3 kiểu người không nên mua vàng

Theo Hà Nguyên | 18-04-2026 - 19:51 PM | Sống

Vàng giúp giữ giá trị, nhưng không phải ai cũng nên mua vàng.

Vàng không phải lựa chọn sai. Nhưng không phải ai mua vàng cũng hợp. Vấn đề không nằm ở vàng, mà nằm ở việc bạn đang ở đâu trong hành trình tài chính của mình.

Người chưa có quỹ dự phòng, nhưng lại thích “giữ cho chắc”

Đây là kiểu rất phổ biến. Bắt đầu có chút tiền dư là nghĩ ngay đến chuyện mua vàng để “để đó cho yên tâm”. Nhưng thực tế, khi chưa có một khoản tiền sẵn sàng dùng cho những tình huống bất ngờ, việc mua vàng lại khiến bạn kém an toàn hơn.

Vì khi có chuyện gấp như ốm đau, thất nghiệp, cần tiền xoay xở, vàng không phải lúc nào cũng là thứ giải quyết nhanh nhất. Bạn vẫn phải bán, vẫn phụ thuộc vào giá, và đôi khi phải chấp nhận thiệt để có tiền ngay.

Nói đơn giản, lúc chưa có quỹ dự phòng, thứ bạn cần là tiền có thể dùng ngay chứ không phải tài sản cần “đợi thời điểm”.

Người thu nhập chưa ổn định: Vàng không sai, nhưng dễ khiến bạn mất linh hoạt

Khi thu nhập còn lên xuống, điều quan trọng nhất là giữ cho dòng tiền linh hoạt. Bạn vẫn có thể mua vàng, nhưng nếu để nó chiếm tỷ trọng lớn, bạn sẽ tự làm khó mình.

Có những tháng chi nhiều hơn dự tính, có lúc thu nhập hụt đi, và nếu tiền đang nằm quá nhiều ở vàng, bạn sẽ luôn trong trạng thái “có tài sản nhưng không dễ dùng”. Điều này không khiến bạn nghèo đi, nhưng khiến bạn luôn cảm thấy thiếu tiền.

Người có tiền vẫn mua vàng trong giai đoạn này, nhưng họ giữ nó ở mức vừa phải. Phần lớn tài sản vẫn là tiền hoặc những thứ có thể xoay xở nhanh, để họ không bị kẹt khi tình huống thay đổi.

Người chưa kiểm soát được chi tiêu: Mua vàng không giúp bạn giữ tiền nếu tỷ lệ vẫn lệch

Một sai lầm phổ biến là xem vàng như cách để “ép bản thân tiết kiệm”. Có tiền là mua vàng, nghĩ rằng như vậy sẽ không tiêu linh tinh nữa. Nhưng nếu thói quen chi tiêu chưa ổn, thì việc mua vàng không giải quyết được gốc rễ vấn đề.

Điểm mấu chốt vẫn là tỷ lệ. Nếu bạn liên tục chuyển tiền sang vàng nhưng phần tiền mặt lại quá ít, chỉ cần vài khoản chi phát sinh là bạn lại rơi vào trạng thái thiếu tiền. Khi đó, vàng lại bị bán ra để bù vào chi tiêu, và vòng lặp cứ tiếp diễn.

Vàng chỉ thực sự giúp bạn giữ tiền khi bạn đã kiểm soát được cách tiêu tiền của mình. Nếu chưa, việc mua vàng quá sớm chỉ khiến dòng tiền của bạn rối hơn, không phải gọn hơn.

“Không nên mua vàng” thực ra không phải là câu chuyện đúng hay sai tuyệt đối. Vấn đề nằm ở việc bạn đang ở đâu và tiền của bạn đang được phân bổ như thế nào.



