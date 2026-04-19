3 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất ngay lúc này

Theo Khả Văn | 19-04-2026 - 12:01 PM | Lifestyle

iPhone cũ là lựa chọn giúp nhiều người sở hữu sản phẩm tốt với mức giá dễ chịu. Vậy đâu là những chiếc iPhone cũ đáng mua nhất?

Giai đoạn giữa năm 2026 đang chứng kiến một đợt sóng rớt giá cực mạnh của các dòng điện thoại Apple thế hệ trước trên thị trường thứ cấp. Thay vì phải trích ra một ngân sách khổng lồ cho những chiếc máy bóc seal mới tinh, thị trường máy cũ hiện tại mở ra cơ hội vàng để người dùng sở hữu các siêu phẩm flagship với chi phí tiết kiệm đến bất ngờ. Với hạn mức tài chính dưới 20 triệu đồng, đây chính là thời điểm hoàn hảo nhất để săn lùng những thiết bị mang lại trải nghiệm công nghệ đỉnh cao mà không phải lo lắng về vấn đề lỗi thời trong nhiều năm tới.

iPhone 15 Pro cũ

Dẫn đầu danh sách săn sale hiện tại chắc chắn phải gọi tên mẫu iPhone 15 Pro cao cấp. Mức giá tham khảo của dòng máy này trên thị trường hiện đang dao động từ 17 đến 18,5 triệu đồng, một con số quá hời cho những công nghệ tối tân mà nó sở hữu. Thiết bị mang đến trải nghiệm cầm nắm vô cùng thoải mái nhờ bộ khung viền Titanium siêu nhẹ, xua tan hoàn toàn cảm giác mỏi tay khi lướt web hay chiến game liên tục. Tuy nhiên, sức mạnh cốt lõi biến chiếc máy này thành món hời công nghệ lại nằm ở con chip A17 Pro mạnh mẽ kết hợp cùng chuẩn sạc Type-C đa năng. Trong hệ sinh thái phần cứng của Apple hiện nay, đây được xem là thiết bị có mức giá dễ tiếp cận nhất nhưng vẫn đủ sức gánh vác mượt mà các tính năng AI phức tạp, đảm bảo hiệu năng trơn tru trong ít nhất 4 đến 5 năm nữa.

iPhone 14 Pro Max cũ

Nếu bạn là người đề cao không gian hiển thị rộng rãi và dung lượng pin vạm vỡ, siêu phẩm iPhone 14 Pro Max chính là một bến đỗ tuyệt vời với mức giá đang neo ở khoảng 16 đến 17,5 triệu đồng. Khi chu kỳ rớt giá sốc nhất đã đi qua, dòng máy này bắt đầu bước vào quỹ đạo ổn định giá và vươn lên trở thành một cỗ máy toàn diện đáng mua bậc nhất phân khúc. Thiết bị chinh phục thị giác người dùng bằng không gian màn hình 6.7 inch rộng lớn tích hợp thiết kế Dynamic Island linh hoạt, đi kèm là cụm camera chính 48MP bắt nét hoàn hảo trong mọi điều kiện ánh sáng. Sự bề thế và nét sang trọng mang đậm chất Pro Max vẫn được Apple duy trì nguyên vẹn, mang lại cảm giác vô cùng đẳng cấp và chắc chắn mỗi khi cầm trên tay.

iPhone 13 Pro Max cũ

Khép lại bộ ba siêu phẩm giá hời này là một tượng đài chưa từng có dấu hiệu giảm sút sức hút mang tên iPhone 13 Pro Max. Hiện tại, mẫu máy này đang sở hữu mức giá cực kỳ ngọt ngào chỉ từ 10,5 đến 12 triệu đồng, trở thành lối đi an toàn và hoàn hảo nhất cho những ai muốn trải nghiệm sự cao cấp nhưng cần thắt chặt hầu bao. Dù thời gian ra mắt đã khá lâu, nhưng sự giao thoa mượt mà giữa công nghệ màn hình ProMotion 120Hz, khung viền thép không gỉ bóng bẩy và viên pin có thời lượng sử dụng xuất sắc vẫn giúp cựu vương này tự tin đánh bại hàng loạt đối thủ Android tầm trung thế hệ mới. Từng đường nét thiết kế cho đến cảm giác vuốt chạm hàng ngày trên màn hình đều toát lên thần thái của một chiếc điện thoại cao cấp thực thụ, xứng đáng là món đầu tư siêu lợi nhuận ở thời điểm hiện tại.

Theo Khả Văn

Cụm 15 sân pickleball khiến giới nghệ sĩ, KOL Việt đổ xô đến ở TP.HCM: Bà chủ đầu tư cả tỷ bạc, giờ hoạt động ra sao? Nổi bật

5 cách mặc đồ hè tôn dáng xuất sắc, nàng cao hay thấp đều nên biết Nổi bật

Ánh Viên và đường đua mới

Bị sa thải vì AI, người đàn ông 48 tuổi "trả thù" bằng cách dùng 12 trợ lý ảo kiếm 7,5 tỷ đồng

Văn Toàn diện vest bảnh bao ăn cưới em gái, cô dâu visual sáng bừng, vàng đeo trĩu cổ

Nữ NSND là bà chủ bị đàn em từ chối thẳng: "Không chị ạ!"

