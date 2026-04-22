MV ca nhạc được thực hiện bằng công nghệ AI để “viết lại” câu chuyện “Đám cưới chuột” trong tranh Đông Hồ đang gây chú ý

Mới đây, ca sĩ AnhHI Thanh Cường cùng nhạc sĩ Nguyễn Quang Long kết hợp với đạo diễn hình ảnh & AI Artis Xuân Mạnh AI đã cho ra mắt MV Tính chuyện trăm năm.

Ekip thực hiện MV "Tính chuyện trăm năm" tại buổi họp báo ra mắt.

Ca khúc này nằm trong album Thương câu dân ca của AnhHI Thanh Cường phát hành đầu năm 2026 và đây là tác phẩm thứ 2 được ekip của nam ca sĩ thực hiện MV với sự hỗ trợ của công nghệ AI. Có thể nói đây là một MV đậm đà màu sắc dân gian kết hợp với công nghệ AI mới nhất hiện nay.

Lựa chọn ca khúc mang màu sắc nhạc hát mừng đám cưới Tính chuyện trăm năm để thực hiện MV độc lập, ca sĩ AnhHI Thanh Cường cho biết: “Đây là một ca khúc rất đặc biệt mà tôi yêu thích nên đã lựa chọn để thực hiện MV độc lập. Ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Quang Long sáng tác với âm hưởng dân ca Bắc Bộ, nhưng lại mang tinh thần trẻ trung, tươi mới, đong đầy tình cảm xao xuyến trong tình yêu của người con trai. Đó là tình cảm có chút hồi hộp, có chút mong chờ, có chút trưởng thành. Và, hơn cả là ca khúc cho thấy khát khao yêu - một tình yêu giản dị, nhưng bền chặt lâu dài, khát khao tương lai đầm ấm, hạnh phúc mãi mãi của đôi uyên ương. Tôi hy vọng những đôi trai gái đang yêu nghe được ca khúc này sẽ luôn hạnh phúc bên nhau, những bạn trai, bạn gái chưa yêu nghe ca khúc này sẽ có niềm tin vào những điều tốt đẹp của tình yêu để sẵn sàng yêu và đón nhận tình yêu”.

Hình ảnh trong MV "Tính chuyện trăm năm"

Một điểm nhấn quan trọng trong màu sắc âm nhạc của ca khúc Tính chuyện trăm năm là phần ngâm theo lối lẩy Kiều do NSND Thanh Hoài thực hiện. Đoạn lẩy Kiều này xuất hiện ở giữa như một đoạn chen, không chỉ tạo điểm dừng về cảm xúc mà còn mở ra chiều sâu văn hóa, giúp bài hát chạm thêm vào ý nghĩa về đạo lý, về “nghĩa nặng tình sâu” trong đời sống người Việt. Sự kết hợp giữa giai điệu hiện đại, chất liệu dân gian và yếu tố ngâm cổ truyền tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa quen vừa mới.

Ca khúc đặt tình yêu đôi lứa trong mối quan hệ với gia đình và xã hội. Ở đó, tình yêu không chỉ là cảm xúc riêng tư, mà là sự khởi đầu cho một hành trình dài có trách nhiệm, có sự gắn bó giữa hai họ, có ước mơ về tương lai chung. Cụm từ “trăm năm” không chỉ là lời hẹn ước, mà còn là cách nhấn mạnh giá trị bền vững của hôn nhân.

MV Tính chuyện trăm năm được thực hiện hoàn toàn bằng công nghệ AI dưới hình thức hoạt hình. MV lấy cảm hứng từ hình ảnh, câu chuyện Đám cưới chuột trong tranh dân gian Đông Hồ. Đây cũng là sản phẩm mà tác giả ca khúc, người con của Kinh Bắc - nhạc sĩ Nguyễn Quang Long đặc biệt thực hiện nhân dịp UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, lễ đón nhận diễn ra vào ngày 26/3/2026 vừa qua. Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cho biết, anh đã nỗ lực cùng ca sĩ AnhHI Thanh Cường ra mắt sản phẩm để góp phần nhỏ trong tôn vinh và lan tỏa giá trị di sản vùng Kinh Bắc - nơi anh sinh ra và lớn lên.

