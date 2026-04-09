Showbiz từng chứng kiến "đại tiệc pass đồ" xa xỉ của Ngọc Trinh: Từ kim cương đến túi hiệu, tổng giá trị gần 30 tỷ!

Những ngày qua, câu chuyện xoay quanh việc Á hậu Huyền My thanh lý đôi giày hàng hiệu với tình trạng đen, bẩn với mức giá 2 triệu đồng đã vô tình khơi lại một chủ đề khiến dân mạng tranh cãi: văn hoá “pass đồ” của người nổi tiếng.

Từ một đôi giày giá vài triệu đồng, mạng xã hội nhanh chóng mở rộng câu chuyện sang những màn thanh lý đình đám trong quá khứ. Và cái tên được nhắc đến nhiều nhất không ai khác chính là Ngọc Trinh - người từng biến việc “dọn tủ” thành một hiện tượng showbiz đúng nghĩa, với quy mô khiến công chúng phải choáng ngợp.

“Thanh lý sương sương”… vài chục tỷ đồng với đủ món đồ xa xỉ

Cách đây vài năm, Ngọc Trinh gây xôn xao khi công khai rao bán hàng loạt món đồ xa xỉ từng gắn liền với hình ảnh “nữ hoàng nội y”. Không phải vài chiếc túi hay đôi giày đơn lẻ, đây thực sự là một cuộc “xả kho” quy mô lớn, với tổng giá trị ước tính lên đến khoảng 30 tỷ đồng. Danh sách thanh lý trải dài từ những món phụ kiện quen thuộc như túi xách, giày dép cho đến các tài sản có giá trị cao như kim cương, đồng hồ. Những thương hiệu xa xỉ bậc nhất như Hermès, Chanel hay Louis Vuitton xuất hiện dày đặc, thậm chí có những món có giá trị lên tới hàng tỷ đồng.

Đại hội pass đồ chấn động năm đó của Ngọc Trinh,

Điểm khiến công chúng chú ý không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở mức giá. Nhiều món được giảm sâu so với giá mua ban đầu. Một chiếc nhẫn kim cương từng có giá khoảng 14 tỷ đồng được rao bán lại với mức giá gần một nửa. Các mẫu túi Hermès trị giá hàng trăm triệu đến vài tỷ đồng cũng được “xả” với giá mềm hơn đáng kể.

Một trong những điểm thú vị nhất của sự kiện pass đồ chấn động này là cách cộng đồng mạng nhập cuộc, "pass đồ ké". Không chỉ dừng lại ở việc mua bán hay bàn luận, nhiều người còn “đu trend” bằng cách để lại bình luận rao bán đồ ké dưới các bài đăng. Từ những món đồ bình dân như dép tổ ong, áo thun cho đến những lời rao mang tính hài hước như “pass người yêu cũ”, tất cả tạo nên một không khí bàn luận sôi động.

Vì sao giàu như Ngọc Trinh mà đi pass đồ?

Khác với nhiều người nổi tiếng thường giữ kín đời sống xa xỉ, Ngọc Trinh lại nhiều lần chọn cách chia sẻ thoải mái. Cô không ngại nói thẳng lý do thanh lý nhiều đồ hiệu, quần áo, kim cương là vì: đồ quá nhiều, không còn chỗ chứa, dù đã có phòng chứa đồ rộng hàng trăm mét vuông.

Việc Ngọc Trinh pass đồ với số lượng và giá trị lớn cũng là một cách để phô diễn mức độ giàu có của mình. Từ đó dân tình lại được phen xào xáo thắc mắc, thực sự tổng giá trị tài sản mà Ngọc Trinh sở hữu là bao nhiêu?.

Tuy nhiên, sức hút của sự kiện thanh lý này cũng khiến Ngọc Trinh vướng rắc rối.

Giữa lúc “đại tiệc thanh lý” của Ngọc Trinh đang gây bão mạng xã hội, cô bất ngờ vướng tranh cãi khi bị một số người trong giới bán hàng tố sử dụng hình ảnh trên mạng để đăng bán sản phẩm. Trước nghi vấn này, Ngọc Trinh nhanh chóng lên tiếng khẳng định toàn bộ kim cương, túi hiệu rao bán đều thuộc quyền sở hữu của mình.

Không lâu sau đó, phía các đơn vị từng cung cấp sản phẩm cho cô cũng lên tiếng bênh vực. Người bán túi hiệu cho biết các hình ảnh đăng tải đều là sản phẩm Ngọc Trinh đã mua trước đó, việc cô thanh lý là điều bình thường vì sở hữu quá nhiều đồ dùng không hết. Đại diện bên kim cương cũng xác nhận cô là khách VIP lâu năm, thường xuyên mua số lượng lớn, nên việc bán lại khi không còn nhu cầu là “lẽ thường tình”. Về vấn đề hình ảnh, phía này cho rằng người mua hoàn toàn có quyền sử dụng, đồng thời tiết lộ trước đây từng đề nghị chụp ảnh khi giao dịch nhưng Ngọc Trinh từ chối vì không muốn phô trương.

Ngọc Trinh ngoài được dân mạng hưởng ứng pass đồ ké, còn vướng nghi vấn bán hàng fake và mượn ảnh mạng để bán đồ.

Cô đã lên tiếng giải thích chuyện này sau đó.

Trước đó, câu chuyện thanh lý bắt nguồn từ chia sẻ mang tính hài hước của Ngọc Trinh khi cho biết bị trợ lý Thuý Kiều “ép” dọn tủ vì đồ quá nhiều. Cô đăng bài thông báo pass đồ, nhấn mạnh phần lớn các món đều là hàng sưu tầm, gần như mới 100% và mỗi món chỉ có một. Ngay sau đó, loạt sản phẩm giá trị cao được đăng tải liên tục dưới phần bình luận.

