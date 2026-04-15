"Cầu thủ nghèo nhất Việt Nam" giờ thành ông chủ cụm sân Pickleball hiện đại tại Đà Nẵng

Mới đây, người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi tuyển thủ quốc gia Phạm Xuân Mạnh công bố dự án kinh doanh cụm sân Pickleball hiện đại tại Đà Nẵng. Đây là dự án mà Xuân MẠnh hợp tác cùng người đàn anh thân thiết – cầu thủ Trần Phi Sơn.

Cụm sân đã chính thức đi vào hoạt động từ đầu tháng 4/2026 giữa làn sóng pickleball đang cực thịnh tại Việt Nam. Xuân Mạnh chia sẻ, dự án không chỉ đơn thuần là kinh doanh mà còn là tâm huyết của hai anh em nhằm lan tỏa sức khỏe và xây dựng một cộng đồng Pickleball văn minh. Trước đó, hậu vệ sinh năm 1996 cũng đã sở hữu một quán cà phê kết hợp tiệm hoa tại Nghệ An.

Xuân Mạnh đang có sự nghiệp và cuộc sống viên mãn (Ảnh: FBNV)

Sân pickleball Sơn Mạnh (Ảnh: FBNV)

Hành trình đổi đời từ đôi chân không mỏi

Nhìn vào cơ ngơi và sự nghiệp hiện tại, ít ai quên được xuất phát điểm đầy gian khó của Xuân Mạnh. Từng gắn liền với biệt danh "cầu thủ nghèo nhất Việt Nam", Mạnh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại Nghệ An. Ký ức về việc bố phải bán trâu để có tiền cho con theo đuổi giấc mơ bóng đá luôn là động lực để anh không ngừng nỗ lực.

Sự nghiệp của Xuân Mạnh bước sang trang mới sau kỳ tích Thường Châu 2018. Với lối chơi bền bỉ và đa năng, anh trở thành trụ cột không thể thay thế ở cả cấp CLB lẫn Đội tuyển quốc gia. Bước ngoặt lớn về tài chính đến khi anh đầu quân cho CLB Hà Nội với bản hợp đồng "khủng", lót tay lên đến 9 tỷ đồng.

Sau nhiều năm cống hiến, Xuân Mạnh giờ đây đã có thể tự hào về khối tài sản tích lũy được. Anh đã xây dựng được căn nhà khang trang cho bố mẹ ở quê, đồng thời sở hữu một căn nhà phố 3 tầng hiện đại tại TP. Vinh và xế hộp tiền tỷ để thuận tiện cho việc đi lại của gia đình.