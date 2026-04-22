Hình ảnh khác lạ của Phương Oanh

Diễn viên Phương Oanh vừa gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới trên mạng xã hội với phong cách khác lạ, dịu dàng và đằm thắm hơn thường thấy. Động thái này càng khiến công chúng quan tâm hơn bởi trước đó nữ diễn viên từng có giai đoạn hơn một tháng gần như “ở ẩn” trên mạng xã hội.

Trong bài đăng mới, Phương Oanh xuất hiện với trang phục mang gam màu nhẹ nhàng, thiết kế kín đáo, tôn vẻ nữ tính và nền nã. Hình ảnh mới cho thấy một Phương Oanh mềm mại hơn, trưởng thành hơn, khác với vẻ sang trọng, sắc sảo mà khán giả vốn quen thuộc ở cô trong nhiều lần xuất hiện trước đây.

Bài đăng đi kèm dòng trạng thái ngắn gọn “Vệt nắng cuối chiều”, càng làm nổi bật tinh thần nhẹ nhàng của bộ ảnh. Không cần tạo dáng cầu kỳ hay phô trương, nữ diễn viên vẫn thu hút sự quan tâm nhờ thần thái điềm tĩnh, dịu dàng và cảm giác bình yên toát ra trong từng khung hình.

Sự xuất hiện lần này của Phương Oanh diễn ra không lâu sau khi cô có động thái mới trên trang cá nhân vào đầu tháng 4. Trước đó, Phương Oanh gần như vắng bóng trên các nền tảng mạng xã hội, khác với thời điểm cô thường xuyên chia sẻ vlog nấu ăn, cuộc sống gia đình và những khoảnh khắc đời thường. Việc hạn chế xuất hiện được cho là cách nữ diễn viên giữ sự riêng tư cho bản thân và gia đình trong giai đoạn nhạy cảm.

Phương Oanh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, từng ghi dấu qua nhiều bộ phim như Lặng yên dưới vực sâu , Quỳnh búp bê , Cô gái nhà người ta và Hương vị tình thân . Sau khi gia đình xảy ra biến cố, cuộc sống của cô trở nên kín tiếng hơn trước.

Việc liên tiếp có những động thái mới trên mạng xã hội cho thấy Phương Oanh đang dần cởi mở hơn với công chúng. Dù không ồn ào, không phát ngôn nhiều, nữ diễn viên vẫn đủ sức thu hút sự quan tâm nhờ hình ảnh chỉn chu, tinh tế và ngày càng đằm thắm.