Danh sách thanh lý nhanh chóng khiến dân mạng choáng ngợp: từ đồng hồ vàng nguyên khối khoảng 720 triệu đồng, các viên kim cương trị giá từ 2 tỷ, 5 tỷ đến 14 tỷ đồng, cho tới loạt túi xách hàng hiệu giá vài tỷ mỗi chiếc. Tổng giá trị khối tài sản được ước tính vào khoảng 28,5 tỷ đồng .

Dù vấp phải không ít tranh cãi xoay quanh hình ảnh và mức giá, không thể phủ nhận rằng màn “xả kho” này đã biến việc thanh lý đồ cá nhân trở thành một sự kiện gây chú ý bậc nhất showbiz Việt, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Ngọc Trinh làm gì mà giàu như vậy?

Ngọc Trinh nổi tiếng có khối tài sản khủng trong showbiz. Nổi bật nhất là căn biệt thự rộng khoảng 800m² tại quận 9 (TP.HCM), có giá trị ước tính lên đến 50 tỷ đồng sau khi được cô mạnh tay đầu tư nội thất nhập khẩu cao cấp. Không gian sống của “nữ hoàng nội y” mang phong cách hiện đại, sang trọng với phòng khách rộng, khu bếp tinh tế, phòng ngủ tích hợp khu trưng bày hàng hiệu và góc trang điểm như showroom thu nhỏ. Bên ngoài, biệt thự còn có sân vườn thoáng đãng và hồ bơi riêng, trở thành bối cảnh quen thuộc trong các vlog khoe cuộc sống thượng lưu của cô.

Ngọc Trinh được biết là người nổi tiếng có khối tài sản khủng.

Không chỉ dừng lại ở bất động sản, Ngọc Trinh còn gây chú ý với bộ sưu tập xe sang trị giá hàng chục tỷ đồng. Đáng nói nhất là chiếc Rolls-Royce Ghost có giá hơn 10 tỷ đồng, được cô chi thêm khoảng 2 tỷ để “độ” lại theo tông màu đen - hồng đặc trưng. Bên cạnh đó, cô thường xuyên sử dụng Mercedes-Maybach S500 trị giá khoảng 10 tỷ đồng, cùng nhiều dòng xe đắt đỏ khác như Range Rover LWB hay BMW 750Li. Thậm chí, để phục vụ nhu cầu đi chơi và trải nghiệm, người đẹp còn chi hơn 2 tỷ đồng cho một chiếc xe dạng “nhà di động” với đầy đủ tiện nghi.

Ở mảng phụ kiện xa xỉ, đồng hồ là một trong những thú chơi thể hiện rõ độ chịu chi của Ngọc Trinh. Cô sở hữu nhiều mẫu đến từ các thương hiệu danh tiếng như Rolex, Hublot, Richard Mille, Franck Muller hay Hermès, với giá trị từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi chiếc. Tổng giá trị bộ sưu tập này ước tính hơn 10 tỷ đồng, từng gây xôn xao khi cô trình báo bị mất trộm. Song song đó, Ngọc Trinh cũng được mệnh danh là “yêu nữ hàng hiệu” khi sở hữu số lượng lớn túi xách, quần áo và phụ kiện xa xỉ, thậm chí có thói quen mua nhiều màu sắc khác nhau của cùng một thiết kế.

Không thể không nhắc đến lối sống du lịch sang chảnh của cô trước đây. Ngọc Trinh thường xuyên check-in tại các khu nghỉ dưỡng 5–6 sao trong và ngoài nước, từng chi khoảng 500 triệu đồng cho một kỳ nghỉ cao cấp, hay gây chú ý khi ở khách sạn tại Paris với mức giá lên đến 110 triệu đồng mỗi đêm. Tất cả những yếu tố này đã góp phần tạo nên hình ảnh một Ngọc Trinh giàu có, xa hoa bậc nhất Vbiz, trước khi mọi thứ rẽ sang hướng khác.

Xuất phát điểm là người mẫu, Ngọc Trinh nhanh chóng tạo được độ nhận diện lớn nhờ hình ảnh gợi cảm và phong cách táo bạo. Đây chính là bước đệm quan trọng giúp Ngọc Trinh bước ra khỏi phạm vi sàn diễn để tiến vào thế giới kinh doanh và mạng xã hội, nơi mang lại nguồn thu lớn hơn rất nhiều.

Hiện tại, cô liên tục xuất hiện trong nhiều phiên livestream bán hàng.

Sau khi có tên tuổi, Ngọc Trinh không dừng lại ở việc làm mẫu hay tham gia sự kiện, đóng phim. Cô bắt đầu kinh doanh riêng với nhiều lĩnh vực liên quan đến làm đẹp như thời trang, mỹ phẩm, spa. Song song đó, việc phát triển hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội cũng mang lại lợi nhuận không nhỏ từ việc livestream bán hàng trên các nền tảng số.

Không khó để bắt gặp những hình ảnh về biệt thự sang trọng, xe hơi đắt tiền hay bộ sưu tập túi hiệu, kim cương của cô trên mạng xã hội. Từ việc khoe tủ đồ hiệu, chia sẻ thói quen mua sắm cho đến những lần “thanh lý” tài sản giá trị lớn của cô, tất cả đều tạo ra hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ. Tuy nhiên, xung quanh Ngọc Trinh cũng từng xuất hiện nhiều scandal về chuyện ăn mặc phản cảm, phát ngôn thiếu suy nghĩ,... điều đó cũng một phần ảnh hưởng đến hình ảnh của cô trong mắt công chúng.