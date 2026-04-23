2 cô gái xứ Nghệ cùng tên Vy vừa giỏi, vừa xinh HOT khắp cả nước

Mới đây, hình ảnh nữ sinh ở Hà Tĩnh phát biểu tại lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Cô bạn nhận về nhiều lời khen ngợi với phong thái, tư duy, kiến thức,... Chưa dừng lại ở đó, giọng nói truyền cảm, trôi chảy, cùng gương mặt thanh tú, vẻ ngoài chỉn chu cũng là một điểm cộng khiến nữ sinh này nhận về nhiều sự chú ý.

Không chỉ xinh xắn, Hà Vy còn sở thích thành tích học tập rất đáng nể (Ảnh: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam)

Cô bạn có tên Bùi Hà Vy, học sinh lớp 11 chuyên văn của Trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Cô đại diện cho tuổi trẻ Hà Tĩnh phát biểu tại lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, bày tỏ những suy nghĩ chín chắn về trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Theo thông tin trên page Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Hà Vy từng giành giải nhì cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp quốc gia năm 2022; đạt giải nhì học sinh giỏi tỉnh lớp 9 môn tiếng Anh; giải nhất học sinh giỏi tỉnh lớp 9 môn Ngữ văn; giải nhì học sinh giỏi tỉnh lớp 10 môn tiếng Anh và lớp 11 đạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn.

Bên cạnh việc học, Hà Vy cũng là gương mặt tích cực trong các hoạt động Đoàn. Nữ sinh từng giữ vai trò Bí thư chi đoàn lớp 10 Văn nhiệm kỳ 2024 - 2025, đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường trong cùng thời gian.

Những hình ảnh của Bùi Hà Vy tại sự kiện đang viral. Ảnh chụp màn hình.

Tại buổi lễ, trước sự hiện diện của nhiều lãnh đạo và đại biểu, Hà Vy mở đầu bằng lời bày tỏ niềm vinh dự khi đại diện thế hệ trẻ, đồng thời gửi lời chúc tới toàn thể khách mời. Từ việc nhìn lại cuộc đời và lý tưởng cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nữ sinh thể hiện sự ngưỡng mộ trước một tấm gương cống hiến trọn đời cho đất nước, đồng thời nhấn mạnh giá trị truyền cảm hứng mà thế hệ đi trước để lại.

Đáng chú ý, Hà Vy khéo léo liên hệ với thực tại khi đặt ra vấn đề về trách nhiệm của người trẻ hôm nay: lòng yêu nước không chỉ dừng ở cảm xúc, mà cần được thể hiện bằng tri thức, năng lực và khát vọng vươn lên. Chính cách diễn đạt hiện đại, rõ ràng đã giúp phần phát biểu nhận được nhiều sự đồng cảm.

Khi hình ảnh của Hà Vy viral trên mạng xã hội, khi lại quê ở xứ Nghệ (gồm 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh - pv) càng nhắc nhiều người nhớ tới hình ảnh hot girl cũng có tên Vy quê ở Nghệ An từng viral trên mạng xã hội cũng bởi tài năng, vẻ ngoài cũng xinh đẹp không kém.

Đó chính là Khánh Vy.

“Tên Vy mà ở xứ Nghệ đều đỉnh quá”, “Đã thanh tú còn giỏi giang, 2 cô gái này 10 điểm không có nhưng”, “Bây giờ có con là tui cũng đặt tên Vy”, “Xin vía cho bé Vy nhà tui”, Vy Nghệ An và Vy Hà Tĩnh quá đỉnh”, “Vy nhà người ta”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Còn nhớ vào năm 2016, Khánh Vy (SN 1999) - nữ sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) bất ngờ nổi rần rần trên mạng xã hội với video giọng nhiều ngôn ngữ khác nhau (Thái, Trung, Hàn, Ý, Anh, Nhật, Việt).

Khánh Vy từng nổi tiếng trên MXH vào năm 2016.

Từ đó, danh xưng "hot girl 7 thứ tiếng" cũng gắn liền với cô nàng này. Năm 2016, Khánh Vy đạt 28,03 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia, cô chọn Học viện Ngoại giao và tốt nghiệp loại Giỏi năm 2020.

Sau khi tốt nghiệp, cô chuyển hướng sang lĩnh vực truyền thông, trở thành MC và nhà sáng tạo nội dung. Khán giả đại chúng biết đến Khánh Vy nhiều hơn qua các chương trình về ngoại ngữ như IELTS Face-Off, IELTS On The Go, hay vai trò MC của Đường lên đỉnh Olympia từ năm 2021.

MC Khánh Vy là gương mặt trẻ nhất dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: FBNV.

Điểm đáng chú ý là Khánh Vy không “đóng khung” mình trong hình ảnh một MC truyền hình. Cô phát triển song song nền tảng cá nhân trên YouTube, Facebook, TikTok với nội dung xoay quanh học tập, kỹ năng và lối sống tích cực. Đây cũng là nguồn giúp cô xây dựng tệp khán giả trẻ ổn định, đồng thời tạo ra thu nhập đáng kể.

Năm 2023, Khánh Vy tiếp tục ghi dấu với học bổng toàn phần bậc thạc sĩ từ Chính phủ Anh.

Khánh Vy là một trong những MC có học vấn ấn tượng, vẻ ngoài xinh đẹp, chia sẻ nội dung tích cực trên MXH. Ảnh: FBNV

Song song đó, cô là một nhà sáng tạo nội dung nổi bật, sở hữu hơn 2,15 triệu người theo dõi trên YouTube cùng lượng tương tác lớn trên Facebook và TikTok. Nội dung mà cô nàng chia sẻ chủ yếu về học tập, ngoại ngữ, phát triển bản thân; truyền cảm hứng tới nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ.

