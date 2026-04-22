Chủ nhân bản hit 100 triệu view “E là không thể” bất ngờ trở lại với ca khúc mới

Ca khúc “Việt Nam khúc kiêu hùng” là sự hợp tác đáng được mong đợi tiếp theo giữa nam ca sĩ và nhạc sĩ Nguyễn Anh Tú (Tú Dưa). Trước đó, bước ra từ cuộc thi “Vietnam Idol 2012”, Anh Quân lựa chọn con đường hoạt động nghệ thuật bền bỉ nhưng khá lặng lẽ trong nhiều năm.

Bước ngoặt đến vào năm 2023 khi anh gặp nhạc sĩ Tú Dưa và được đàn anh hỗ trợ để vào TP.HCM phát triển sự nghiệp một cách chuyên nghiệp hơn. Cũng trong giai đoạn này, Anh Quân tạo dấu ấn với ca khúc “E là không thể” phát hành cuối năm 2023. Đến nay, ca khúc đã vượt mốc hơn 120 triệu lượt xem, đồng thời tạo nên làn sóng “cover” rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

“Việt Nam khúc kiêu hùng” được nhạc sĩ Tú Dưa viết từ cách đây 7 năm nhưng “để dành” với mong muốn sẽ phát hành khi tìm được giọng ca phù hợp để trao gửi. Đây là ca khúc được anh viết bằng tất cả tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Khi đưa sáng tác này cho Anh Quân Idol thể hiện, anh nhận thấy đây là người có thể truyền tải trọn vẹn tinh thần mà mình gửi gắm trong từng câu hát.

Sự kết hợp giữa Tú Dưa và Anh Quân Idol cũng là một điểm nhấn thú vị của dự án. Một người là nhạc sĩ giàu kinh nghiệm với nhiều bản “hit” quen thuộc, người còn lại là giọng ca bền bỉ, kín tiếng nhưng nghiêm túc với nghề. Nếu Tú Dưa mang đến phần hồn của ca khúc bằng khả năng sáng tác giàu cảm xúc, thì Anh Quân Idol truyền tải phần hồn ấy bằng chất giọng nam cao, sáng và cách hát chân thành. Cuộc gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ có cá tính khác nhau nhưng đồng điệu trong quan niệm làm nghề đã tạo nên sự cộng hưởng ý nghĩa, góp phần đưa “Việt Nam khúc kiêu hùng” tiệm cận số đông công chúng.

Chia sẻ về lựa chọn này, Anh Quân Idol cho biết, để thể hiện một ca khúc viết về quê hương, đất nước, điều quan trọng nhất trước tiên là phải có lòng tự hào dân tộc, bởi chính cảm xúc chân thành ấy mới giúp người nghệ sĩ truyền tải trọn vẹn tinh thần tác phẩm.

Nam ca sĩ thừa nhận khán giả vốn quen với anh qua những bản tình ca, vì vậy, khi đến với “Việt Nam khúc kiêu hùng”, anh phải cân nhắc kỹ lưỡng trong cách xử lý giọng hát. Nếu hát quá mạnh dễ tạo cảm giác nặng tính trình diễn, còn quá nhẹ lại khó giữ được khí thế cần có của bài hát. Chính sự tính toán cẩn trọng ấy đã giúp Anh Quân tìm ra điểm cân bằng hợp lý để ca khúc vừa giữ được chất tự hào hào hùng, vừa vẫn gần gũi, giàu cảm xúc và mang màu sắc riêng.

MV “Việt Nam kiêu hùng” lựa chọn cách kể chuyện giàu tính điện ảnh và cảm xúc. Nội dung xoay quanh hình ảnh một người mẹ từng đi qua thời chiến, nay trở lại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam để nhìn lại những thước phim, hiện vật và ký ức năm xưa. Qua hành trình ấy, tác phẩm gợi nhắc về những mất mát không thể quên, đồng thời khắc họa giá trị thiêng liêng của hòa bình hôm nay. Hình ảnh người mẹ cũng đại diện cho bao thế hệ phụ nữ Việt Nam âm thầm hy sinh, chờ đợi và gìn giữ hậu phương trong những năm tháng chiến tranh.

Sự xuất hiện của nhạc sĩ Tú Dưa cùng hai con của anh trong MV mang đến một chi tiết nhiều ý nghĩa. Đó không chỉ là sự ủng hộ mà nam nhạc sĩ dành cho dự án của Anh Quân Idol mà còn tượng trưng cho sự tiếp nối giữa các thế hệ trong tình yêu quê hương, đất nước. Những người thực hiện dự án mong muốn truyền tải thông điệp: Tinh thần dân tộc không chỉ nằm trong sách sử hay những ngày lễ lớn mà được nuôi dưỡng từ gia đình, từ ký ức, những câu chuyện được kể lại cho lớp trẻ bằng âm nhạc và tình yêu thương.

Anh Quân Idol tên thật là Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1988 tại Hà Nội. Anh Quân từng tốt nghiệp thanh nhạc ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.