Người Việt mang ‘Dế Mèn phiêu lưu ký’, hát bội, hoa giấy Thanh Tiên của Huế… lên sàn diễn thời trang quốc tế

Hôm nay 18/4, dự án “Việt Nam Đa Sắc 2026” với chủ đề “Hội – Nơi Di sản khởi nguồn” do Eunoia by AN thực hiện đã chính thức ra mắt tại Tuần lễ Thời trang Thâm Quyến, Trung Quốc (Shenzhen Original Design Fashion Week).

Tiếp nối thành công của Việt Nam Đa Sắc 2023 – 2024 tại Trung Quốc, dự án năm nay mở ra hành trình tái hiện những lát cắt tiêu biểu của di sản Việt Nam thông qua ngôn ngữ thời trang đương đại. Lấy cảm hứng từ không gian lễ hội truyền thống – nơi hội tụ sắc màu, phong tục và ký ức cộng đồng, “Việt Nam Đa Sắc 2026” kể lại những câu chuyện văn hóa và vẻ đẹp di sản Việt bằng chất liệu, phom dáng và tư duy sáng tạo qua những thiết kế hiện đại dành cho trẻ em.

Từ không gian của những Lễ hội dọc miền đất nước, “Hội – Nơi Di sản khởi nguồn” tái hiện hình ảnh Việt Nam rực rỡ qua ba bộ sưu tập chủ đề:

- Tích Xưa: Gợi mở chiều sâu văn hóa qua cảm hứng từ nghệ thuật hát bội, với những đường nét tạo hình mang tính biểu tượng, cấu trúc trang phục được xử lý hiện đại nhưng vẫn giữ được những lớp lang của nghệ thuật diễn xướng dân gian – nơi mỗi chi tiết đều mang một lớp nghĩa văn hóa.

- Rẻo Cao: Tái hiện vẻ đẹp vùng cao qua bảng màu rực rỡ và chất liệu giàu tính thủ công, lấy cảm hứng từ trang phục các dân tộc thiểu số Tây Bắc. Ở đó, mỗi thiết kế không chỉ là thời trang, mà còn mang theo dấu ấn bản địa đậm nét, kể câu chuyện về bản sắc cùng niềm tự hào về 54 dân tộc anh em.

- Mùa Nước: Mềm mại và giàu cảm xúc, bộ sưu tập đưa người xem về miền sông nước Nam Bộ – nơi nhịp sống gắn liền với con nước, lễ hội và thiên nhiên. Các thiết kế lấy cảm hứng từ chính những nhân vật đã quen thuộc với thiếu nhi Việt Nam qua tác phẩm “Dế mèn phiêu lưu ký” và bộ phim “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội”. Từ Dế Mèn, Tổng Cóc tới Chị em Nhện, tất cả cùng khắc một miền phù sa rực rỡ.

Ba bộ sưu tập, ba không gian văn hóa, cùng hội tụ để khắc họa một Việt Nam đa sắc – đa thanh – đa tầng, nơi truyền thống và hiện đại không tách rời, mà hòa quyện trong cùng một dòng chảy sáng tạo.

Điểm nhấn đặc biệt của show diễn nằm ở phần mở màn giàu tính tự sự, được dẫn dắt bởi mẫu nhí An Cát Diệp – đại diện cho hình ảnh thế hệ thiếu nhi Việt Nam hôm nay. Trên nền nhạc “Mơ khách đường xa”, lấy cảm hứng từ bộ phim "Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội", phần trình diễn mở ra như một lời mời gọi bạn bè quốc tế bước vào không gian văn hóa Việt qua lăng kính nghệ thuật đương đại. Tiếp nối bằng lời hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, và 5 điều Bác Hồ dạy, thế giới dân gian của “Việt Nam Đa Sắc” năm nay được mở ra như giấc mơ của một cô bé Đội viên yêu nước, muốn giới thiệu với năm châu những vẻ đẹp di sản của đất nước mình qua ngôn ngữ thời trang.

Điều đọng lại cảm xúc nhất đối với khán giả và cả ekip thực hiện, chính là khoảnh khắc kết màn, khi dàn mẫu nhí cùng CEO Vũ Lan Anh - Đại diện của thương hiệu gửi trao tới tất cả khách mời những cành hoa giấy Thanh Tiên – dòng hoa giấy truyền thống của Huế được các nghệ nhân chế tác và gửi gắm sang Thâm Quyến cho show diễn. Mỗi cánh hoa mỏng manh nhưng rực rỡ chính là biểu trưng cho sức sống trường tồn của di sản Việt Nam, tinh thần Việt Nam được chính thế hệ măng non gửi trao đến bạn bè quốc tế.

Với tất cả những ý nghĩa đó, “Hội – Nơi Di sản khởi nguồn” hướng tới việc lan tỏa vẻ đẹp của văn hóa dân gian Việt Nam ra quốc tế, đồng thời khẳng định năng lực sáng tạo tại phân khúc thời trang trẻ em Việt trong dòng chảy thiết kế toàn cầu.

Từ Thâm Quyến, một điểm chạm của sáng tạo đương đại châu Á – câu chuyện về Việt Nam được kể lại không bằng những lời giới thiệu, mà bằng chuyển động, sắc màu và cảm xúc. Và khi ánh đèn khép lại, điều còn ở lại không chỉ là một show diễn, mà là một thông điệp rõ ràng: di sản Việt Nam không còn ngủ yên trong quá khứ, mà đang được thế hệ hôm nay tiếp nối, kể lại bằng chính ngôn ngữ của thời đại, để tự tin bước cùng thế giới.