‘Cú bắt tay’ giữa thương hiệu bán lẻ toàn cầu của Nhật Bản và NTK người Đan Mạch đang khiến giới thời trang chú ý

Ngày 22 tháng 4 vừa qua, tại TP.HCM, UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản công bố ra mắt Bộ sưu tập (BST) đầu tiên hợp tác cùng Nhà thiết kế (NTK) người Đan Mạch Cecilie Bahnsen. Đây là thương hiệu đang nhận được sự chú ý trên toàn cầu bởi phong cách lãng mạn, nữ tính độc đáo, nơi thời trang nữ được nhìn nhận qua lăng kính hiện đại cùng vẻ đẹp vượt thời gian, hiện diện trong từng trang phục thường nhật.

Với chủ đề “Dáng Hình Của Thơ Ca” (Shapes of Poetry), BST là sự giao thoa giữa phom dáng hiện đại, giàu chất thơ, tinh thần thủ công của Cecilie Bahnsen và thiết kế tối giản, tinh tế, có tính ứng dụng cao của UNIQLO.

Chia sẻ về lần hợp tác này, Cecilie Bahnsen cho biết: “Tôi rất vui khi lần đầu tiên hợp tác cùng UNIQLO. Giống như triết lý LifeWear mà UNIQLO theo đuổi, tôi luôn muốn tạo ra những trang phục khiến mọi người muốn mặc và trân trọng mỗi ngày. Tôi rất hào hứng khi có thể mang tinh thần đó đến với nhiều phụ nữ và các cô gái trên toàn thế giới thông qua BST mới. Việc hợp tác cùng bộ đôi nhiếp ảnh gia Louise và Maria Thornfeldt cho chiến dịch ra mắt cũng là một trải nghiệm đặc biệt với tôi. Họ đã thể hiện một cách rất tự nhiên sự gắn kết của phái nữ, vốn là giá trị cốt lõi của Cecilie Bahnsen và cũng là thông điệp mà chúng tôi mong muốn truyền tải qua BST”.

Nhà thiết kế Cecilie Bahnsen đang thu hút sự chú ý trên toàn cầu với phong cách nữ tính và lãng mạn đầy độc đáo

Ông Yukihiro Katsuta, Giám đốc Điều hành Cấp cao Tập đoàn Fast Retailing kiêm Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Phát triển của UNIQLO, chia sẻ: “Tôi có cơ hội gặp Cecilie vào năm 2019 khi UNIQLO khai trương cửa hàng đầu tiên tại Copenhagen (Đan Mạch). Tôi ngay lập tức bị thu hút bởi cách cô ấy đề cao tính thủ công trong thiết kế và hy vọng rằng một ngày nào đó chúng tôi có thể hợp tác chung. Sau bảy năm, điều đó đã thành hiện thực. BST này tái hiện tinh thần ấm áp và chất thủ công đặc trưng của Cecilie Bahnsen, qua góc nhìn LifeWear của UNIQLO”.

Tinh thần thiết kế của Cecilie Bahnsen được thể hiện qua những họa tiết hoa mang tính biểu tượng, phom áo tay bồng cùng chi tiết bèo nhún và chun nhún. BST giới thiệu đa dạng các thiết kế gồm đầm, áo và chân váy tinh tế, có thể mặc riêng lẻ hoặc phối linh hoạt. Ngoài khía cạnh thẩm mỹ, sự thoải mái cũng là yếu tố được chú trọng thông qua việc sử dụng chất liệu cotton cao cấp và các chất liệu co giãn.

Là một người mẹ, Cecilie luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho thời trang trẻ em, và điều đó đã được thể hiện qua các thiết kế được may đo chỉn chu cho bé gái trong BST lần này. Tiếp nối ý tưởng dành cho người lớn, dòng sản phẩm cho bé gái cũng bao gồm đầm, áo thun và chân váy quần, giúp mẹ và bé tạo nên những khoảnh khắc phối đồ đồng điệu. Trong đó, mẫu chân váy quần là minh chứng cho sự kết hợp giữa vẻ ngoài đáng yêu và sự thoải mái mỗi ngày nhờ chi tiết lưng chun dễ dàng tùy chỉnh cùng túi hai bên tiện lợi.