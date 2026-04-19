Có lương hưu 30 triệu đồng/tháng, cả đời bận rộn "làm người tốt", 68 tuổi nằm bên giường bệnh tôi hối hận: "Biết trước tôi đã không hồ đồ"

Cách đây không lâu, bà Vương 68 tuổi bất ngờ bệnh nặng và phải nhập viện.

Khi nằm trên giường bệnh, tay cầm vài tờ hóa đơn viện phí bà thở dài: “Biết trước thế này thì hồi đó phải giữ chặt tiền dưỡng già, đừng làm những chuyện hồ đồ ấy…”

Trước khi nghỉ hưu, bà Vương là kế toán của 1 doanh nghiệp nhà nước, hiện tại mỗi tháng nhận được khoảng 8.000 NDT (khoảng 30,8 triệu đồng) tiền lương hưu, đáng lẽ cuộc sống phải khá thoải mái. Nhưng mấy năm qua, chỉ vì 3 chuyện dại dột này mà tôi gần như tiêu hết tiền tiết kiệm, hiện giờ viện phí cũng phải xoay xở đủ nơi.

Trải nghiệm của bà Vương thực ra không hiếm gặp. Hi vọng từ câu chuyện của bà, mọi người có thể rút ra được vài điều cho bản thân

1. Chu cấp quá mức cho con cái

Sau khi nghỉ hưu, bà Vương có 1 khoản tiền tiết kiệm, hễ con gặp khó khăn về kinh tế là dì lại muốn giúp đỡ.

Ban đầu chỉ là cho ít tiền giải quyết việc gấp. Nhưng sau này, từ việc chuyển trường, đóng học phí cho cháu đến tiền đặt cọc mua nhà, tiền trả góp hằng tháng, bà đều đứng ra hỗ trợ. Thậm chí, ngoài các khoản lớn, bà còn đều đặn cho 4.000 NDT (khoảng 15,4 triệu đồng) mỗi tháng để con trang trải chi phí sinh hoạt.

Dì nghĩ rằng, con mình, giúp được bao nhiêu thì giúp. Tuy nhiên, sự giúp đỡ kéo dài khiến con trai hình thành thói quen dựa dẫm và thiếu tính toán, mất dần động lực phấn đấu.

Mỗi khi gặp áp lực tài chính, anh lại quay về tìm mẹ nhờ giúp đỡ. Nếu bà tỏ ra do dự, 2 mẹ con sẽ cãi vả.

Mãi đến khi khoản tiền tiết kiệm gần như cạn kiệt, cuộc sống bị ảnh hưởng rõ rệt, dì tôi này mới nhận ra rằng sự hy sinh vô điều kiện của mình đã vô tình khiến con mất đi tính tự lập.

Sau khi nhận ra điều này, bà Vương không còn đáp ứng mọi yêu cầu của con như trước, bắt đầu để con tự giải quyết vấn đề của mình. Cuộc sống mới dần quay trở lại quỹ đạo.

2. Vì tình cảm, chỗ thân quen mà cho vay tiền

Bà Vương là 1 người sống tình nghĩa, quen biết rộng và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè.

Không lâu sau khi nghỉ hưu, 1 người bạn cũ tự dưng tìm đến, kể chuyện kinh doanh khó khăn cần vay vài chục triệu. Vì tin tưởng, bà Vương không yêu cầu viết giấy nợ hay thỏa thuận rõ ràng thời hạn trả tiền.

Nửa năm trôi qua, bạn cũ không hề nhắc đến chuyện trả tiền. Bà Vương hỏi khéo thì đối phương tỏ ra khó chịu, viện lý do để trì hoãn.

Sau này, bà mới biết việc làm ăn của đối phương thất bại nặng nề, không có khả năng trả nợ.

Vì thế, nếu thật sự cần cho vay, nhất định phải có giấy tờ rõ ràng, ghi rõ thời gian và cách thức trả tiền. Đừng vì ngại ngùng mà khiến bản thân chịu thiệt. Tiền dưỡng già chính là đường lui của mỗi người. Thà ít đi 1 người bạn còn hơn thêm 1 khoản nợ xấu.

3. Buông thả bản thân

Ngày trước, công việc của bà Vương rất nhiều, gần như quanh năm bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy, khi nghỉ hưu, bà nghĩ rằng mình nên tận hưởng cuộc sống thôi.

Bà thường xuyên ăn các món nhiều dầu mỡ và muối theo sở thích, ít chú ý cân bằng dinh dưỡng. Những thói quen lành mạnh trước đây như chạy bộ buổi sáng dần bị bỏ bê, thay vào đó là nằm xem phim cả ngày, thức khuya và ngủ nghỉ thất thường. Mọi người khuyên thì bà lại chỉ cười xòa cho qua.

Ban đầu bà thấy rất thoải mái, nhưng lâu dần cơ thể không chịu nổi nữa, cân nặng tăng nhanh, các chỉ số huyết áp, mỡ máu đều vượt mức bình thường.

Sau khi kiểm tra tại bệnh viện, bác sĩ cho biết dì bị tắc nghẽn mạch máu não mức độ nhẹ, cần nhập viện điều trị. Sau sự việc đó, bà vô cùng hối hận, mới bắt đầu chú ý đến chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày.

Muốn sống tốt cuộc sống tuổi già, hãy quản lý sức khỏe từ 4 phương diện:

Chế độ ăn uống cân bằng, ít dầu mỡ, ít muối; 3 bữa ăn đúng giờ;

Thói quen sinh hoạt như ngủ sớm, dậy sớm và đảm bảo thời gian nghỉ ngơi đầy đủ đều là những yếu tố thiết yếu;

Duy trì thói quen vận động nhẹ nhàng như đi bộ, tập thể dục dưỡng sinh… điều này không chỉ giúp cải thiện thể chất mà còn duy trì tinh thần tích cực;

Đi khám sức khỏe tổng quát định kì để có thể phát hiện sớm và phòng ngừa bệnh tật.

Sự buông thả không phải là cách tận hưởng cuộc sống. Ngược lại, lối sống kỷ luật, điều độ mới là biểu hiện của sự trân trọng và chịu trách nhiệm với bản thân.