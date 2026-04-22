Hơn 500 lần bay hạng thương gia, vị khách tiết lộ những thứ thực sự đáng tiền mà nhiều người không biết

Theo CNN, đối với Richard Robinson, thời gian không được đong đếm bằng ngày tháng mà bằng những tấm vé máy bay và sự thay đổi của các múi giờ. Kể từ năm 2010, người đàn ông 41 tuổi này đã thực hiện tới 945 chuyến bay, vượt qua quãng đường hơn 2,5 triệu km, tương đương 64 vòng quanh trái đất.

Đáng chú ý, trong số đó có đến 521 lần anh trải nghiệm dịch vụ ở khoang hạng thương gia xa xỉ. Dù vậy, sau hơn 500 lần tận hưởng các dịch vụ VIP, thứ thực sự giữ chân anh không nằm ở những tiện ích bề nổi mang tính hào nhoáng. Giá trị thực sự của tấm vé thương gia, theo anh, nằm ở những yếu tố cơ bản giúp cơ thể con người phục hồi nhanh chóng nhất sau những hành trình vắt kiệt sức lực.

Yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất mang tính quyết định chính là một giấc ngủ trọn vẹn nhờ chiếc ghế có khả năng ngả phẳng hoàn toàn. Đối với một hành khách thường xuyên phải lao vào công việc ngay khi vừa hạ cánh, chiếc ghế có thể biến thành giường phẳng 180 độ là ưu tiên sống còn để đánh bay sự mệt mỏi do hiện tượng lệch múi giờ gây ra. Ông từng trải qua cảm giác kinh hoàng trên một chuyến bay đường dài khi ghế chỉ ngả được 170 độ, tạo thành một mặt phẳng nghiêng khiến cơ thể luôn bị trượt xuống và không thể chợp mắt. Từ trải nghiệm đó, ông hình thành thói quen soi rất kỹ sơ đồ ghế ngồi trước khi đặt vé.

Bên cạnh đó, sự riêng tư với thiết kế khoang 1-2-1 cũng được anh đặc biệt chú ý, nhằm đảm bảo có lối đi độc lập mà không phải lách qua người bên cạnh, đồng thời anh luôn chủ động tránh những thiết kế ghế quá hẹp tạo cảm giác ngột ngạt hoặc phải chung hộc để chân với người lạ.

Môi trường không khí bên trong khoang cabin là một bí mật ít người để ý nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến thể trạng. Robinson luôn ưu tiên chọn bay trên các dòng máy bay thế hệ mới như Airbus A350 hoặc Boeing 787 Dreamliner. Nhờ được chế tạo từ vật liệu composite tiên tiến, những dòng phi cơ này cho phép duy trì độ ẩm không khí ở mức cao hơn hẳn, giúp hạn chế tình trạng khô da và mất nước của cơ thể.

Kết hợp cùng hệ thống động cơ vận hành êm ái giảm thiểu tiếng ồn, hành khách sẽ dễ dàng có được giấc ngủ sâu hơn. Về khoản ẩm thực, thoát khỏi những lựa chọn rập khuôn như bò hay gà, anh bị ấn tượng mạnh bởi các dịch vụ cho phép đặt trước món ăn cao cấp, nơi anh từng được thưởng thức cả tôm hùm ở độ cao 10.000 mét.

Dù là một người dày dặn kinh nghiệm bay VIP, vị khách này vẫn đưa ra góc nhìn vô cùng thực tế về thời điểm nào nên chi số tiền đắt gấp 3 đến 4 lần vé phổ thông. Theo chia sẻ trên CNN, anh cho rằng khoản đầu tư này chỉ thực sự xứng đáng và mang lại lợi nhuận nếu hành khách bắt buộc phải duy trì sự tỉnh táo để làm việc ngay lập tức.

Ngược lại, nếu bạn bay với mục đích du lịch và có lịch trình linh hoạt, khoản tiền chênh lệch hàng ngàn USD đó sẽ hữu ích hơn nhiều nếu được dùng để tận hưởng những đêm nghỉ dưỡng tại các khách sạn sang trọng hàng đầu ở điểm đến. Để tối ưu chi phí cho những lần bắt buộc phải bay hạng thương gia, bí quyết của Robinson là tận dụng điểm thưởng từ thẻ tín dụng, chuyển trực tiếp vào chương trình khách hàng thân thiết để săn vé thay vì đổi thành tiền mặt.