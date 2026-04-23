"Team qua đường" gặp vợ chồng Đoàn Văn Hậu hẹn hò, hết lời khen visual Doãn Hải My "đẹp hơn xài app"

Kể từ khi lộ hint hẹn hò đến chính thức về chung một nhà, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My luôn là một trong những cặp đôi được yêu thích nhất làng bóng đá Việt. Cuộc sống hôn nhân của chàng hậu vệ xuất sắc của ĐT Việt Nam bên Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 luôn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Mới đây, người hâm mộ bắt gặp hình ảnh vợ chồng hậu vệ Đoàn Văn Hậu - nàng WAG Doãn Hải My khi đang tận hưởng một buổi hẹn hò bình dị tại một quán cà phê. Những khoảnh khắc "nét căng" từ ống kính của fan đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng, kèm theo đó là những lời "có cánh" về nhan sắc và sự tình cảm của cả hai.

Điểm nhấn khiến bài đăng của người hâm mộ "bùng nổ" tương tác chính là nhan sắc mộc mạc của Doãn Hải My. Xuất hiện trong bộ trang phục giản dị với sơ mi xanh Navy và quần shorts, nàng WAGs sinh năm 2001 toát lên vẻ xinh đẹp, thanh tú, nhẹ nhàng.

Đặc biệt, làn da hồng hào, mịn màng và không tì vết của cô nàng đã nhận được cơn mưa lời khen từ fan. Người hâm mộ thậm chí còn khẳng định làn da bên ngoài của Hải My "đẹp hơn cả người khác xài app sống ảo", chứng minh visual đẳng cấp của một nàng WAG xinh đẹp bậc nhất làng bóng đá. Sự thân thiện, rạng rỡ của Hải My khi chụp ảnh cùng fan cũng khiến nhiều người cảm thấy gần gũi và yêu mến cô hơn.

Doãn Hải My vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ, phía sau là Đoàn Văn Hậu đang ngồi thảnh thơi cafe (Ảnh: Thanh Hằng)

Bên cạnh nhan sắc của Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu cũng ghi điểm với vẻ ngoài bảnh bao, nam tính. Nam hậu vệ diện áo polo hồng nhạt đơn giản, khoe khéo những hình xăm nghệ thuật trên cánh tay. Nụ cười hiền lành và thái độ thân thiện của Văn Hậu khi chụp ảnh cùng fan nam đã nhận được sự thiện cảm lớn.

Tuy nhiên, điều khiến fan chú ý nhất chính là sự chiều chuộng và tình cảm mà Văn Hậu dành cho vợ. Dù chỉ là duyên gặp gỡ ở quán cafe, "team qua đường" cũng đủ cảm nhận được sự hạnh phúc và gắn kết của cặp đôi. Lời chia sẻ của người hâm mộ về việc "bên ngoài vợ chồng rất tình cảm" càng là lời khẳng định cho mối quan hệ bền chặt của đôi trai tài gái sắc.