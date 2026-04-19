Thu Phương nói thẳng chồng: "Nếu thấy có em nào có thể "vo ve" vào đây, tôi mời luôn, tôi thanh thản"

Theo Tuệ Anh | 19-04-2026 - 20:32 PM | Lifestyle

Thu Phương nói thẳng chồng: "Nếu thấy có em nào có thể "vo ve" vào đây, tôi mời luôn, tôi thanh thản"

Thái độ sau đó của chồng Thu Phương khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, ca sĩ Thu Phương gây chú ý khi thẳng thắn chia sẻ về đời sống hôn nhân với ông xã Dũng Taylor. Không né tránh hay giữ hình ảnh khuôn mẫu, nữ ca sĩ nổi tiếng cho thấy cá tính mạnh mẽ, thậm chí có phần "chất chơi" trong cách nói về chuyện tình cảm.

Cụ thể, Thu Phương thẳng thắn bày tỏ quan điểm về sự chung thủy. Cô nói: "Dũng Taylor mà cảm thấy em nào có thể ‘vo ve’ vào đây, thì tôi xin mời luôn. Mua một mình ông ấy được tặng bốn. Mời! Và xin cảm ơn vô cùng! Muôn vàn cảm ơn!”. Câu nói khiến nhiều người bất ngờ bởi sự thẳng thắn, pha chút hài hước nhưng cũng thể hiện sự tự tin của nữ ca sĩ.

Thu Phương nói thẳng chồng: "Nếu thấy có em nào có thể "vo ve" vào đây, tôi mời luôn, tôi thanh thản"- Ảnh 1.

Thu Phương chia sẻ thẳng thắn về hôn nhân

Trước lời tuyên bố có phần "gắt" của vợ, Dũng Taylor lập tức đáp lại đầy dí dỏm: "Được tặng bốn luôn hả? Bốn ở đâu ra vậy?". Không để chồng "gỡ gạc", Thu Phương tiếp tục khẳng định quan điểm của mình: "Đúng vậy! Nong nia thì phải lấy hết chứ. Xin mời cô hưởng hết hộ tôi. Tôi thanh thản uống cà phê cà pháo". Màn đối đáp của cặp đôi nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội.

Sau đó, chính Dũng Taylor cũng chia sẻ lại khoảnh khắc này và hài hước viết: "Hôm nay chị đẹp Thu Phương tố chồng một câu đứng hình luôn". Sự tung hứng tự nhiên, vui vẻ cho thấy mối quan hệ thoải mái, không gò bó của cả hai sau nhiều năm gắn bó.

Thu Phương nói thẳng chồng: "Nếu thấy có em nào có thể "vo ve" vào đây, tôi mời luôn, tôi thanh thản"- Ảnh 2.

Vợ chồng Thu Phương hiện có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc

Thực tế, phía sau những câu nói tưởng chừng "cà khịa" là một cuộc hôn nhân bền chặt đã kéo dài hơn một thập kỷ. Thu Phương và Dũng Taylor bắt đầu gắn bó từ năm 2007, sau khi nữ ca sĩ trải qua đổ vỡ hôn nhân. Cặp đôi đính hôn vào năm 2012 và đến năm 2023 mới chính thức đăng ký kết hôn sau hơn 10 năm chung sống.

Trong suốt hành trình ấy, cả hai cùng xây dựng một gia đình đông đúc với 4 người con, gồm con riêng và con chung, sống hòa thuận dưới một mái nhà. Dũng Taylor không chỉ là bạn đời mà còn là người đồng hành, hỗ trợ Thu Phương trong công việc lẫn cuộc sống.

Thu Phương nói thẳng chồng: "Nếu thấy có em nào có thể "vo ve" vào đây, tôi mời luôn, tôi thanh thản"- Ảnh 3.

Cả hai luôn gắn bó, đồng hành trong cuộc sống, công việc

Đáng chú ý, dù gắn bó lâu năm và đã đăng ký kết hôn, cặp đôi vẫn nhiều lần trì hoãn đám cưới để ưu tiên công việc và cuộc sống cá nhân. Tuy vậy, điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm của họ, khi cả hai vẫn luôn dành cho nhau sự tôn trọng và đồng hành bền bỉ.

Có thể thấy, phát ngôn gây chú ý của Thu Phương thực chất chỉ là một lát cắt thú vị trong cuộc sống hôn nhân đầy màu sắc. Đằng sau sự thẳng thắn ấy là sự tự tin, bản lĩnh của một người phụ nữ từng trải và đang hài lòng với hạnh phúc mình có.

Theo Tuệ Anh

Profile 'cực xịn' của nữ MC VTV: Đỗ 4 trường đại học, có chị gái là phó giáo sư

Profile 'cực xịn' của nữ MC VTV: Đỗ 4 trường đại học, có chị gái là phó giáo sư Nổi bật

Lưu Diệc Phi gần 900 ngày không đóng phim, vóc dáng hiện tại khiến ai cũng bất ngờ

Lưu Diệc Phi gần 900 ngày không đóng phim, vóc dáng hiện tại khiến ai cũng bất ngờ Nổi bật

Xôn xao video thầy dạy pickleball giá 2 triệu/ giờ đi đánh giải: Ai ngờ vẫn giẫm bếp, rúc lưới như "newbie"

Xôn xao video thầy dạy pickleball giá 2 triệu/ giờ đi đánh giải: Ai ngờ vẫn giẫm bếp, rúc lưới như "newbie"

19:54 , 19/04/2026
Quang Lê hốt hoảng: "Tôi vừa mất 16 nghìn đô trên máy bay"

18:55 , 19/04/2026
Sau loạt cảnh báo leo trèo nguy hiểm tại Thảo Cầm Viên: Giới trẻ nâng cao ý thức, đội nắng xếp hàng săn ảnh giống Sơn Tùng MTP

18:30 , 19/04/2026
Mỹ nhân 43 tuổi nhan sắc như thiếu nữ: Sự nghiệp sụp đổ vì gia đình, tự mua cả hòn đảo ở cho yên thân

17:52 , 19/04/2026

