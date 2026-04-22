Chuỗi buffet nổi tiếng xin lỗi vì những phần thịt heo "xuyên thấu"
Ảnh lát thịt “xuyên thấu” tại một nhà hàng buffet lẩu Nhật lan truyền trên mạng, buộc đơn vị vận hành phải lên tiếng xin lỗi.
Mới đây, một bức ảnh chụp phần thịt heo được phục vụ tại chuỗi buffet lẩu Shabuyo đang gây tranh cãi mạnh trên mạng xã hội Nhật Bản vì độ mỏng bất thường, gần như có thể nhìn xuyên qua và thấy đáy của khay đựng.
Theo phản ánh ban đầu, khách hàng khi gọi món thịt thăn heo đã nhận được phần thịt mà họ cho rằng “mỏng nhất từ trước tới nay”. Trong hình ảnh lan truyền, các lát thịt được xếp trên khay đen nhưng phần đáy của khay đựng gần như lộ rõ do thịt quá mỏng. Không chỉ một trường hợp, nhiều bài đăng khác cũng cho biết gặp tình trạng tương tự.
Trước làn sóng chỉ trích, công ty mẹ của chuỗi nhà hàng là Skylark Holdings xác nhận với truyền thông rằng một số cửa hàng đã phục vụ sản phẩm không đúng tiêu chuẩn quy định.
Đại diện doanh nghiệp cho biết, nguyên liệu thịt được nhập dưới dạng khối và sẽ được cắt lát trực tiếp tại từng cửa hàng. Công ty cũng có quy định rõ về “độ dày tối ưu” nhằm đảm bảo hương vị và trải nghiệm khi ăn lẩu. Tuy nhiên, những phần thịt bị phản ánh lần này không đạt mức tiêu chuẩn đó.
“Chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã cung cấp sản phẩm không đáp ứng kỳ vọng của khách hàng”, phía công ty cho biết.
Doanh nghiệp cho biết sẽ rà soát lại toàn bộ hệ thống, yêu cầu các cửa hàng tuân thủ nghiêm ngặt quy chuẩn cắt thịt và tăng cường kiểm soát chất lượng. Đồng thời cam kết tiếp tục đảm bảo chất lượng ổn định và an toàn thực phẩm trong thời gian tới.
Nguồn: Yahoo
