũng muốn thử nấu y chang như vậy nhưng trên thành phố thì sẽ hết bao nhiêu tiền. Tôi tò mò và bạn cũng thế”, Nguyên Hí Mắt To chia sẻ trong video.

Theo đó, nam TikToker lựa chọn mua đồ trong siêu thị, tuy nhiên anh cũng chọn những thực phẩm giảm giá để có mức giá tốt nhất. Ngoài ra, Nguyên Hí Mắt To cũng phân tích rất kỹ các nguyên liệu trong mâm cơm 75k, nhưng có một số loại trong siêu thị không có y hệt nên nam TikToker sẽ mua sản phẩm tương tự để thay thế.

Clip: Nam TikToker nấu lại y hệt mâm cơm 75k để xem bản thân sẽ nấu hết bao nhiêu tiền (Nguồn: Nguyên Hí Mắt To)

Sau khi nấu, nam TikToker cũng cho biết định lượng anh đã căn khá chuẩn so với mâm cơm 75k, không nhiều cũng không ít hơn. Nói về món thịt nọng để làm kho quẹt, Nguyên Hí Mắt To bày tỏ: “Trong mâm cơm kia, phần kho quẹt có giá 30k. Mình có đọc bình luận thì nói làm từ nọng mỡ heo có 60k/kg. Nhưng khi zoom lên nhìn thì mỡ heo nhưng lại thấy có nạc nên mình lựa chọn làm bằng thịt ba chỉ”.

Cuối cùng, để tổng kết lại, Nguyên Hí Mắt To cho biết định lượng mâm cơm này đúng là có thể ăn tới 3 - 4 người mới hết.

Về chi phí, giá cả, tổng cộng mâm cơm mà anh “tái hiện” lại với mức giá trên thành phố là 147k. Chi tiết như sau:

- Canh mùng tơi nấu cua: 30k (Trong đó rau 8k/bịch, cua đồng xay 2,5g: 22k).

- Gỏi sứa: 50k (bao gồm xoài 3k, cà rốt 3k, húng cay 5k, hành tây 2k, sứa ăn liền 37k).

- Bầu luộc: 8k

- Thịt rang cháy cạnh/ kho quẹt: 59k (gồm thịt heo 55k, các loại nguyên liệu khác 4k).

Trong clip, Nguyên Hí Mắt To bày tỏ mức giá này chia ra cho 3 - 4 người ăn cũng không phải quá đắt đỏ. Tuy nhiên nếu ở quê, có nhiều nguyên liệu có sẵn thì có thể sẽ rẻ hơn là điều hợp lý.

Tuy nhiên phía dưới clip của Nguyên Hí Mắt To, cộng đồng mạng vẫn để lại nhiều bình luận trái chiều về mức giá. Không ít người cho rằng, dù không sinh sống ở thành phố nhưng họ cũng không thể nấu một mâm cơm đầy đủ như vậy với giá 75k. Hay thậm chí, một số người cũng cho rằng các món như cua đồng, rau mùng tơi,... cũng không mua được giá rẻ như Nguyên Hí Mắt To thực hiện lại.

Do đó nhiều người cũng bày tỏ rằng mức giá mỗi nơi sống mỗi khác, nên rất khó để so sánh chính xác hay nhận định nấu như thế nào là rẻ, như thế nào là đắt.

Chính từ những tranh luận này, câu chuyện mâm cơm 75k dần không còn dừng lại ở việc đúng - sai về giá, mà chuyển sang một góc nhìn thực tế hơn: Chi tiêu luôn phụ thuộc vào hoàn cảnh sống, thói quen mua sắm và cách mỗi người quản lý bữa ăn hàng ngày. Có người nhìn vào thấy “không thể”, nhưng cũng có người lại coi đó là mức giá hoàn toàn bình thường trong điều kiện của họ.

Và khi đặt trong bối cảnh sống tại thành phố, nơi mọi chi phí từ thực phẩm đến sinh hoạt đều cao hơn việc tái hiện một mâm cơm giá rẻ gần như tuyệt đối là điều không dễ. Thay vì cố gắng so sánh xem con số nào “chuẩn” hơn, nhiều người bắt đầu quan tâm đến một câu hỏi làm thế nào để cân đối chi tiêu mà vẫn đảm bảo bữa ăn đầy đủ, hợp lý trong điều kiện của mình?

Không ít người cũng để lại bình luận về cách tối ưu chi phí, chi tiêu thông minh để mỗi bữa ăn đều “đáng tiền” theo cách riêng.

1. Lên thực đơn trước khi đi chợ

Nghe có vẻ đơn giản nhưng lại là bước mà nhiều người bỏ qua. Khi có sẵn kế hoạch cho 2-3 ngày hoặc cả tuần, bạn sẽ biết mình cần mua gì, mua bao nhiêu là đủ, tránh tình trạng mua theo cảm hứng rồi bỏ phí. Đây cũng là cách giúp tận dụng tối đa nguyên liệu. Ví dụ một mớ rau có thể dùng cho cả canh và món xào, hay một phần thịt có thể chia ra cho nhiều bữa.

2. Chọn đúng nơi mua

Ở thành phố, cùng một loại thực phẩm nhưng giá giữa siêu thị và chợ truyền thống có thể chênh nhau đáng kể. Nếu không quá đặt nặng yếu tố “đóng gói sẵn”, việc đi chợ sớm hoặc thậm chí đi chợ muộn (khi tiểu thương muốn bán nhanh) cũng là cách để mua được giá “mềm” hơn.

3. Linh hoạt trong việc thay thế nguyên liệu

Không nhất thiết phải bám sát công thức hay một loại thực phẩm cụ thể. Ví dụ, nếu thịt ba chỉ đang đắt, hoàn toàn có thể chuyển sang thịt vai, thịt đùi hoặc thậm chí là trứng, đậu phụ - những nguyên liệu rẻ hơn nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng nếu biết chế biến hợp lý.

4. Mua chung - chia nhỏ

Đây cũng là cách được nhiều người áp dụng. Thay vì mua lẻ với giá cao, bạn có thể mua số lượng lớn cùng bạn bè hoặc người thân rồi chia ra, vừa tiết kiệm chi phí, vừa đa dạng nguyên liệu cho nhiều bữa ăn.

5. Tận dụng đồ ăn dư một cách có kế hoạch

“Ăn dư” không đồng nghĩa với lãng phí nếu bạn biết cách biến tấu. Thịt kho hôm trước có thể dùng lại cho bữa sau, rau luộc có thể làm thành món xào hoặc trộn. Điều quan trọng là chủ động tính toán từ đầu, thay vì để thực phẩm bị bỏ quên trong tủ lạnh.

Rõ ràng, không phải ai cũng có thể nấu được mâm cơm 75k như trên mạng, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể ăn ngon với chi phí hợp lý. Vấn đề nằm ở cách mỗi người kiểm soát chi tiêu và đôi khi, chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ, con số cuối cùng cũng đã khác đi đáng kể.