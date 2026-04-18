Bà Lê Hoàng Diệp Thảo lấn sân làm giáo dục, mở luôn viện đào tạo ở ‘thành phố ngàn hoa’

Đinh Anh | 18-04-2026 - 16:59 PM | Sống

Tham gia vào mảng giáo dục, bà chủ của King Coffee kỳ vọng mở ra hướng đi mới trong đào tạo và nghiên cứu ứng dụng AI cho ngành cà phê.

Vào hồi tháng 3 vừa qua, bà Lê Hoàng Diệp Thảo gây chú ý khi ‘bắt tay’ với trường cao đẳng Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) để thành lập Viện đào tạo và nghiên cứu ứng dụng AI trong ngành cà phê và nông nghiệp công nghệ cao (AI Coffee Academy - ACA).

Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty TNHH AI Coffee Academy của bà Lê Hoàng Diệp Thảo và Trường Cao đẳng Đà Lạt về việc hợp tác thành lập AI Coffee Academy (ACA) tại tỉnh Lâm Đồng.

Trong nội dung Bản ghi nhớ hợp tác, ACA được định hướng trở thành trung tâm đào tạo – nghiên cứu uy tín, với mô hình đào tạo linh hoạt, kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp, gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất và nhu cầu của doanh nghiệp.

Chia sẻ tại buổi lễ, phía bà Lê Hoàng Diệp Thảo nhấn mạnh việc ứng dụng AI vào ngành cà phê là xu thế tất yếu, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc hợp tác với Trường Cao đẳng Đà Lạt – đơn vị có thế mạnh đào tạo nghề và gắn bó chặt chẽ với địa phương sẽ tạo nền tảng vững chắc cho ACA phát triển bền vững.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tham gia buổi ký kết

Về phía Trường Cao đẳng Đà Lạt, lãnh đạo nhà trường khẳng định lễ ký kết là dấu mốc quan trọng trong chiến lược tăng cường liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp. Thông qua hợp tác này, sinh viên và người học sẽ có thêm cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo hiện đại, tham gia thực tập, nghiên cứu và kết nối việc làm trong lĩnh vực cà phê và nông nghiệp công nghệ cao.

Lễ ký kết hợp tác giữa hai đơn vị không chỉ mở ra hướng đi mới trong đào tạo và nghiên cứu ứng dụng AI cho ngành cà phê, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững của tỉnh Lâm Đồng, từng bước nâng cao vị thế của cà phê Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Như vậy, ngoài hoạt động trong mảng cà phê, bất động sản, giờ đây, bà chủ của King Coffee đã tham gia vào lĩnh vực giáo dục.

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

