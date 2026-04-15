Mẫu túi có tỉ lệ độc đáo, lấy cảm hứng từ "yên ngựa" được tín đồ thời trang săn đón nhất mùa hè 2026

Trong bộ sưu tập Hè 2026, Longchamp giới thiệu mẫu túi Looong - thiết kế mới mang tinh thần đương đại, hướng đến nhịp sống năng động nơi đô thị. Với cảm hứng từ Paris và những chuyển động thường nhật, chiếc túi không chỉ đóng vai trò là phụ kiện mà còn trở thành điểm nhấn phong cách cho người sử dụng.

Được thiết kế để đồng hành cùng nhịp sống hiện đại, Looong gây ấn tượng bởi khả năng ôm sát bờ vai một cách tự nhiên, tạo nên cảm giác thoải mái khi di chuyển. Tinh thần thanh lịch đặc trưng của Paris được thể hiện rõ qua phom dáng mềm mại nhưng không kém phần tinh tế. Lấy cảm hứng từ đường cong của yên ngựa, thiết kế mang đến sự uyển chuyển trong từng chi tiết, giúp chiếc túi chuyển động hài hòa theo cơ thể và nhịp sống đô thị.

Một trong những điểm nổi bật của Looong nằm ở cách xử lý phom dáng. Túi được thiết kế theo dáng thuôn dài, bo tròn nhẹ ở các đường viền, tạo cảm giác mềm mại và hiện đại. Hai bên thân túi được định hình bằng những nếp gấp tinh tế, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa giữ được cấu trúc ổn định. Sự kết hợp này mang lại một tổng thể tối giản nhưng không đơn điệu, phù hợp với xu hướng thiết kế hiện nay.

Quai đeo của túi có thể điều chỉnh linh hoạt thông qua khóa kim loại đặc trưng - chi tiết mang dấu ấn nhận diện của thương hiệu. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng thay đổi cách sử dụng, từ đeo vai đến cầm tay, tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh. Thiết kế này không chỉ gia tăng tính tiện dụng mà còn giúp chiếc túi thích nghi với nhiều phong cách khác nhau.

Chất liệu da bê mềm mại được lựa chọn cho Looong góp phần hoàn thiện trải nghiệm sử dụng. Bề mặt da giúp túi ôm sát cơ thể, tạo cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái khi mang trong thời gian dài. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp chiếc túi giữ được vẻ ngoài thanh lịch nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Về màu sắc, Looong được ra mắt với năm gam màu gồm đen, nâu mocha, đỏ tonka, xanh da trời và xanh pistachio. Bảng màu này được xây dựng theo hướng cân bằng giữa tính kinh điển và xu hướng, mang lại nhiều lựa chọn cho người dùng. Từ những gam màu trung tính dễ phối đồ đến các tông màu nổi bật, mỗi phiên bản đều góp phần thể hiện cá tính riêng.

Thiết kế “east - west” đặc trưng của túi mang lại sự linh hoạt trong sử dụng. Dáng túi ngang giúp tối ưu không gian chứa, phù hợp để mang theo các vật dụng thiết yếu trong ngày. Đồng thời, kiểu dáng này cũng tạo nên nét khác biệt về thị giác, góp phần làm nổi bật phong cách cá nhân.

Không chỉ dừng lại ở tính tiện dụng, Looong còn gợi nhắc đến tinh thần thời trang thập niên 1990 - giai đoạn đề cao sự phóng khoáng và cá tính. Tuy nhiên, thiết kế đã được làm mới để phù hợp với bối cảnh hiện đại, tạo nên sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại.

Chia sẻ về thiết kế này, bà Sophie Delafontaine - Giám đốc Nghệ thuật của Longchamp - cho biết chiếc túi Looong sở hữu tỷ lệ cân đối, hội tụ đầy đủ những yếu tố của một “it-bag” thế hệ mới. Không chỉ là một sản phẩm thời trang, Looong còn được định vị như một phụ kiện thể hiện phong cách và cá tính của người sử dụng.

Với sự kết hợp giữa thiết kế tối giản, chất liệu cao cấp và tính linh hoạt trong sử dụng, Looong là minh chứng cho hướng đi của Longchamp trong việc tạo ra những sản phẩm phù hợp với đời sống hiện đại. Chiếc túi không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tế mà còn phản ánh tinh thần thời trang đương đại - nơi sự tiện dụng và thẩm mỹ cùng song hành.