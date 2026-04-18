Chuyện gì đang xảy ra với Hương Giang và Phú Cường?

Thời gian gần đây, chuyện tình cảm của Hương Giang và bạn trai Nguyễn Phú Cường bất ngờ trở thành chủ đề được bàn tán trở lại trên mạng xã hội. Nguyên nhân đến từ việc cặp đôi khá im ắng, không còn thường xuyên xuất hiện chung hay đăng tải những khoảnh khắc tình cảm như trước.

Sự vắng bóng này nhanh chóng khiến cư dân mạng đặt dấu hỏi về tình trạng hiện tại của mối quan hệ. Đáng chú ý, khi Phú Cường đăng tải một đoạn clip trên TikTok cá nhân, một tài khoản đã để lại bình luận yêu cầu anh thả tim nếu vẫn còn hạnh phúc. Tương tác này lập tức gây tranh cãi, kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Chuyện tình cảm của Hương Giang và Phú Cường nhận bàn tán

Một bộ phận netizen tỏ ra tò mò, thậm chí suy đoán về khả năng rạn nứt khi cả hai không còn “phát cẩu lương” đều đặn. Tuy nhiên, không ít người khác lại cho rằng việc yêu đương là câu chuyện cá nhân, việc không xuất hiện cùng nhau trên mạng xã hội không đồng nghĩa với việc đã chia tay. Nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng các cặp đôi trong showbiz không nhất thiết phải công khai mọi khoảnh khắc, đặc biệt khi cả hai đều có công việc và lịch trình riêng.

Lần gần nhất Hương Giang và Phú Cường lộ diện cùng nhau là vào giữa tháng 2 vừa qua. Trong bức ảnh được chia sẻ, Hương Giang có mặt ở nhà của bạn trai để chúc Tết. Cô diện áo len màu đỏ rượu vang kết hợp quần trắng thể thao, tóc đen dài xõa tự nhiên. Cả hai không có cử chỉ quá thân mật nhưng tương tác khá tự nhiên, gần gũi. Đây cũng là lần thứ 2 Hương Giang về nhà Phú Cường.

Ngoài ra, Hương Giang còn chứng minh mối quan hệ thân thiết với các thành viên nhà đàng trai khi chụp ảnh cùng trẻ con đến người lớn tuổi. Cô ngồi bệt trên chiếu, thoải mái cụng ly và trò chuyện cùng người thân trong gia đình Phú Cường. Nhìn những hình ảnh này cũng đủ chứng minh tình cảm đặc biệt của Hương Giang và Phú Cường dành cho nhau.

Lần Hương Giang và Phú Cường xuất hiện cùng nhau

Ngoài ra, trên trang cá nhân, những hình ảnh chụp chung của cả hai vẫn được giữ nguyên, không có dấu hiệu "dọn dẹp" hay ẩn đi như nhiều trường hợp rạn nứt khác trong showbiz. Đây cũng là chi tiết khiến nhiều người tin rằng mối quan hệ của Hương Giang và Phú Cường vẫn ổn định, chỉ là không còn chia sẻ rầm rộ như trước.

Từ những chi tiết hiện tại, phần đông cư dân mạng cho rằng việc ít xuất hiện chung có thể đơn giản là do mỗi người bận rộn với công việc riêng, thay vì là dấu hiệu của một cuộc chia tay. Dù vậy, khi người trong cuộc chưa lên tiếng chính thức, mọi suy đoán vẫn chỉ dừng lại ở mức bàn tán.

Hương Giang và Phú Cường vẫn còn theo dõi nhau, hình ảnh chung của cả hai vẫn còn trên trang cá nhân

Sau những hint hẹn hò bị lộ, thời gian qua Hương Giang và Phú Cường mạnh dạn công khai tình cảm trước công chúng. Thời điểm Hương Giang thi Miss Universe, bạn trai đã có mặt tại Thái Lan để ủng hộ. Khoảnh khắc cả hai đứng cạnh nhau, ngượng ngùng tạo dáng trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người đã viral trên mạng xã hội.

Hồi cuối tháng 3/2025, mạng xã hội đang rôm rả chia sẻ loạt hình ảnh Hương Giang xuất hiện cùng bạn trai CEO Phú Cường tại một buổi tiệc thân mật được tổ chức tại quê nhà anh. Được biết, đây là dịp gia đình Phú Cường tổ chức hôn lễ cho người thân, và anh đã chọn thời điểm đặc biệt này để đưa Hương Giang về dự đám cưới cùng. Những bức ảnh nhanh chóng gây bão khắp các diễn đàn bởi độ ngọt ngào, gần gũi và một chi tiết nhỏ nhưng khiến dân tình không khỏi chú ý.

Trong loạt khoảnh khắc được chia sẻ, Hương Giang diện trang phục đơn giản nhưng thanh lịch, xuất hiện thân thiết bên cạnh mẹ của Phú Cường - người phụ nữ mặc áo dài xanh nổi bật. Điều khiến cư dân mạng đặc biệt quan tâm chính là biểu cảm rạng rỡ của mẹ Phú Cường khi đứng cạnh Hương Giang. Không chỉ nở nụ cười vui vẻ, bà còn có nhiều hành động tương tác gần gũi, tự nhiên với nàng hậu - cho thấy mối quan hệ giữa Hương Giang và gia đình bạn trai đang ở mức cực kỳ tốt đẹp.

Hương Giang và Phú Cường đã mạnh dạn công khai tình cảm

Mối quan hệ thân thiết của Hương Giang với gia đình Phú Cường cho thấy cả hai vô cùng nghiêm túc với tình cảm này