Ekip sản xuất MV chia sẻ câu chuyện hậu trường

Nhà văn, nhà báo Hồ Điệp Thanh Thanh - tác giả kịch bản MV cho biết, cô và ekip quyết định không chỉ tái hiện bức tranh “Đám cưới chuột” mà còn “viết lại” câu chuyện theo tinh thần đương đại, ấm áp, nhân văn và giàu cảm xúc. Bởi lẽ, ekip mong muốn thông qua MV, hình ảnh Đám cưới chuột sẽ trở nên gần gũi với giới trẻ hơn, từ đó góp sức nhỏ lan tỏa vẻ đẹp di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp tranh dân gian Đông Hồ rộng khắp hơn nữa theo ngôn ngữ, góc nhìn, sáng tạo mới, hiện đại.

AnhHI Thanh Cường chia sẻ, anh là khán giả đầu tiên của MV và rất thích tinh thần làm mới của ekip sáng tạo, vừa Bắc Bộ, vừa dân gian, vừa gần gũi, nhất là cách tạo hình các nhân vật chuột trong đoàn rước dâu trong dáng hình hiện đại, dễ thương, đáng yêu phù hợp với “gu” thưởng thức của khán giả đương thời.

Đạo diễn hình ảnh và AI Artis Xuân Mạnh AI cho biết, anh thực sự hứng thú khi nhận ý tưởng làm MV từ hình ảnh đám cưới chuột trong tranh dân gian Đông Hồ. Bản thân Xuân Mạnh AI là người rất mê văn hóa dân gian, nên khi “chạm vào di sản” với công nghệ, anh như được tiếp thêm năng lượng của sự sáng tạo, dồn rất nhiều tâm huyết hoàn thiện sản phẩm.

“Dưới định hướng của Giám đốc sáng tạo Hồ Điệp Thanh Thanh, chúng tôi đã chọn một con đường không dễ: dùng công nghệ AI thế hệ mới để kể một câu chuyện thuần Việt - đám cưới chuột, biểu tượng hạnh phúc đã tồn tại hàng trăm năm trong ký ức dân gian. Tuy nhiên, khi những hình ảnh đoàn rước dâu qua cầu tre, qua cánh đồng lúa chín, hay ánh nến lung linh trên bàn thờ gia tiên… được dựng nên không phải bởi bàn tay họa sĩ mà bởi trí tuệ nhân tạo thì tôi thấy rằng, đó không còn là câu chuyện về công nghệ nữa, mà là câu chuyện về cách một di sản văn hóa tìm thấy bản thể khác của chính mình trong kỷ nguyên số. Tôi cũng muốn nhấn mạnh, MV không phải là phục dựng tranh Đông Hồ. Đây là một ngôn ngữ hình ảnh mới được lấy cảm hứng từ nét dân gian tranh Đông Hồ, nhưng được kể bằng kỹ thuật hoạt hình AI hiện đại.”- Đạo diễn hình ảnh và AI Artis Xuân Mạnh AI chia sẻ.

Để thực hiện MV, đạo diễn hình ảnh và AI Artis Xuân Mạnh AI đã trải qua nhiều khoảng thời gian trăn trở, tìm hiểu kỹ lưỡng, sâu sắc về vẻ đẹp, văn hóa Bắc Bộ, tranh dân gian Đông Hồ. Anh cũng tiết lộ, mỗi cảnh quay, từ bước chân ngựa hồng trên đường làng, đến làn khói hương bay trong lễ bái tổ tiên, đến nụ cười của đàn cháu nhỏ đón đoàn rước - đều được thiết kế, viết prompt và kiểm soát thủ công qua hàng chục, hàng trăm vòng chỉnh sửa.