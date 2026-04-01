Ai sắp mua vàng ở Bảo Tín Mạnh Hải chú ý

Theo Ngọc Linh | 23-04-2026 - 00:15 AM | Lifestyle

Quá trình mua vàng - thanh toán tại Bảo Tín Mạnh Hải có bị ảnh hưởng khi các ngân hàng dừng dịch vụ chuyển tiền nhanh từ 500 triệu đồng/lần giao dịch?

Kể từ ngày 21/4, các ngân hàng chính thức dừng dịch vụ chuyển tiền nhanh từ 500 triệu đồng/lần giao dịch. Việc thay đổi này được triển khai theo lộ trình tuân thủ Thông tư 40/2024/TT-NHNN.

Trong bối cảnh đó, mới đây, Bảo Tín Mạnh Hải đưa ra thông báo về chính sách thanh toán, chính sách giao vàng với khách hàng có giao dịch mua vàng từ 500 triệu đồng trở lên/lần/người.

Cụ thể như sau.

1. Đối với giao dịch từ 20 triệu đồng/ngày/khách hàng

Áp dụng phương thức chuyển khoản cho toàn bộ giá trị giao dịch từ tài khoản ngân hàng CHÍNH CHỦ của Quý khách.

Hệ thống chỉ ghi nhận phương thức chuyển khoản trên một hóa đơn giao dịch duy nhất. (Hiện tại BTMH chưa hỗ trợ thanh toán bằng thẻ Visa/Napas, ví điện tử hay chia tách đơn hàng để kết hợp nhiều hình thức thanh toán).

2. Đối với giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên/ngày/khách hàng

Để tối ưu thời gian và hoàn tất giao dịch nhanh chóng tại cửa hàng thông qua hệ thống chuyển nhanh 24/7, Bảo Tín Mạnh Hải khuyến nghị: Khàng thực hiện chuyển khoản tối đa 499 triệu đồng/lần giao dịch và chuyển khoản nhiều lần tương ứng với giá trị đơn hàng.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, các lệnh chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên/lần sẽ cần hệ thống ngân hàng xử lý qua kênh chuyển thường từ 1-2 ngày làm việc thay vì được xử lý qua hệ thống chuyển nhanh 24/7 (nhận chuyển khoản ngay lập tức).

Trường hợp thanh toán qua kênh chuyển thường: Nếu lệnh chuyển từ 500 triệu đồng/lần trở lên bị xử lý chậm qua kênh chuyển thường, Bảo Tín Mạnh Hải sẽ bàn giao sản phẩm ngay khi tài khoản ghi nhận “báo có”.

Bảo Tín Mạnh Hải nhấn mạnh khách hàng lưu ý các thông tin trên để quá trình mua sắm diễn ra nhanh chóng và đúng quy định.

