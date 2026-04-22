Lời khuyên cho những ai có chuyến bay đêm

Trên thực tế, các chuyến bay đêm lại là khung giờ di chuyển khá “dễ chịu” và mang lại nhiều lợi ích mà không phải ai cũng để ý. Đầu tiên phải kể đến giá vé. So với ban ngày hoặc giờ cao điểm, vé máy bay ban đêm thường rẻ hơn đáng kể, đặc biệt khi bay hãng giá rẻ, mức chênh lệch có thể lên tới khoảng 30%.

Không chỉ tiết kiệm chi phí di chuyển, việc bay đêm còn giúp bạn “cắt” thêm một đêm tiền khách sạn - khoản không hề nhỏ nếu đi du lịch dài ngày. Bên cạnh đó, do tâm lý ngại bay đêm của nhiều người, lượng hành khách trong khung giờ này thường ít hơn. Điều này đồng nghĩa với việc bạn dễ chọn chỗ ngồi ưng ý, linh hoạt hơn khi đổi vé.

Trải nghiệm tại sân bay cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Nếu bay ban ngày, bạn có thể phải xếp hàng dài chờ check-in hay làm thủ tục, thì với chuyến bay đêm, mọi thứ diễn ra nhanh gọn do lượng khách không quá đông. Chưa kể, việc di chuyển ra sân bay cũng thoải mái hơn vì đường sá ban đêm ít tắc nghẽn, không cần canh giờ quá căng như giờ cao điểm.

Tuy nhiên, để không gặp rắc rối, bạn vẫn cần nắm một vài lưu ý quan trọng.

Di chuyển ban đêm: Chủ động trước vẫn hơn

Khác với ban ngày, các phương tiện công cộng gần như ngừng hoạt động vào ban đêm, nên việc di chuyển ra sân bay hoặc từ sân bay về trung tâm cần được tính toán kỹ. Kinh nghiệm là nên đặt trước taxi hoặc xe công nghệ để đảm bảo có xe đúng giờ, tránh rơi vào tình huống phải chờ đợi giữa đêm khuya, vừa mệt vừa tiềm ẩn rủi ro.

Theo dõi giờ bay sát sao

Các chuyến bay đêm, đặc biệt là khung giờ sau 0h, rất dễ gây nhầm lẫn về ngày giờ. Không ít người đã gặp tình huống dở khóc dở cười vì đến sân bay muộn do hiểu sai thời gian khởi hành. Vì vậy, hãy luôn kiểm tra kỹ vé, cập nhật thông tin qua app hoặc website hãng và chủ động ra sân bay sớm hơn bình thường. Check-in online trước cũng là cách giúp bạn giảm đáng kể thời gian chờ đợi.

Ăn trước giờ bay, không cần quá no nhưng phải đủ năng lượng

Vào mùa cao điểm du lịch hoặc cuối năm, các hãng hàng không thường tăng cường thêm nhiều chuyến bay đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao. Tuy nhiên, việc phải thức khuya, bay vào khung giờ lệch với nhịp sinh học tự nhiên khiến không ít hành khách rơi vào trạng thái mệt mỏi, thiếu tỉnh táo. Thực tế, phía Vietnam Airlines từng ghi nhận một số trường hợp hành khách kiệt sức do thiếu ngủ sau chuyến bay dài, thậm chí cần hỗ trợ y tế ngay khi vừa hạ cánh. Vì vậy, nếu đã xác định bay đêm, bạn nên chuẩn bị trước cả thể trạng lẫn tinh thần để tránh “đuối sức” giữa hành trình.

Đừng để bụng rỗng trước khi lên máy bay, đặc biệt là các chuyến bay đêm dễ bị delay. Việc chờ đợi trong tình trạng đói sẽ khiến cơ thể nhanh xuống sức hơn bạn nghĩ. Tuy nhiên, ăn quá no cũng không phải lựa chọn hợp lý vì dễ gây đầy bụng, khó ngủ và tạo cảm giác nặng nề khi ngồi lâu trên máy bay. Một bữa ăn nhẹ, dễ tiêu sẽ là phương án an toàn nhất.

Không khí trong cabin máy bay khá khô, có thể khiến cơ thể mất nước nhanh hơn bình thường. Điều này dễ dẫn đến cảm giác mệt mỏi, đau đầu hoặc khó chịu trong suốt chuyến bay. Với các chuyến bay dài, bạn nên uống nước đều đặn để giữ cơ thể ở trạng thái ổn định, thay vì đợi đến khi khát mới uống.

Ngủ đủ trước ngày bay

Nếu đã xác định bay đêm, việc ngủ đủ giấc từ trước đó là cực kỳ quan trọng. Trong môi trường áp suất trên máy bay, cơ thể thiếu ngủ rất dễ rơi vào trạng thái lừ đừ, mệt lả, thậm chí tụt huyết áp. Đặc biệt với những ai vốn có thói quen thức khuya, việc chủ động nghỉ ngơi trước chuyến bay sẽ giúp bạn “đỡ sốc” hơn khi lịch sinh hoạt bị đảo lộn.

Kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân

Dù bay ngày hay đêm, giấy tờ tùy thân vẫn là yếu tố bắt buộc. Trước khi rời nhà, hãy dành vài phút kiểm tra lại CCCD, hộ chiếu, visa (nếu bay quốc tế) và vé điện tử. Việc phát hiện quên giấy tờ vào ban đêm sẽ rất khó xử lý vì không dễ quay lại lấy hoặc nhờ người thân hỗ trợ kịp thời, nguy cơ lỡ chuyến là rất cao.

Bay đêm cùng trẻ nhỏ hay người lớn tuổi: Cần cân nhắc kỹ

Với trẻ nhỏ, bay đêm đôi khi lại là “điểm cộng” vì trùng với giờ ngủ, giúp bé ngủ ngoan suốt chuyến bay. Tuy nhiên, với người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền, việc thức khuya, chờ đợi lâu và thay đổi áp suất có thể gây mệt mỏi hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong trường hợp vẫn phải bay đêm, nên chuẩn bị thuốc men đầy đủ, chọn chỗ ngồi thoải mái và chủ động yêu cầu hỗ trợ từ hãng khi cần.

Không thể phủ nhận, bay đêm là lựa chọn giúp tiết kiệm chi phí và thời gian, đồng thời tránh được cảnh đông đúc, chen chúc. Tuy nhiên, để chuyến đi thực sự dễ chịu, bạn cần chuẩn bị kỹ từ sức khỏe, lịch trình đến phương án di chuyển. Chỉ cần chủ động một chút, trải nghiệm bay đêm sẽ “dễ thở” hơn rất nhiều.