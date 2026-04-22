Cựu tiếp viên hàng không thành công nhất Việt Nam: Được tỷ phú theo đuổi, giờ là TGĐ “đế chế” kinh doanh ở 6 quốc gia

Đó chính là doanh nhân Lê Hồng Thuỷ Tiên (sinh năm 1970) - TGĐ Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP Group).

Trước khi được biết đến với vị trí vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn hay nữ doanh nhân nổi tiếng, bà là từng là nữ diễn viên nổi bật của thập niên 80 - 90. Vẻ đẹp của bà mang đúng chất “ngọc nữ” hồi đó - giản dị, thuần Việt nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái rất riêng. Ánh nhìn vừa e ấp, vừa có chiều sâu, tạo nên sức hút mà chỉ những diễn viên thực sự có thần thái mới sở hữu.

Bà Lê Hồng Thuỷ Tiên ngày xưa

Dù được xem là thành viên “tứ đại mỹ nhân” những năm 90, bà Thuỷ Tiên không theo con đường giải trí mà chuyển hướng trở thành tiếp viên hàng không. Chính trong giai đoạn này, bà gặp doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn trên những chuyến bay.

Được một doanh nhân thành đạt theo đuổi nhưng ban đầu, phản ứng của bà Thuỷ Tiên khá dửng dưng. Phần vì sự giáo dục nghiêm khắc từ gia đình, phần vì chênh lệch tuổi tác 19 tuổi, phần khác nữa đến từ việc vị tỷ phú từng có một cuộc hôn nhân trước đó với 6 người con,... Nhưng sự kiên trì đến từ vị trí tỷ phú Johnathan đã khiến bà xiêu lòng.

Sau này nhớ lại, doanh nhân Thuỷ Tiên tiết lộ chồng tỷ phú đã đi mọi chuyến bay có bà làm việc để theo đuổi. Thậm chí nếu giờ gom lại hết những vé máy bay mà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn từng đi khéo lấp đầy được một căn phòng lớn.

Sự say mê của “vua hàng hiệu” đã chinh phục được nữ tiếp viên hàng không, khiến bà Thuỷ Tiên đồng ý trở thành người đồng hành trong cuộc sống. Nhưng sự tin tưởng, ủng hộ của chồng mới là điều giúp bà trở thành nữ doanh nhân gặt hái được nhiều thành công như hiện tại.

Vợ chồng doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn

Chính ông Johnathan là người dìu dắt, dạy bà Thủy Tiên từng đường đi nước bước trong lĩnh vực kinh doanh thuở bà mới vào nghề. Theo thông tin từ báo Đầu tư, ông Johnathan từng chia sẻ về quãng thời gian đó:

“Lúc đầu, tôi chưa tin lắm, vẫn đứng sau, vẫn giám sát, điều hành. Nhưng sau 3 năm tôi đã nhận ra, người phụ nữ năng động hơn chúng tôi. Đàn ông như tôi nhiều khi nóng tính, quyết định có lúc nóng vội chứ đàn bà họ suy nghĩ điềm đạm, ra quyết định cũng rất nhanh chứ không cà rề cà rà. Tôi chỉ so sánh giữa tôi và bà Thủy Tiên, thì thấy tính mềm mại của người phụ nữ dễ giải quyết công việc hơn đàn ông”.

Theo giới thiệu trên website IPPG, năm 1995, bà Thuỷ Tiên là Giám đốc Điều hành của Siêu thị Miền Đông - siêu thị đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam. Từ năm 2004 đến nay, bà nắm giữ vị trí Tổng Giám đốc Điều hành của IPPG, hợp tác với các thương hiệu thời trang đẳng cấp thế giới và góp phần đưa Tập đoàn vươn lên tầm cao mới. Bà được nhiều tạp chí danh tiếng quốc tế bình chọn là một trong những nữ doanh nhân trẻ thành công tiêu biểu tại Việt Nam và khu vực Châu Á. Trong 3 năm liên tục (2017, 2018, 2019) bà vào Top 500 nhân vật có ảnh hưởng về thời trang của thế giới do tạp chí kinh doanh thời trang BOF bình chọn.

Sau 40 năm hoạt động, IPPG đã phát triển với 17 công ty thành viên và 18 công ty liên doanh liên kết, hoạt động ở 6 quốc gia, mang đến hơn 25.000 việc làm cho lao động trong nước. Trong báo cáo tài chính gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội của IPPG ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của công ty đạt hơn 3.953 tỷ đồng, tổng tài sản của công ty đạt 4.660 tỷ đồng.

Về vốn điều lệ, theo chuyên trang An ninh tiền tệ, đến tháng 11/2023, Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương có vốn điều lệ 3.468 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông bao gồm: Bà Lê Hồng Thủy Tiên (sở hữu 59% vốn), ông Johnathan Hạnh Nguyễn (sở hữu 1% vốn), ông Nguyễn Phi Long - Phillip Nguyễn (sở hữu 20% vốn) và ông Nguyễn Quốc Khánh - Louis Nguyễn (sở hữu 20% vốn).

Ngoài Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPP Group), bà Lê Hồng Thuỷ Tiên còn là người đại diện theo pháp luật của nhiều doanh nghiệp khác như Công ty CP Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh, Công ty TNHH Thương mại Thế Kỷ Vàng, Công ty TNHH IPP Property,...

Cùng với những thành công trong công việc, bà Thuỷ Tiên luôn khiến dân tình trầm trồ vì vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch. Mỗi lần xuất hiện, dù trên mạng xã hội hay ngoài đời, phu nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn luôn nhận được nhiều sự chú ý. Và lần nào cũng như lần nào, nữ doanh nhân đều sẽ gây bão vì phong độ nhan sắc và khả năng "hack tuổi" đỉnh cao.

Bà Thuỷ Tiên trong đám cưới con gái hồi tháng 11/2025