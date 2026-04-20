Ngỡ ngàng sắc vóc của nữ diễn viên 49 tuổi: Vẫn giảm được 19% mỡ cơ thể, tỉ lệ cơ thể chuẩn nhờ một quy tắc ăn uống

Có phải những người có cơ địa tốt sẽ mãi không bao giờ béo? Thực tế, khi tuổi tác tăng lên, ngay cả những người vốn dĩ gầy và có tốc độ chuyển hóa tốt cũng phải đối mặt với nỗi lo vóc dáng xuống cấp. Diễn viên Phan Tuệ Như từng được biết đến với hình ảnh "mảnh mai", "tỉ lệ cơ thể chuẩn", nhưng cô thú nhận rằng sau tuổi 40, dù có ăn ít đi hay tập luyện điên cuồng thì việc duy trì vóc dáng vẫn rất khó khăn. Thậm chí, chỉ cần thức khuya một đêm là cơ thể bị tích nước, phù nề và luôn cảm thấy mệt mỏi.

Chỉ đến khi có sự hỗ trợ từ chuyên gia dinh dưỡng thể thao và huấn luyện viên thể hình, cô mới thực sự tìm lại trạng thái khỏe mạnh, đạt được mục tiêu tăng cơ giảm mỡ. Ở tuổi 48, cô vẫn duy trì được vóc dáng đáng ngưỡng mộ. Gần đây, cô đã công khai "nguyên tắc ăn uống giảm cân" từ chuyên gia của mình, đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả.

Ăn gì trước và sau khi tập để hiệu quả nhất?

Trong một bài đăng trên Facebook, Phan Tuệ Như chia sẻ rằng, một chuyên gia dinh dưỡng thể thao đã đưa cho cô một số "nguyên tắc ăn uống" trước và sau khi tập luyện. Chỉ cần tuân theo chúng, cô ấy có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình nhẹ hơn và vóc dáng săn chắc hơn trong khoảng một tuần.

Cô mô tả nó là "thực sự siêu hiệu quả!". Điểm mấu chốt thực ra rất đơn giản: Chỉ cần ăn đúng giờ và ăn đúng cách kết hợp các loại thực phẩm.

- Trước khi tập: Protein cao + Nhiều rau củ + Một ít tinh bột.

Cách ăn này không gây nặng bụng, giúp tăng hiệu suất tập luyện và cung cấp năng lượng tốt hơn cho các bài tập.

- Trong vòng 30 phút sau khi tập: Bổ sung đủ lượng tinh bột.

Đây là "thời điểm vàng" để sửa chữa cơ bắp. Bổ sung tinh bột đúng loại (như khoai lang, cơm, bánh màn thầu trắng) giúp phục hồi cơ bắp và nâng cao kết quả tập luyện.

- Bữa tối: Rau củ + Protein chất lượng cao là chính.

Giảm lượng tinh bột để giảm gánh nặng cho cơ thể, giúp cảm giác no lâu hơn, ít bị phù nề. Cách này rất phù hợp với những người ít vận động vào nửa cuối ngày.

Phan Tuệ Như khẳng định: Với những ai muốn thấy kết quả giảm cân và săn chắc nhanh chóng, phương pháp này thực sự hiệu quả mà không cần ăn kiêng kham khổ hay nhịn đói.

Kết thúc bữa tối trước 18:00

Ngoài việc điều chỉnh tỉ lệ dinh dưỡng, thời gian ăn cũng là mấu chốt. Ngày thường, cô gần như chỉ ăn hai bữa và cố gắng kết thúc bữa tối trước 6 giờ chiều. Phương pháp này tương tự như nhịn ăn gián đoạn 16:8, giúp kéo dài thời gian bụng rỗng để cơ thể bước vào chế độ đốt cháy mỡ thừa.

Uống nước đúng cách giúp giảm cân nhanh hơn?

Bên cạnh chế độ ăn uống, Phan Tuệ Như cũng rất coi trọng việc "uống nước". Trong cuốn sách "Ăn, Vận động và Giảm cân! Đề xuất Chuyển hóa Nữ thần", bà đề cập rằng trong khi tập thể dục, nhiệt độ cơ thể tăng lên và việc đổ mồ hôi làm tăng tốc độ mất nước. Nếu không được cung cấp đủ nước, sức bền sẽ giảm, cơ thể sẽ cảm thấy mệt mỏi sớm và hiệu suất tập luyện sẽ bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, uống nhiều nước hơn không nhất thiết là tốt hơn; ngay cả "nhiệt độ" cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất.

Nên uống nước đá hoặc nước lạnh trong khi tập thể dục

Cơ thể không thích nhiệt độ quá cao; nếu nhiệt độ cơ thể tăng quá mức, não sẽ gửi tín hiệu cảnh báo, ảnh hưởng đến mức độ hoạt động. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong khi tập thể dục, uống nước lạnh 4°C giúp việc tập luyện dễ dàng hơn và kéo dài hơn so với uống nước ở nhiệt độ phòng 37°C.

Đối với những người chưa quen với nước đá, không cần phải ép buộc. Bạn có thể bắt đầu bằng cách ngậm nước trong miệng khoảng 5-10 giây để nước ấm lên một chút trước khi nuốt. Tăng dần nhiệt độ sẽ đạt được hiệu quả tương tự.

Tại sao uống đủ nước lại giúp giảm cân?

Ngoài việc tăng hiệu suất tập luyện, uống đủ nước còn giúp:

Tăng hiệu quả trao đổi chất và thúc đẩy tuần hoàn.

Giảm tình trạng tích nước (phù nề).

Hỗ trợ chuyển hóa acid lactic sau khi tập, giảm đau nhức cơ bắp.

Giúp hệ đường ruột hoạt động trơn tru.

Để giảm cân khỏe mạnh và có đường nét cơ thể đẹp, "uống đủ nước" tuyệt đối là yếu tố không thể bỏ qua!