Điểm chung bất ngờ về thói quen một ngày của 2 tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Trần Đình Long

Giữa những chiến lược tỷ đô hay những quyết định mang tính bước ngoặt của thị trường, đời sống cá nhân của các tỷ phú vẫn luôn là điều khiến công chúng tò mò. Với tỷ phú Phạm Nhật Vượng và tỷ phú Trần Đình Long - người đứng đầu những tập đoàn lớn của Việt Nam, thói quen hàng ngày của 2 ông có một điểm chung thú vị, đó là đều trở về nhà để ăn cơm tối cùng gia đình.

Mới đây, trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ông Phạm Nhật Vượng cho biết một ngày thường diễn ra khá đơn giản: Buổi sáng thức dậy tập thể dục, ăn sáng rồi đi làm; buổi chiều làm việc xong thì về nhà, ăn cơm và nghỉ ngơi . Ông cho biết sau giờ làm, hầu như không xử lý thêm công việc, trừ những trường hợp khẩn cấp.

Ông Phạm Nhật Vượng chia sẻ thói quen một ngày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

“Nửa đêm nếu có ý tưởng gì thì tôi có thể ghi lại để tránh quên. Một ngày của tôi cơ bản không có gì khác thường”, Chủ tịch Vingroup chia sẻ.

Trước đó, tỷ phú Trần Đình Long từng tiết lộ trong suốt nhiều năm qua, dù công việc bận rộn, "ông vua" thép Hòa Phát vẫn giữ thói quen cà phê, trà đá vỉa hè với bạn bè. Những buổi cà phê của ông với những người bạn thân thiết suốt 20 năm qua không diễn ra ở những quán hàng sang chảnh, tủ kính hòa nhoáng mà vẫn luôn là quán cà phê quen thuộc bên bụi tre giản dị.

Không chỉ dành thời gian cho bạn bè, gia đình cũng là ưu tiên số 1 với ông Long. Có người bận rộn không còn thời gian đi du lịch nhưng ông Long phải đi du lịch ít nhất 4 lần/năm cùng với cả gia đình. Buổi tối trừ các trường hợp rất đặc biệt, còn lại ông không tiếp khách, không nhậu và ăn đủ 365 bữa cơm tối ở nhà.

Ông Trần Đình Long từng chia sẻ gia đình là ưu tiên số 1

Không chỉ ông Phạm Nhật Vượng hay ông Trần Đình Long, dành thời gian buổi tối cho gia đình là thói quen của nhiều doanh nhân trên thế giới.

Như ông trùm kinh doanh Richard Branson thường dùng quỹ thời gian buổi tối cho bữa ăn đầm ấm với gia đình và bạn bè. Vị tỷ phú nổi danh với những trò “chơi ngông” này còn chia sẻ rằng, trong khoảng thời gian quý báu bên cạnh người thân này, mọi người thường chia sẻ cho nhau những câu chuyện về cuộc sống, công việc, dự định tương lai và không ít những ý tưởng kinh doanh táo bạo của Branson đã được khơi nguồn từ những cuộc trò chuyện thân mật như vậy.

Brad Smith - ông chủ của hãng Intuit cũng có thói quen dành hầu hết thời gian cho gia đình mình, sau khi kết thúc cả ngày dài ở công ty. Theo Brad Smith, hầu như tối nào ông cũng ở nhà dùng bữa cùng gia đình và sau đó là cùng mọi người xem các show truyền hình trên màn ảnh nhỏ. Và như những gì mà tỷ phú này chia sẻ, thì đó chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất

Lúc sinh thời, Steve Jobs luôn dành thời gian bên bàn ăn với gia đình vào buổi tối. Ông cùng vợ và các con bàn luận sôi nổi về các cuốn sách, về lịch sử và hàng trăm chủ đề khác. Không ai được phép sử dụng các thiết bị công nghệ và điện tử trong giờ ăn, bao gồm cả Steve Jobs.

Với Steve, những buổi tối trò chuyện thân mật quan trọng gấp nhiều lần việc tiếp cận những thiết bị công nghệ hiện đại mà từ đó gây ra sự xa cách trong chính tổ ấm của mình. Steve cũng hạn chế sử dụng máy tính, điện thoại để làm việc ở nhà vì ông muốn dành thời gian cho vợ con, những người quan trọng nhất trong cuộc đời ông.