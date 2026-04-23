Văn Toàn "mất" hơn 2,3 tỷ đồng

Theo Tiên Tiên | 23-04-2026 - 08:50 AM | Lifestyle

Tiền đạo Văn Toàn sụt giảm giá trị chuyển nhượng.

Theo cập nhật mới nhất từ chuyên trang định giá cầu thủ quốc tế Transfermarkt, giá trị chuyển nhượng của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã ghi nhận mức sụt giảm đáng kể, phản ánh một giai đoạn đầy thử thách trong sự nghiệp của ngôi sao sinh năm 1996.

Cụ thể, giá trị của Văn Toàn đã giảm khoảng 75.000 euro (tương đương hơn 2,3 tỷ đồng) so với thời kỳ đỉnh cao. Nếu như vào tháng 7/2022, anh từng cán mốc định giá cao nhất sự nghiệp là 350.000 euro, thì hiện tại con số này chỉ còn vỏn vẹn 275.000 eẻuo (tính đến tháng 4/2026).

Văn Toàn giảm giá trị chuyển nhượng (Ảnh: Bóng đá Đời sống)

Dù đây chỉ là con số mang tính chất thống kê trên thị trường chuyển nhượng, nhưng nó lại là "thước đo" khách quan cho thấy sự chững lại về sức hút và tầm ảnh hưởng của tiền đạo quê Hải Phòng trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự sụt giảm này đến từ việc Văn Toàn phải rời xa sân cỏ quá lâu. Kể từ ca phẫu thuật chấn thương vào tháng 8 năm ngoái, cầu thủ thuộc biên chế CLB Nam Định chưa thể tái xuất thi đấu chính thức. Việc thiếu vắng những màn trình diễn bùng nổ trên sân cỏ trong thời gian dài không chỉ khiến phong độ bị đặt dấu hỏi mà còn làm giảm đáng kể sức cạnh tranh của anh trên thị trường.

Sự sa sút về giá trị định giá diễn ra ngay thời điểm hàng công của Đội tuyển Việt Nam đang có sự chuyển giao mạnh mẽ. Dưới triều đại HLV Kim Sang Sik, sự xuất hiện của những nhân tố mới như Nguyễn Xuân Son (Rafaelson), cùng sự vươn lên của các tài năng trẻ như Đình Bắc hay Hai Long đã khiến cuộc đua giành suất đá chính trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Ngay cả những công thần như Quế Ngọc Hải, Công Phượng hay mới nhất là Tiến Linh cũng đã có thời điểm bị gạch tên hoặc mất vị trí do vấn đề phong độ. Điều này đặt Văn Toàn vào một tình thế ngặt nghèo. Anh không chỉ phải chiến thắng chấn thương để tìm lại cảm giác bóng, mà còn phải chứng minh mình vẫn đủ sắc bén để không bị "bỏ lại phía sau" trong cuộc cách mạng nhân sự của đội tuyển.

