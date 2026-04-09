Nữ diễn viên được chồng mua tặng túi 400 triệu sau mỗi lần ngoại tình, nhưng rồi tức tới đổ bệnh vì phải gánh nợ 90 tỷ cho ông xã

Cặp đôi diễn viên Kim Hak Rae - Im Mi Sook có cuộc hôn nhân ồn ào, gây bàn tán bậc nhất showbiz Hàn Quốc. Trong suốt nhiều năm qua, nữ nghệ sĩ Im Mi Sook đã liên tục bóc phốt ông xã vì thói lăng nhăng, nghiện cờ bạc, khiến vợ con đau khổ. Thế nhưng tới nay, cặp đôi này vẫn chưa buông tay nhau nha, thỉnh thoảng lại chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội với góc khuất hôn nhân đầy nước mắt.

Mới đây nhất, trong video vừa đăng lên kênh YouTube cá nhân trong ngày 8/4, Im Mi Sook lại tiếp tục bóc phốt ông xã Kim Hak Rae ngoại tình, “tòm tem” bên ngoài rất nhiều lần. Đồng thời, nữ diễn viên cũng không quên nói đỡ cho người chồng “lắm tài nhiều tật”: “Ông xã đều đặn mua tặng tôi 1 chiếc túi hàng hiệu có giá 20 triệu won (gần 400 triệu đồng) sau mỗi lần ngoại tình. Thế nên, tôi gọi đó là những ‘chiếc túi hối lỗi’. Tôi có hẳn 1 không gian để lưu giữ những ‘chiếc túi hối lỗi’ này đó nha”.

Im Mi Sook được chồng tặng túi hàng hiệu gần 400 triệu sau mỗi lần đàng trai ngoại tình, “tòm tem” sau lưng cô. Ảnh: Naver

Trước đó, trong 1 show giải trí dành cho các cặp vợ chồng Kbiz của đài JTBC, Im Mi Sook từng không ngần ngại tiết lộ luôn về tình trạng hiện tại của những tiểu tam từng quan hệ ngoài luồng với chồng cô: “Những người phụ nữ từng léng phéng với chồng tôi đều đã lần lượt qua đời rồi, chỉ còn 1 người duy nhất đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU để duy trì sự sống mà thôi”. Ngay trên sóng truyền hình, nữ nghệ sĩ họ Im còn công khai chỉ trích chồng mình vì có hành động lén lút nhắn tin với “bé ba”. Trước ống kính, Kim Hak Rae cũng đã thành thật thừa nhận việc ngoại tình và tỏ vẻ hối hận về những sai lầm trong quá khứ.

Nam tài tử họ Kim cho biết thêm mình đã sang tên tất cả tài sản cho vợ nhằm chuộc lỗi cho những sai lầm trong quá khứ: “Tôi đã khiến vợ vô cùng khổ sở vì những vấn đề liên quan tới phụ nữ. Nhưng tôi cũng đã viết bản cam kết không tái phạm và chuyển nhượng mọi tài sản cho bà xã rồi”.

Im Mi Sook nhiều lần công khai bóc phốt chồng ngoại tình. Ảnh: Nate

Được biết, không chỉ nhiều lần quan hệ ngoài luồng sau lưng vợ, Kim Hak Rae còn từng có khoảng thời gian sa lầy vào cờ bạc, gây ra khoản nợ khổng lồ lên tới 5 tỷ won (90 tỷ đồng). Việc gánh trên vai khoản nợ lớn cho chồng đã khiến Im Mi Sook suy sụp, tức giận tới mức đổ bệnh nặng.

Nữ diễn viên uất nghẹn kể lại khoảng thời gian chống chọi với bệnh tật sau khi ông xã vỡ nợ: “Vì chồng thường xuyên chơi cờ bạc và ngoại tình nên tôi đã mắc chứng rối loạn hoảng sợ trong 1 thời gian dài. 1 mình tôi đã phải gồng gánh trả khoản nợ 5 tỷ won (90 tỷ đồng) do chồng gây ra. Ngọn lửa uất hận trong lòng tồn tại suốt thời gian dài không thể nguôi ngoai đã khiến căn bệnh của tôi mãi không khỏi được”.

Tới tháng 3 năm nay, Im Mi Sook cho biết vợ chồng cô vẫn còn đang nợ 1,2 tỷ won (21 tỷ đồng), đồng thời tố ông xã vẫn còn tâm trí lao vào phẫu thuật thẩm mỹ để làm đẹp cho bản thân giữa tình cảnh khó khăn tài chính của gia đình: “Chúng tôi vẫn còn đang nợ 1,2 tỷ won (21 tỷ đồng). Vì thiếu tiền nên tôi đã phải bán đi 1 trong 2 chiếc Porsche của gia đình. Ấy vậy mà chồng tôi lại bán 1 chiếc xe đi để lấy tiền dùng vào việc phẫu thuật thẩm mỹ và căng da mặt cho anh ấy. Anh ấy bảo vì muốn tranh chức Chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ hài thêm 1 lần nữa nên gương mặt cần phải trông trẻ trung, phong độ hơn”. Hành động vô trách nhiệm của Kim Hak Rae đã khiến nam nghệ sĩ hứng “cơn mưa gạch đá” tới tấp từ công chúng.

Im Mi Sook đổ bệnh nặng vì những rắc rối do ông xã gây ra. Ảnh: Naver

Trong suốt thời gian chung sống, Im Mi Sook đã chịu đựng đủ nỗi đau khổ và phẫn uất xuất phát từ những hành động sai trái, thiếu suy nghĩ của ông xã tài tử. Cặp đôi cũng vô số lần dính phải nghi vấn ly thân. Bản thân nữ diễn viên họ Im cũng phải thừa nhận: “Cuộc hôn nhân của chúng tôi không mấy suôn sẻ kể từ khi mới cưới. Tôi từng căm ghét chồng mình trong suốt thời gian dài. Thế nhưng giờ đây, tôi nghĩ rằng mình đã vượt qua những điều đau đớn nhất rồi”. Sau cùng, Im Mi Sook vẫn chấp nhận tha thứ cho tất cả những lỗi lầm trong quá khứ của ông xã.

Kim Hak Rae cũng đang nỗ lực từng ngày để lấy lại niềm tin từ vợ. Thái độ tích cực của nam diễn viên trong thời gian vừa qua cũng giúp tình trạng sức khỏe của bà xã được cải thiện đáng kể. Trên kênh YouTube mới đây, Im Mi Sook rạng rỡ cho biết: “Trước đây vì đổ bệnh nên dù được người thân tặng quà nhưng tôi cũng không cảm nhận được niềm vui 1 cách rõ ràng. Bây giờ khi sức khỏe đã trở nên khá hơn rồi, mỗi khi nhận được quà, tôi bỗng cảm thấy rất hạnh phúc”.