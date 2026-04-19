Xôn xao video thầy dạy pickleball giá 2 triệu/ giờ đi đánh giải: Ai ngờ vẫn giẫm bếp, rúc lưới như "newbie"

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước đoạn video ghi lại màn trình diễn của một nhân vật được mệnh danh là “Idol” trong giới Pickleball tại một giải đấu. Trái ngược với hình ảnh hào nhoáng, kỹ thuật điêu luyện thường thấy trong các video hướng dẫn trên mạng xã hội, màn thực chiến của vị HLV này lại gây thất vọng lớn cho người hâm mộ và giới chuyên môn.

Theo quan sát từ video, vị HLV này liên tục vi phạm lỗi “giẫm vạch bếp”, một lỗi vi phạm cơ bản nhất mà bất kỳ người chơi nào qua lớp cơ bản cũng phải nắm vững. Trọng tài đã liên tục phải xử thua các pha bóng này.

(Video: Phát Mosby)

Chưa dừng lại ở đó, kỹ thuật cá nhân của người này cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Những cú trái tay bằng hai tay thiếu lực và độ chuẩn xác, thường xuyên đưa bóng rúc lưới sâu. Khả năng phản xạ và bộ chân cũng bị đánh giá là chậm chạp, lóng ngóng, hoàn toàn không tương xứng với vị thế của một người đi dạy.

Liên tiếp các tình huống bóng hỏng của HLV "idol" này

Dưới các bài đăng, nhiều người chơi lâu năm nhận định trình độ thực tế của vị HLV này chỉ dao động ở mức 2.5 ngang với dân chơi phong trào như mình. Bởi lẽ video chơi pickleball của nhân vật này gây xôn xao vì mức học phí anh dạy cho học viên được tiết lộ lên tới 2 triệu đồng/giờ.

Một tài khoản bình luận: "Đánh như trình 2.5 mà thu tiền triệu mỗi giờ. Trong thể thao, thực chiến là bài kiểm tra công bằng nhất".