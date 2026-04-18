Khách Tây giữ kẽ suốt 9 tháng để rồi vỡ òa trước tình yêu thương trẻ con của người Việt

Ôm con nhỏ đi du lịch ở một đất nước xa lạ nhiều bậc phụ huynh phương Tây luôn trong trạng thái đề phòng cao độ. Thế nhưng khi đặt chân đến Việt Nam một thói quen vô tư của người dân bản địa đã tạo nên cú sốc văn hóa cực mạnh khiến hàng loạt du khách từ hoảng hốt lo sợ chuyển sang u mê không lối thoát.

Ở các quốc gia phương Tây ranh giới cá nhân và quyền riêng tư của trẻ em là một vùng cấm kỵ tuyệt đối. Việc một người lạ mặt bất ngờ tiến đến cưng nựng vuốt má hay thậm chí là bế bồng con cái của họ là điều gần như không bao giờ xảy ra. Chính vì sự khác biệt văn hóa khổng lồ này nhiều khách Tây đã được phen thót tim khi vừa ôm con nhỏ đáp xuống sân bay Việt Nam.

Điển hình là câu chuyện của Kent Murphy một ông bố ngoại quốc đang sinh sống tại Đà Nẵng. Anh thú nhận bản thân đã sống trong sự lo lắng tột độ suốt 9 tháng đầu tiên khi thấy người lạ cứ liên tục sáp lại gần bắt chuyện vuốt má và tặng quà cho cô con gái nhỏ Aoife. Tuy nhiên khi nhận ra sự thích thú và nụ cười rạng rỡ của con gái Kent dần tháo gỡ bức tường phòng vệ. Anh vỡ lẽ rằng ở dải đất hình chữ S trẻ con luôn được xem là cục vàng cục bạc của cả cộng đồng chứ không riêng gì của cha mẹ. “Ở những quốc gia tôi từng sống, người lạ hiếm khi tương tác với trẻ em” - anh cho biết.

Không chỉ những người định cư lâu năm các gia đình khách du lịch ngắn ngày cũng ngỡ ngàng trước đặc quyền vỉa hè có một không hai này. Kênh TikTok The Hartley Family từng gây bão cõi mạng khi đăng tải khoảnh khắc đi ăn quán bình dân nhưng lại được chính tay cô chủ quán bón từng thìa thức ăn cho hai đứa con nhỏ. Người mẹ ngoại quốc không giấu nổi sự phấn khích khẳng định bà ngoại Việt Nam này chính là một trong những lý do tuyệt vời nhất để bất kỳ ai cũng nên đi du lịch Đông Nam Á. Gia đình chia sẻ “Bà ngoại Việt Nam đang cho con tôi ăn. Đây là một trong nhiều lý do bạn nên đi du lịch đến Đông Nam Á.”

Tương tự tài khoản Samtastytreats cũng chia sẻ trải nghiệm vỡ òa khi đi ăn nhà hàng. Thay vì phải chật vật vừa bế con vừa gắp thức ăn các nhân viên phục vụ tại Việt Nam đã nhiệt tình giành luôn phần trông trẻ để đôi vợ chồng có thể thoải mái xì xụp bữa tối.Họ nói rằng: “Nhân viên ở đây thậm chí còn giúp trông con để chúng tôi có thể ăn uống thoải mái hơn.” Đây không phải là một dịch vụ đi kèm, mà xuất phát từ sự hiếu khách và thói quen quan tâm đến trẻ nhỏ của người Việt.

Thực tế dưới góc nhìn của văn hóa bản địa hành động nựng nịu hay dỗ dành con nhà người ta xuất phát từ nét đẹp tình làng nghĩa xóm đã có từ ngàn đời. Trẻ con là niềm vui chung và việc trao đi sự quan tâm là cách người Việt thể hiện sự thân thiện hiếu khách tối đa đối với những người bạn phương xa.

Từ sự đề phòng ban đầu chính đặc quyền trông trẻ miễn phí đầy ắp tình người này đã thao túng tâm lý các bậc phụ huynh quốc tế. Nó trở thành một điểm sáng rực rỡ chứng minh Việt Nam không chỉ có phong cảnh đẹp đồ ăn ngon mà còn là một đại gia đình khổng lồ vô cùng an toàn và ấm áp đối với mọi đứa trẻ trên thế giới.