Sau 5 năm làm thêm khi đã nghỉ hưu, tôi tiết kiệm được gần 1,6 tỷ - nhưng đổi lại là một bài học quá đắt về sức khỏe

Khi nỗi lo tiền bạc không dừng lại sau tuổi nghỉ hưu

Năm nay tôi 55 tuổi, đã nghỉ hưu được 5 năm. Mỗi tháng, tôi nhận khoảng hơn 4.000 tệ tiền lương hưu – một khoản không quá thấp so với mặt bằng chung. Nhưng thay vì nghỉ ngơi, tôi lại lựa chọn tiếp tục đi làm.

Lý do rất đơn giản: tôi lớn lên trong một gia đình nghèo, từng trải qua nhiều năm sống chật vật vì tiền. Vì thế, cảm giác có tiền trong tài khoản luôn mang lại cho tôi sự an tâm. Tôi càng tiết kiệm được nhiều, tôi càng cảm thấy cuộc sống vững vàng hơn.

Vợ chồng tôi đều làm trong doanh nghiệp nhà nước, thu nhập không cao. Những năm con trai còn nhỏ, chi tiêu gia đình chủ yếu dành cho sinh hoạt và học hành. Dù cố gắng tiết kiệm, khoản tích lũy của chúng tôi vẫn tăng rất chậm.

Khi con trai tốt nghiệp đại học, một biến cố xảy ra khiến kế hoạch tài chính của gia đình bị đảo lộn hoàn toàn: con muốn kết hôn ngay lập tức.

Chúng tôi không chuẩn bị sẵn khoản tiền lớn cho việc mua nhà và tổ chức đám cưới trong thời gian ngắn như vậy. Cuối cùng, để lo liệu mọi thứ, gia đình phải chi hơn 500.000 tệ, trong đó có khoảng 200.000 tệ phải vay mượn từ người thân.

Khoản nợ này trở thành áp lực lớn nhất trong cuộc sống của tôi ở tuổi trung niên.

Những năm tháng "thắt lưng buộc bụng" để trả nợ

Để nhanh chóng trả nợ, vợ chồng tôi cắt giảm hầu hết chi tiêu không cần thiết. Chúng tôi không mua quần áo mới, hầu như không ăn ngoài, thậm chí hạn chế cả những món ăn được xem là "xa xỉ" như thịt.

Mọi khoản chi đều được tính toán rất kỹ.

Chồng tôi từng nhiều lần nói rằng không nên tự tạo áp lực quá lớn, nhưng tôi vẫn kiên quyết theo đuổi mục tiêu trả hết nợ càng sớm càng tốt. Với tôi, không có gì mang lại cảm giác an toàn hơn việc không còn nợ nần.

Đến năm 50 tuổi, chúng tôi trả hết nợ. Tôi chính thức nghỉ hưu và bắt đầu nhận lương hưu hàng tháng.

Chồng tôi nghĩ rằng cuộc sống từ đây sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng với tôi, khoản lương hưu hơn 4.000 tệ mỗi tháng vẫn chưa đủ để cảm thấy yên tâm.

Tôi quyết định tìm việc làm thêm tại một cửa hàng đồ ăn vặt gần nhà.





5 năm làm thêm sau nghỉ hưu: Tích lũy được tiền, nhưng mất dần sức khỏe

Công việc ở cửa hàng ăn vặt không quá phức tạp, nhưng thời gian làm việc kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn. Mỗi ngày tôi làm hơn 10 tiếng, gần như không có thời gian nghỉ.

Chồng tôi lo lắng, nhiều lần khuyên tôi nên nghỉ ngơi, vì ở tuổi này sức khỏe quan trọng hơn tiền bạc. Nhưng tôi vẫn tin rằng chỉ cần cố gắng thêm vài năm, tích lũy đủ một khoản lớn, tôi sẽ có thể an tâm hoàn toàn về tài chính tuổi già.

Sau 5 năm làm việc liên tục, tôi tiết kiệm được khoảng 450.000 tệ (tương đương hơn 1,5 tỷ đồng).

Nhưng cũng chính trong giai đoạn đó, sức khỏe của tôi bắt đầu suy giảm rõ rệt.

Một ngày nọ, khi đang làm việc, tôi đột nhiên ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu. Tôi phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) hơn 2 tháng. Tổng chi phí điều trị lên tới hơn 500.000 tệ – gần như toàn bộ số tiền tôi tích lũy trong 5 năm.

Không chỉ vậy, sau khi xuất viện, tôi để lại nhiều di chứng và không thể làm việc nặng như trước.

Bài học đắt giá: Tiền có thể kiếm lại, sức khỏe thì không

Khi biết chi phí điều trị vượt quá số tiền tiết kiệm, tôi vừa biết ơn chồng vì đã cố gắng cứu chữa, vừa cảm thấy đau lòng vì mọi nỗ lực tích lũy gần như trở về con số 0.

Điều khiến tôi hối hận nhất không phải là mất tiền, mà là đã bỏ qua những lời khuyên rất chân thành của người thân về việc giữ gìn sức khỏe.

Ở tuổi trung niên, cơ thể không còn khả năng hồi phục nhanh như khi còn trẻ. Làm việc quá sức trong thời gian dài có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Sau trải nghiệm này, tôi nhận ra một điều rất rõ: tích lũy là cần thiết, nhưng nếu đánh đổi sức khỏe để kiếm tiền, thì cái giá phải trả có thể còn lớn hơn rất nhiều.

Góc nhìn tài chính: Người nghỉ hưu nên cân nhắc điều gì?

Câu chuyện này phản ánh một thực tế khá phổ biến: nhiều người sau khi nghỉ hưu vẫn cảm thấy thiếu an toàn tài chính, đặc biệt nếu từng trải qua giai đoạn khó khăn về tiền bạc.

Tuy nhiên, thay vì cố gắng làm việc cường độ cao, có thể cân nhắc:

Chọn công việc bán thời gian nhẹ nhàng hơn Phân bổ chi tiêu hợp lý theo mức lương hưu Duy trì quỹ dự phòng y tế Đầu tư vào sức khỏe như một khoản "tài sản dài hạn"

Bởi với người trung niên và cao tuổi, chi phí y tế luôn là một trong những rủi ro tài chính lớn nhất.

Kết luận

Sau nhiều năm chỉ tập trung vào việc tích lũy tiền bạc, tôi mới hiểu rằng sự ổn định tài chính không chỉ đến từ số dư trong tài khoản, mà còn đến từ sức khỏe và sự cân bằng trong cuộc sống.

Tiền có thể kiếm lại, nhưng sức khỏe khi đã mất đi thì rất khó quay trở lại như ban đầu.

Đó là bài học lớn nhất tôi nhận được sau 5 năm làm việc không ngừng nghỉ sau khi nghỉ hưu.